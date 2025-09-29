首页 > 原创 > 关键词  > 小米17系列最新资讯  > 正文

卢伟冰称小米17首销结果很不错 并回应小米17为何最初无1TB

2025-09-29 17:11 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月29日 消息:近日，小米17系列手机正式开售，销售成绩斐然，多地线下门店出现卖断货现象。小米创始人卢伟冰发文透露，小米17系列自立项之初便设定了明确目标:全面与苹果交锋，通过产品变阵提升竞争力;增加Pro Max版本，实现产品升档，目标在6K超高端市场起量;同时大胆创新，采用背屏设计，为手机行业注入新活力。

卢伟冰表示，小米17系列发布后迅速引发市场关注，首销仅两天便取得不俗成绩。其中，Pro Max版本销量最佳，Pro版本紧随其后，均轻松跨过6K价格门槛，产品结构得到历史性改善。为此，小米已增加Pro版本的订单以满足市场需求。

卢伟冰：小米17 Pro Max卖得最好！轻松跨过6K 门槛

针对上代标准版1TB版本销量较低的情况，小米此次未推出该版本，但已完成技术验证。然而，产品发布后用户对标准版缺少1TB版本提出批评，小米迅速响应，决定增加1TB版本的量产，并将于10月5号开始交付。这一决策对标准版首销产生了一定影响，但也体现了小米对用户需求的重视。

卢伟冰强调，小米17系列的大胆变阵和创新确实存在风险，但相较于不主动求变的风险，小米更愿意接受挑战。实际用户反馈和购买情况证明，小米的大胆创新得到了市场的认可，这一切都是值得的。同时，卢伟冰对小米17系列的销量充满信心，认为其将超越上代小米15系列。

针对此前郭明錤提出的小米17系列削减订单计划，小米公关总经理王化明确表示，目前没有任何削减订单的计划。相反，由于新增了小米17标准版的16GB1TB版本，以及17Pro系列的加单，产品结构配比将发生改变，整体产品订单较上一代将有所增加。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 小米17系列取消赠送电池保：权衡售后与服务

    小米17系列首批尊享服务取消电池保，仅保留碎屏保、背屏保（仅Pro系列）及365天只换不修。原因有二：一是新款采用超长寿命电池，经2000次循环后容量仍超80%，电池保意义不大；二是异形叠片电池成本高，赠送将推高售后成本。该系列搭载骁龙8至尊版移动平台，采用3nm工艺与全大核CPU架构，屏幕首发新型红色发光材料M10，峰值亮度达3500nit，支持1-120Hz动态刷新率。电池容量大幅提升，标准版7000mAh，Pro版6200mAh，Pro+ Max版7500mAh，全系支持100W有线秒充与50W无线秒充。此举是产品服务与成本的综合考量，属正常商业选择。

    ​小米17系列 ​尊享服务 ​电池保取消

  • 卢伟冰称小米17系列开售第二天依然火爆 Pro版太受欢迎

    小米17系列正式开售，5分钟刷新2025年国产手机全价位段新机首销纪录。小米总裁卢伟冰称，Pro版尤其火爆，其斥资10亿打造的背屏设计可定制壁纸、同步打车等超级岛信息，旨在打破同质化。该系列全面对标iPhone，其中17为最强标准版旗舰，17 Pro是最精湛小尺寸影像旗舰，17 Pro+是巅峰科技影像旗舰。

    ​小米17系列 ​背屏设计 ​首销纪录

  • 小米17系列开售5分钟 破25年国产手机首销纪录

    9月27日上午10点，小米17系列三款新机正式开售，起售价4499元，迅速引发市场热潮。开售仅5分钟便刷新2025年国产手机全价位段新机首销纪录，展现强劲市场竞争力。全系采用纯直屏设计，屏幕边缘无弧度，提升视觉体验且便于贴膜，实用性优于iPhone的2.5D屏幕。性能方面搭载第五代骁龙8至尊版处理器，确保流畅操作。三款机型在尺寸、屏幕、影像及续航配置上各有侧重，满足不同用户需求：小米17与17Pro配备6.3英寸小直屏，适合小屏爱好者；17Pro Max配备6.9英寸大屏，直接对标iPhone17系列，综合配置显著提升。价格覆盖4499元至6999元，提供从入门到高端的丰富选择，性价比突出。

