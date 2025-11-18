小米发布2025Q3财报：营业收入1131.21亿元 同比增长22.3%

站长之家（ChinaZ.com）11月18日 消息:小米集团发布2025年第三季度财报，数据显示，公司当季实现营业收入1131.21亿元，同比增长22.3%，连续四个季度营收突破千亿元大关;经调整净利润达113.11亿元，同比激增80.9%，展现出强劲的增长动能。前三季度累计营业收入达3403.7亿元，同比增长32.5%;经调整净利润为328.17亿元，同比增长73.5%，业绩表现远超市场预期。

财报亮点之一是智能电动汽车及AI等创新业务的突破性进展。该板块当季收入达290亿元，并首次实现单季盈利，标志着小米在“手机×AIoT”战略基础上，向智能出行与人工智能领域的延伸取得实质性成果。与此同时，小米高端化战略持续深化，第三季度国内智能手机销量排名第二，其中4000-6000元价位段市占率提升至18.9%，同比增幅达5.6个百分点，高端市场竞争力显著增强。

全球化布局方面，小米智能手机出货量达4330万台，连续21个季度稳居全球前三。区域市场中，拉美、中东地区排名升至第二，欧洲、东南亚、非洲市场份额稳步提升，进一步巩固了其全球科技领军企业的地位。值得一提的是，小米汽车业务开启成长加速度，第三季度新车交付量达108796台，其中小米YU7车型在10月国内SUV销量榜中登顶，成为智能出行领域的新标杆。

为支撑长期创新发展，小米持续加大研发投入。前三季度累计投入达235亿元，预计全年研发投入将超300亿元，研发团队规模扩大至24871人，再创历史新高。从智能手机到智能电动汽车，从AIoT生态到前沿技术研发，小米正以“技术为本”的理念，构建覆盖硬件、软件、服务的全场景智能生态，为全球用户创造更多价值。

