卢伟冰称小米17首销结果很不错 并回应小米17为何最初无1TB

站长之家（ChinaZ.com）9月29日 消息:近日，小米17系列手机正式开售，销售成绩斐然，多地线下门店出现卖断货现象。小米创始人卢伟冰发文透露，小米17系列自立项之初便设定了明确目标:全面与苹果交锋，通过产品变阵提升竞争力;增加Pro Max版本，实现产品升档，目标在6K超高端市场起量;同时大胆创新，采用背屏设计，为手机行业注入新活力。

卢伟冰表示，小米17系列发布后迅速引发市场关注，首销仅两天便取得不俗成绩。其中，Pro Max版本销量最佳，Pro版本紧随其后，均轻松跨过6K价格门槛，产品结构得到历史性改善。为此，小米已增加Pro版本的订单以满足市场需求。

针对上代标准版1TB版本销量较低的情况，小米此次未推出该版本，但已完成技术验证。然而，产品发布后用户对标准版缺少1TB版本提出批评，小米迅速响应，决定增加1TB版本的量产，并将于10月5号开始交付。这一决策对标准版首销产生了一定影响，但也体现了小米对用户需求的重视。

卢伟冰强调，小米17系列的大胆变阵和创新确实存在风险，但相较于不主动求变的风险，小米更愿意接受挑战。实际用户反馈和购买情况证明，小米的大胆创新得到了市场的认可，这一切都是值得的。同时，卢伟冰对小米17系列的销量充满信心，认为其将超越上代小米15系列。

针对此前郭明錤提出的小米17系列削减订单计划，小米公关总经理王化明确表示，目前没有任何削减订单的计划。相反，由于新增了小米17标准版的16GB1TB版本，以及17Pro系列的加单，产品结构配比将发生改变，整体产品订单较上一代将有所增加。