    ​小米17 ​首销纪录 ​纯直屏设计

  • 全方位对标苹果！小米17系列、iPhone 17系列价格对比来了

    9月26日，小米17系列正式发布，共推出三款机型，分别对标iPhone 17系列。该系列因从小米16改名引发争议，但雷军称其产品力实现跨代升级，性能炸裂，多处超越iPhone 17。三款新机与iPhone一一对应：小米17对标iPhone 17，Pro版和Pro Max版分别对标同型号iPhone。双方价格已公布，小米17标准版起售价4499元（12+256GB），顶配版4999元；Pro版起售价4999元，顶配5999元；Pro Max版起售价5999元，顶配6999元。整体价格显著低于iPhone对应机型，便于消费者直观对比。

    ​小米17系列 ​iPhone ​17系列

  • 雷军调查小米17系列哪款最受关注：小米17 Pro Max遥遥领先

    小米17系列将于9月25日雷军年度演讲上发布，首次同时推出三款机型：小米17、小米17 Pro和小米17 Pro Max。其中，小米17为小米15的正统迭代，小米17 Pro为新增型号，配备6.3英寸小直屏但配置全面Pro化；小米17 Pro Max则在Pro基础上进一步强化影像和续航。三款机型均配备妙享背屏，支持倒计时、音乐控制等丰富交互功能。雷军投票显示，大屏版小米17 Pro Max最受关注。购买建议：标准版适合注重手感用户，Pro版适合追求旗舰体验的小屏用户，Pro Max则适合想要极致科技体验的大屏爱好者。

    ​小米17系列 ​雷军年度演讲 ​小米17

  • 雷军称小米17系列跨代升级：很多地方超越苹果！挺惊讶改名引起的舆论

    小米集团CEO雷军在小米17发布会后接受专访，解释将小米16改名为小米17的原因：希望通过改名让公众重新认识小米手机，展现挑战世界第一的决心。他坦言改名引发的舆论争议令人惊讶，因小米做手机15年，部分用户对品牌存在刻板印象。雷军强调小米17是跨代升级产品，性能超越iPhone 17系列，并重申对标苹果需要勇气，只有敢于竞争才能逐步领先。小米合伙人卢伟冰亦澄清改名绝非蹭热度，而是因产品实现跳跃式进步，且“7”是幸运数字。此次直面苹果彰显了小米对产品力的自信。

    ​小米17 ​雷军 ​改名原因

  • 小米17和iPhone 17你买谁 卢伟冰：小米17系列小米之家定金盲约量较上代翻倍

    小米17系列即将发布，搭载骁龙8 Elite Gen5处理器，采用台积电3nm工艺，CPU采用2+6全大核架构，性能强劲。Pro版独有妙享背屏功能，支持倒计时、电话接打等操作。官方定位小米17为史上最强标准版旗舰，17 Pro为小尺寸科技影像旗舰，17 Pro Max为巅峰科技影像旗舰。新机预定量较上代翻倍，显示市场信心十足。

    ​iPhone ​17系列 ​小米17系列

  • 卢伟冰回应小米17系列改名：肯定不是蹭苹果热度！产品升级巨大

    小米17系列发布前，卢伟冰直播回应产品命名及升级问题。解释从小米16改名至17系列，是因产品升级巨大，属跳跃式进步，且数字7寓意幸运。三款产品直接对标iPhone17系列，硬件配置诚意十足，如电池容量预计达7000mAh。后摄模组设计被质疑抄袭，卢伟冰以小米11 Ultra为例澄清，强调背屏升级采用全面屏方案，提升交互与信息展示功能。

    ​小米17系列 ​卢伟冰直播 ​产品升级

  • 雷军：相信小米17销售会超预期 跟苹果竞争漫长而痛苦

    9月26日，小米17系列正式发布。雷军在采访中表示，小米17在多个技术领域领先，有信心全面对标iPhone 17，预计销量将超预期。但他也承认，与苹果的竞争是漫长而痛苦的过程，小米仍需向苹果学习，逐步突破细节，覆盖更多角度。未来小米将不仅比拼配置参数，更要在科技引领和用户体验方面对标甚至超越苹果。

    ​小米17 ​雷军 ​iPhone

  • 雷军官宣小米17系列发布时间 回应为何坚持办演讲

    小米创始人雷军将于9月25日举办第六次年度演讲，主题为《改变》。演讲将聚焦小米汽车量产推进和玄戒芯片技术突破，分享公司转型为全球科技生态企业的历程。雷军坦言每次筹备都倍感压力，但希望通过演讲与用户深度交流，清晰展现小米成长轨迹与未来方向。今年恰逢小米创业15周年，公司正经历前所未有的变革，这场演讲将回应外界对小米转型的好奇与期待。

    ​雷军演讲 ​小米玄戒芯片 ​小米汽车

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM