首页 > 原创 > 关键词  > 小米澎湃OS3最新资讯  > 正文

小米澎湃OS 3穿戴设备适配升级计划公布：10月开启推送

2025-09-29 09:17 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月29日 消息:日前，小米集团手机部副总裁、可穿戴部总经理张雷正式公布了小米澎湃OS3穿戴设备的适配计划，多款小米智能手表及手环将迎来系统升级，为用户带来更流畅、智能的使用体验。

根据计划，小米手表S4Sport、小米手表S4、小米手表S4eSIM、小米手表S4eSIM十五周年纪念版以及小米手表S441mm等型号，将不晚于2025年10月31日启动更新推送。

小米澎湃OS 3 穿戴设备升级计划出炉： 10 月开启推送

此外，小米手环10的更新推送将在11月30日前完成，而小米手环9Pro、小米手环9、REDMI Watch5以及REDMI Watch5eSIM等型号的更新则将于12月正式开启。

此次升级的小米澎湃OS3主打“事事顺心”，相比上一代系统，流畅度得到大幅提升，系统运行更加稳定，动画过渡也更为自然。用户在使用过程中将感受到更加丝滑的操作体验，无论是滑动屏幕还是切换应用，都能感受到系统的快速响应。

除了穿戴设备外，小米还公布了澎湃OS3正式版在小米手机上的推送计划。其中，小米15系列将不晚于10月15日收到更新推送，而小米14系列则不晚于11月15日进行更新。这一计划的公布，让小米手机用户也对即将到来的系统升级充满了期待。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 499元！小米手环10耀影金特别版发布

    9月23日，小米正式发布小米手环10耀影金特别版，售价499元。该产品采用金色腕带设计，镶嵌6颗糖果色水晶，每颗拥有10个切面。手环配备1.72英寸AMOLED超窄四等边屏幕，屏占比达73%，亮度提升25%至1500nits。搭载小米澎湃OS2系统，支持150种运动模式，并首次加入自适应体征感知算法，可优化睡眠监测。续航表现突出，最长可达21天，AOD模式下坚持9天，重度使用下为8天。该系列于今年6月上市，起售价269元。

    ​小米手环10 ​耀影金特别版 ​AMOLED屏

  • 小米澎湃OS 3正式版来了：10月开启推送

    小米澎湃OS 3将于10月15日开启首批推送，主打流畅度提升和系统稳定性。新版本优化了SoC能效，窗口动画丢帧率降低18.9%，超级小爱同学也获得全面升级。推送计划覆盖小米15系列、Redmi K80系列等多款机型，10月底前陆续推送至平板、电视等设备。

    ​小米澎湃OS ​3 ​系统更新

  • 小米澎湃OS 3 Beta版第三批机型开启推送：覆盖小米14系列、K70系列等十款

    小米澎湃OS+3 Beta版第三批推送已启动，覆盖10款设备，包括小米MIX Fold 4、14 Ultra等。该系统采用自研底层技术，通过一体化调频提升效率，任务执行效率提升19%，流畅度、稳定性和动画过渡均有优化。新增“小米超级岛”功能，支持三岛并存，可显示快递、天气等实用信息。超级小爱助手全面升级，提供智能操作建议，简化用户步骤。正式版将于10月15日首批推送，后续覆盖更多机型。

    ​小米澎湃OS ​Beta版推送 ​自研内核技术

  • 小米开启澎湃OS 3 Beta版最新招募：支持小米14、K70等机型

    小米澎湃OS 3 Beta版于9月24日启动招募，覆盖MIX Fold 4、MIX Flip、小米14 Ultra、14 Pro及钛金属版（卫星通讯）、小米14、Redmi K70系列四款机型和小米平板6S Pro 12.4共12款设备。招募采用分批推送机制，每机型设两批次，首批满员后启动第二批，入选用户优先获得更新。正式版将于10月15日推送，逐步扩大覆盖。该系统基于自研底层内核，通过深度优化微架构流水线，精准识别CPU空转，配合一体化调频技术，整体任务执行效率提升19%，带来更流畅体验。此次招募既为用户提供抢先体验机会，也通过反馈助力系统优化，强化小米生态竞争力。

