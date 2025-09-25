雷军称没什么好犹豫的：50岁正是闯的年纪

站长之家（ChinaZ.com）9月25日 消息:今晚19点，小米科技创始人雷军将迎来个人第六次年度演讲，主题定为《改变》。此次演讲中，雷军将首次深度揭秘小米玄戒芯片的研发历程，以及小米汽车项目背后的战略抉择与挑战。

就在演讲前夕，雷军通过社交平台为活动造势，他直言:“五十来岁，正是闯的年纪。”这句话不仅展现了他个人的魄力，也折射出小米过去五年的发展轨迹——从启动造车计划到攻坚芯片研发，再到冲击高端市场，每一步都伴随着跌宕起伏的探索与突破。雷军强调:“这五年，小米在摸爬滚打中毅然前行，造车、芯片、高端化，这些战略决策没有任何犹豫。”

此前，雷军曾多次被问及小米产品为何始终对标行业顶尖品牌。对此，他在公开场合回应称，苹果等企业是各自领域的全球标杆，敢于以第一为参照系，本身就是一种勇气。“只有对标第一、学习第一，才能最终超越第一。”这一理念贯穿了小米的创业史，从智能手机到生态链布局，再到如今的新能源汽车与半导体领域，小米始终以“追赶者”的姿态挑战行业高峰。

据悉，今晚的演讲中，雷军将结合个人创业心得，详细阐述小米在核心技术自主研发、跨界创新等方面的实践与思考。这场以《改变》为主题的分享，不仅是对小米过去五年战略转型的总结，更被视为雷军对未来科技趋势的最新研判。

