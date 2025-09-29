小米澎湃OS 3穿戴设备适配升级计划公布：10月开启推送

站长之家（ChinaZ.com）9月29日 消息:日前，小米集团手机部副总裁、可穿戴部总经理张雷正式公布了小米澎湃OS3穿戴设备的适配计划，多款小米智能手表及手环将迎来系统升级，为用户带来更流畅、智能的使用体验。

根据计划，小米手表S4Sport、小米手表S4、小米手表S4eSIM、小米手表S4eSIM十五周年纪念版以及小米手表S441mm等型号，将不晚于2025年10月31日启动更新推送。

此外，小米手环10的更新推送将在11月30日前完成，而小米手环9Pro、小米手环9、REDMI Watch5以及REDMI Watch5eSIM等型号的更新则将于12月正式开启。

此次升级的小米澎湃OS3主打“事事顺心”，相比上一代系统，流畅度得到大幅提升，系统运行更加稳定，动画过渡也更为自然。用户在使用过程中将感受到更加丝滑的操作体验，无论是滑动屏幕还是切换应用，都能感受到系统的快速响应。

除了穿戴设备外，小米还公布了澎湃OS3正式版在小米手机上的推送计划。其中，小米15系列将不晚于10月15日收到更新推送，而小米14系列则不晚于11月15日进行更新。这一计划的公布，让小米手机用户也对即将到来的系统升级充满了期待。

