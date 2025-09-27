首页 > 原创 > 关键词  > 小米17最新资讯  > 正文

小米17系列开售5分钟 破25年国产手机首销纪录

2025-09-27 15:54 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月27日 消息:今日上午10点，小米17、小米17Pro、小米17Pro Max三款新机正式开启首销，起售价定为4499元，迅速引发市场热潮。

据官方最新消息，小米17全系在开售仅5分钟后，便成功刷新了2025年国产手机全价位段新机系列的首销全天销量及销额纪录，展现出强劲的市场竞争力。

此次推出的三款新机均采用纯直屏设计，屏幕边缘无任何弧度，不仅提升了视觉体验，更极大地方便了用户贴膜，相较于近年来iPhone采用的2.5D屏幕设计，小米17系列在实用性上更胜一筹。性能方面，三款机型全系标配了第五代骁龙8至尊版处理器，确保了流畅的操作体验与出色的性能表现。尽管性能相近，但三款机型在尺寸、屏幕、影像及续航配置上各有千秋，满足了不同用户群体的需求。

具体来看，小米17与小米17Pro均搭载了6.3英寸小直屏，成为小屏爱好者的理想之选。而小米17Pro Max则配备了6.9英寸大屏，与iPhone17系列形成直接竞争，同时在定位和综合配置上实现了显著提升，尽管价格相较于上一代大屏Pro有所上调，但性价比依然突出。

在价格方面，小米17系列提供了丰富的选择。小米17的售价区间为4499元至5299元（其中16GB1TB版本将于10月5日开售）;小米17Pro的售价区间为4999元至5999元;而小米17Pro Max的售价区间则为5999元至6999元，覆盖了从入门到高端的多个价位段，为消费者提供了更多选择。

小米17系列首销战绩：开售5分钟刷新国产手机全年、全价位段记录

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 小米17破今年国产手机首销纪录 卢伟冰：需求远超预期

    9月28日，小米17系列新机开售仅5分钟便刷新2025年国产手机全价位段首销全天销量与销售额纪录，市场表现亮眼。其中Pro Max机型尤为突出，销量占比超50%，用户需求远超预期，出现供不应求局面。该机配备6.9英寸大屏、第五代骁龙8平台及三颗5000万像素摄像头，性能强劲，拍摄能力卓越；7500mAh大电池搭配百瓦快充，续航有保障。此外，独特的妙享背屏功能支持个性化定制与实时

    ​小米17系列 ​新机销售 ​国产手机

  • 小米17破今年国产手机首销纪录 卢伟冰：标准版被低估了

    小米17系列于9月27日开售，5分钟销量刷新2025年国产手机全价位段新机纪录。小米总裁卢伟冰称，17 Pro系列表现耀眼，标准版实力被低估，是“标准版天花板”。该机采用6.3英寸屏，重191克，配备超窄边框设计、小米龙晶玻璃，耐摔性提升10倍，支持IP68防水。首发高通第五代骁龙8至尊版平台，搭载5000万徕卡主摄和长焦镜头，内置7000mAh金沙江电池，硅含量达16%，续航大幅提升。售价4499元起，主打轻薄全能旗舰定位。

    ​小米17系列 ​国产手机销量 ​小尺寸旗舰

  • 最贵的最抢手！雷军：小米17 Pro Max首销占比超50%打破国产手机单机记录

    小米17系列今天上午10点首销，起售价4499元，这次共三款机型，分别是小米17、小米17 Pro、小米17 Pro Max。 其中，小米17和小米17 Pro是6.3英寸小直屏，小米17 Pro Max是6.9英寸大直屏。 值得注意的是，按照前两代的经验来看，应该是小屏版本更受欢迎，销量更高，而这次却是一反常态，最贵的大直屏销量更高。

    ​小米17系列 ​首销 ​销量纪录

  • 小米17、小米17 Pro、小米17 Pro Max官图正式公布：全系直屏 1.18mm超窄边

    小米17系列将于9月25日晚7点发布，包括标准版、Pro和Pro Max三款机型。新机采用超椭圆R角设计，边框窄至1.18mm，新增森野绿与冷烟紫配色。标准版主打轻薄质感，Pro系列首搭妙享背屏，主打科技影像，搭载新一代屏幕技术。全系标配骁龙8E5处理器，256GB起，售价从4.5K起，Pro Max定位6K+市场，后续Ultra版或探至7K档。

