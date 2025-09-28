雷军：小米17 Pro Max很多门店已经缺货

站长之家（ChinaZ.com）9月28日 消息:9月27日上午10点，小米17全系手机正式开售。仅5分钟，便刷新了2025年国产手机全价位段新机系列的首销全天销量与销额纪录。其中，小米17Pro Max单款机型表现尤为抢眼，不仅打破了今年国产手机全价位段首销全天销量与销售额的纪录，更在小米17系列中占据了超过50%的销量份额。

面对如此火爆的销售情况，小米科技创始人雷军今日在微博上透露:“很多门店的小米17Pro Max已经缺货，推荐大家试试小米17Pro，这款小尺寸科技影像旗舰电量高达6300mAh，手感也非常不错。”小米集团总裁卢伟冰也表示，已紧急安排小米17Pro Max的生产提拉，并坦言:“Pro Max这一杯第一次推出，用户需求的确远超原来预期，我们低估了。”

小米17系列手机全系标配了第五代骁龙8至尊版处理器，性能强劲且表现一致。不同机型间的差异主要体现在尺寸、屏幕、影像与续航配置上。具体来说，小米17适合喜欢小尺寸、注重手感的用户;小米17Pro则适合喜欢小尺寸且背屏设计，追求旗舰体验的用户;而小米17Pro Max则专为喜欢大尺寸、背屏设计，追求极致科技体验的用户打造。

在价格方面，小米17系列也给出了极具竞争力的定价。小米17的12GB+256GB版本售价为4499元，12GB+512GB版本为4799元，16GB+512GB版本为4999元。小米17Pro的12GB+256GB版本售价为4999元，12GB+512GB版本为5299元，16GB+512GB版本为5599元，16GB+1TB版本则为5999元。而小米17Pro Max的12GB+512GB版本售价为5999元，16GB+512GB版本为6299元，16GB+1TB版本更是高达6999元。尽管价格不菲，但小米17Pro Max自开售以来便遭到了消费者的疯抢，足见其市场号召力之强。