    ​小米澎湃OS ​Beta版招募 ​机型升级

  • 小米平板8系列官宣本月发布：首发澎湃OS 3

    小米官方宣布将于本月发布小米平板8系列，延续11.2英寸经典尺寸，外观与前代区别不大。新品将首发搭载澎湃OS3系统，适配悬浮键盘和手写笔提升生产力。配置方面，Pro版将采用骁龙8 Elite满血版处理器和16GB内存，标准版或搭载第四代骁龙8s处理器。屏幕是否升级为OLED成为关注焦点。

    ​小米平板8系列 ​澎湃OS3 ​OLED屏幕

  • 小米澎湃OS 3 Beta版第二批机型推送：覆盖手机、电视等7款

    小米澎湃OS 3 Beta版第二批机型推送启动，覆盖小米MIX Flip 2、Redmi K80、平板7系列、电视S Pro Mini LED等设备。第三批机型将于9月30日前推送，包括小米MIX Fold 4、小米14系列、Redmi K70系列及平板6S Pro等。新系统采用自研底层内核技术，通过一体化调频提升效率，整体任务执行效率提升19%。

    ​小米澎湃OS ​Beta版推送 ​第二批机型

  • 小米澎湃OS 3第二批Beta版开启招募：覆盖REDMI K80、小米MIX Flip2等五款

    据小米官方消息，澎湃OS 3第二批Beta版已经开启招募，覆盖五款机型，包括：小米MIX Flip 2、REDMI K80、小米平板7 Ultra、小米平板7、REDMI K Pad。 据了解，澎湃OS 3采用自研底层内核技术平台，深入微架构流水线，识别CPU空转时长，通过一体化调频技术提升效率，整体任务执行效率提升19%。 同时，澎湃OS 3终于登岛”，命名为小米超级岛”，支持三岛并存，能显示待取快递提醒、登�

    ​澎湃OS ​3 ​小米超级岛

  • 小米金凡时隔三年再发微博：会继续闭关打磨澎湃OS 3

    知名博主“数字闲聊站”分享澎湃OS3 Beta版两周体验，称其流畅度、稳定性及发热控制均有显著提升。小米高管金凡幽默回应称系统仍需打磨，透露已有超70万用户参与内测。据悉，首批机型8月29日已推送更新，多款机型将在9月陆续完成升级。澎湃OS3采用自研底层技术，实现整体任务执行效率19%的提升，小米目标是将系统做得更加流畅。

    ​澎湃OS3Beta版 ​数码闲聊站 ​小米软件部

  • 小米“跳级”

    “改变，任何时候都不晚”，在今年度的演讲中，雷军以这句话总结了公司五年的转型历程。 从2020年深陷“缺乏核心技术”的质疑，到如今凭借自研芯片玄戒O1、征战纽北赛道的汽车，小米试图彻底摆脱“组装厂”标签，向科技企业转型。 2020年，尽管小米已跻身世界500强，年营收突破2000亿元，但雷军坦言当时内心充满焦虑:行业竞争激烈，团队疲惫，外部质疑声不断。经过�

    ​雷军 ​小米转型 ​自研芯片

  • 友商压力大了！小米宣布米家空调升级为10年免费包修 一图了解免费权益

    小米宣布米家空调服务升级，从6年免费包修延长至10年。2025年1月1日起首次安装的米家空调，无论型号均可享受整机免费包修、上门服务、人工检测、更换配件等全免费服务。覆盖所有核心部件，包括压缩机、电机等。非人为性能故障均享受完全免费维修。

    ​米家空调 ​10年包修 ​小米服务升级

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM