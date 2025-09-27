小米17系列开售5分钟 破25年国产手机首销纪录

站长之家(ChinaZ.com) 9月27日 消息:今日上午10点，小米17、小米17Pro、小米17Pro Max三款新机正式开启首销，起售价定为4499元，迅速引发市场热潮。

据官方最新消息，小米17全系在开售仅5分钟后，便成功刷新了2025年国产手机全价位段新机系列的首销全天销量及销额纪录，展现出强劲的市场竞争力。

此次推出的三款新机均采用纯直屏设计，屏幕边缘无任何弧度，不仅提升了视觉体验，更极大地方便了用户贴膜，相较于近年来iPhone采用的2.5D屏幕设计，小米17系列在实用性上更胜一筹。性能方面，三款机型全系标配了第五代骁龙8至尊版处理器，确保了流畅的操作体验与出色的性能表现。尽管性能相近，但三款机型在尺寸、屏幕、影像及续航配置上各有千秋，满足了不同用户群体的需求。

具体来看，小米17与小米17Pro均搭载了6.3英寸小直屏，成为小屏爱好者的理想之选。而小米17Pro Max则配备了6.9英寸大屏，与iPhone17系列形成直接竞争，同时在定位和综合配置上实现了显著提升，尽管价格相较于上一代大屏Pro有所上调，但性价比依然突出。

在价格方面，小米17系列提供了丰富的选择。小米17的售价区间为4499元至5299元（其中16GB1TB版本将于10月5日开售）;小米17Pro的售价区间为4999元至5999元;而小米17Pro Max的售价区间则为5999元至6999元，覆盖了从入门到高端的多个价位段，为消费者提供了更多选择。

（举报）