    ​小米17系列 ​小米17 ​Pro

  • 卢伟冰：小米17全球首发骁龙8 Elite Gen5

    9月25日，高通公司发布全球最快移动SoC——骁龙8 Elite Gen5。该芯片采用第三代Oryon核心，配备2+6 CPU集群架构，超大核频率达4.6GHz，性能提升20%，GPU图形性能提升23%，NPU性能提升37%。小米宣布成为全球首发合作伙伴，全新小米17系列将搭载该平台，凭借卓越性能与AI技术，打造史上最强影像旗舰体验。此外，该平台首次支持专业级视频编解码器（APV），助力创作者实现专业视频制作。

    ​骁龙8 ​Elite ​Gen5

  • 小米17/Pro/Pro Max今日首销：4499元起

    9月27日上午10点，小米17系列正式开售，推出三款新机：小米17、小米17 Pro和小米17 Pro Max，起售价4499元。三款机型均采用纯直屏设计，搭载第五代骁龙8至尊版处理器，性能出色。定位各有侧重：小米17为最强标准版旗舰，17 Pro主打小尺寸影像旗舰，17 Pro Max则是巅峰科技影像旗舰。屏幕尺寸上，17和17 Pro为6.3英寸，17 Pro Max为6.9英寸。价格区间覆盖4499元至6999元，竞争力强。此外，小米新增16GB+1TB存储版本的小米17标准版，定价5299元，将于10月5日发售，相比前代更亲民。

    ​小米17系列 ​手机首销 ​旗舰手机

  • 雷军：小米17 Pro Max很多门店已经缺货

    小米17系列于9月27日正式开售，仅5分钟便刷新2025年国产手机全价位段新机首销纪录。其中，17 Pro+Max表现尤为抢眼，打破今年国产手机首销全天销量与销售额纪录，并在系列中占据超50%销量份额。小米创始人雷军透露该机型已缺货，推荐用户尝试17 Pro。全系搭载第五代骁龙8至尊版处理器，性能强劲。17系列针对不同用户需求：17适合注重手感的小屏用户，17 Pro主打旗舰体验，17 Pro+Max专为追求极致科技的大屏用户打造。价格方面，17起售价4499元，17 Pro起售价4999元，17 Pro+Max起售价5999元，市场反响热烈。

    ​小米17全系手机 ​小米17Pro ​Max

  • 小米17首发第五代骁龙8至尊版 雷军：确实强

    小米今日发布全新旗舰手机小米17系列，全球首发搭载高通第五代骁龙8至尊版移动平台。该芯片采用第三代3nm工艺，功耗降低10%，核心架构升级为第三代Oryon，主频高达4.6GHz，性能创移动平台新高。实测数据显示，GeekBench6多核突破11000分，安兔兔跑分超400万，刷新移动设备性能纪录。小米17系列共推出三款机型：标准版17全方位升级、17 Pro主打小尺寸影像旗舰、17 Pro+以巅峰性能对标苹果iPhone，展现小米冲击高端市场的决心。

    ​小米17系列 ​高通第五代骁龙8至尊版 ​移动SoC

  • 雷军谈小米17标准版：小米惊艳蜕变

    9月26日，小米创始人雷军宣布小米17为史上最强小尺寸全能旗舰，售价4499元起，已开启预售。相比上代，边框进一步收窄，首发第五代骁龙8至尊版处理器，配备徕卡三摄，定价不变。采用6.3英寸屏幕，厚度8.06mm，重量191g，搭载超窄边框设计，支持IP68防尘防水。屏幕升级为新一代小米M10发光体系，峰值亮度达3500nits，发光效率领先国际。内置7000mAh电池，配备5000万徕卡主摄、长焦及前置5000万像素，影像大幅提升。

    ​小米17 ​骁龙8至尊版 ​徕卡三摄

  • 小米最强小直屏！小米17 Pro搭载徕卡三摄：首次加入潜望长焦

    小米17系列已经官宣本月发布，这次不光是跳过了一代，甚至连产品线策略都有大改。 系列共有三款产品：小米17、小米17 Pro、小米17 Pro Max。 其中，小米17是小米15的正统迭代，小米17 Pro Max是小米15 Pro的正统迭代。 至于小米17 Pro则是新增机型，和小米15/小米17标准版一样的6.3英寸小直屏，但配置全面Pro，尤其影像规格大大加强。

    ​小米17系列 ​小米17 ​Pro

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM