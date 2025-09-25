AI日报：生数科技推出Vidu Q2；火山引擎推出炉米Lumi；通义千问开源300+模型

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、生数科技推出 Vidu Q2，细微表情生成让AI演绎更真实！

生数科技推出的Vidu Q2模型在图生视频领域实现了重大突破，尤其在细微表情生成方面表现出色，为AI演绎提供了更加真实和生动的视觉体验。

【AiBase提要:】 🎭 Vidu Q2能够精准捕捉细微表情变化，提升视频生成的自然度和情感表达。 🎥 支持多种视频模式选择，包括图生视频、首尾帧视频以及可调时长选项，满足多样化需求。 💡 生数科技致力于通过AI技术推动创意产业发展，为用户带来更高质量的影像创作体验。

2、火山引擎推出炉米 Lumi 平台 支持视觉模型 Lora 微调

火山引擎推出的炉米 Lumi 平台，首次支持豆包、即梦等同款视觉模型的 Lora 微调功能，旨在帮助企业高效定制独特的视觉风格，满足市场需求。

【AiBase提要:】 🧠 炉米 Lumi 平台支持视觉模型的 Lora 微调功能，帮助企业定制独特的视觉风格。 🚀 该平台提供从图片生成到视频生成的全流程服务，满足企业专业场景的 AIGC 需求。 💡 炉米 Lumi 平台助力企业高效构建定制化 AIGC 生产能力，提升用户体验。

3、阿里云CTO透露：通义千问开源300+模型 下载量破6亿大关

阿里云在2025云栖大会上展示了通义千问项目的显著成就，包括开源超过300个模型和下载量突破6亿次。这表明了阿里云在AI领域的强大影响力和技术实力，并且通过开源模型推动技术创新和应用落地。

【AiBase提要:】 🚀 通义千问项目已开源300多个模型，展示出强大的技术实力。 📊 下载总量突破6亿次，体现了用户对阿里云AI技术的高度认可。 🖼️ 通义万象生成超3.9亿张图片和7000多万视频，彰显数字内容生成能力。

4、百度 Qianfan-VL 开源发布，昆仑芯助力多模态 AI 新突破

百度正式开源了其最新视觉理解模型 Qianfan-VL，包含3B、8B和70B三个版本，适用于不同场景。该模型具备强大的多模态能力，尤其在OCR和教育领域表现突出，并且训练依赖于自研的昆仑芯P800芯片。

【AiBase提要:】 🧠 Qianfan-VL 是一个强大的多模态大模型，能够同时处理图像和文本信息。 💡 昆仑芯 P800 芯片支撑模型训练，功耗低且效率高，优化大规模计算性能。 🚀 Qianfan-VL 系列已在 GitHub 和 Hugging Face 上开源，供开发者自由使用。 详情链接:https://github.com/baidubce/Qianfan-VL

5、微软引入 Anthropic AI 模型，拓展 Copilot Assistant 功能

微软宣布在 Copilot 助手中引入 Anthropic 的 AI 模型，标志着其在生成式人工智能领域的多元化战略迈出新一步。尽管与 OpenAI 的合作依然密切，微软开始引入 Anthropic 的技术以满足商业客户的需求。企业用户现在可以使用 Anthropic 的模型构建 AI 代理，并且这些模型将在亚马逊和谷歌云中运行。

【AiBase提要:】 🤖 微软在 Copilot 助手中引入 Anthropic 的 AI 模型，推动产品多元化。 🔄 Microsoft 与 OpenAI 的关系虽然仍然紧密，但逐渐使用 Anthropic 技术。 🚀 企业用户可选择 Anthropic 模型构建 AI 代理，需管理员启用后使用。

6、OpenAI 在美国新建五个数据中心，推动 Stargate 项目快速发展

OpenAI 宣布将在美国新建五个数据中心，以提升 Stargate 项目的计算能力。该项目由多家公司共同发起，总投资额高达5000亿美元，旨在推动生成式人工智能的发展。

【AiBase提要:】 🌐 OpenAI 将在美国新建五个数据中心，Stargate 项目总计算能力将达到近7GW。 💼 Oracle 将负责三个新数据中心的建设，阿比林数据中心将扩建并增加600MW 计算能力。 🚀 OpenAI 计划未来每周增加1GW 的人工智能基础设施，以推动 AI 技术的进一步发展。

7、英伟达开源 Audio2Face 模型，AI 助力实时面部动画生成

英伟达开源了其生成式 AI 面部动画模型 Audio2Face，提供了 SDK 和训练框架，支持离线和实时处理，适用于游戏、影视等多个领域。该技术已被多家游戏开发商采用，提升了角色的真实感和沉浸体验。

【AiBase提要:】 🔊 英伟达开源 Audio2Face 模型，提升虚拟角色的面部动画生成技术。 🎮 支持离线渲染和实时流式处理，适用于多种场景。 🌟 已被多个游戏开发商采用，简化制作流程并提升角色真实感。 详情链接:https://build.nvidia.com/nvidia/audio2face-3d

8、Meta 发布代码世界模型 CWM:具备沙箱推演能力的32B AI

Meta 推出的 Code World Model (CWM) 是一个拥有 32B 参数 的 AI 系统，能够通过沙箱环境进行代码模拟和推演，从而减少错误并提高调试效率。该模型对硬件要求极高，需要双 H100 GPU 和 RDMA 技术支持。

【AiBase提要:】 🧠 CWM 在生成代码前会进行沙箱模拟，预测代码运行后果。 🔍 能快速定位代码错误，提升调试效率。 🚨 可在执行命令前预警潜在风险，增强安全性。 详情链接:https://github.com/facebookresearch/cwm

