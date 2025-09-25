首页 > 原创 > 关键词  > 小米汽车最新资讯  > 正文

小米汽车定制服务发布：每月限量 40 台 选配金额需超10万元

2025-09-25 22:04 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月25日 消息:今日晚间，在雷军2025年度演讲中，雷军正式宣布小米汽车推出小米定制服务（Xiaomi Customization Service），这一举措标志着小米汽车在个性化服务领域迈出了重要一步。

据小米官方介绍，小米定制服务此前已试运营一年，期间每月最多定制40台，且需要线下锁单。目前，该服务支持YU7Max、SU7Ultra两款车型定制，用户可与现有配置组合搭配，打造专属座驾。

小米汽车正式推出定制服务：选配金额需超 10 万元 每月最多定制 40 台

在定制流程方面，用户需先下载并打开小米汽车APP，点击「定制服务」入口。选配时，必须包含定制配置，且选配金额需超过100，000元。每晚22:00开始，用户可支付80，000元定金，并享有90天的犹豫期。之后，用户将受邀前往小米定制服务中心，确认配置并完成线下锁单，随后等待车辆排产。

小米定制服务在个性化选项上可谓丰富多样。率先推出的5款定制车漆，分别为紫水晶、竞速红、嫩芽黄、暮光玫瑰、流金粉哑光，满足了不同用户对色彩的独特追求。小米汽车还联合全球顶级车漆供应商，计划在三年内设计100款颜色，为用户提供更多选择。

针对小米YU7Max车型，还拥有专属定制的两款内饰配色——龙胆蓝蓝黑双色、极夜黑/荧光黄双色。内饰采用彩色Alcantara包覆，触感如天鹅绒般舒适，尽显奢华品质。真木饰板则甄选欧洲白蜡木，每一片都拥有独一无二的山水纹，增添了自然与艺术的气息。

除了内饰配色，小米定制服务还提供了各种定制细节。比如定制缝线、定制迎宾灯、定制彩色安全带等，让车辆的每一个角落都彰显个性。工艺细节方面，刺绣Logo、门板的专属铭牌等设计，更是体现了小米对品质与个性化的追求。

在轮毂和卡钳方面，小米定制服务同样下足了功夫。新增的21英寸五辐双层锻造轮毂，采用20多把刀头铣削，铣削加工耗费将近11个小时，工艺精湛，共有琥珀金、月岩银、镜面银、碳黑4种颜色可选。卡钳则有红色、蓝色、绿色3款颜色供用户选择。此外，车标也新增了两款24K金白陶瓷车标与24K金黑陶瓷车标，加上原有款式，一共有4款可选，进一步提升了车辆的豪华感。

小米汽车正式推出定制服务：选配金额需超10万元 每月最多定制40台

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 雷军演讲主题《改变》官宣：聊玄戒芯片和小米汽车背后的故事

    小米集团卢伟冰透露，雷军将于9月25日晚7点举行第六次个人年度演讲，主题为《改变》。演讲将重点探讨小米自研芯片的研发历程及小米汽车背后的故事，引发业界与粉丝广泛关注。回顾去年，雷军曾以“勇气”为主题，聚焦小米造车决策的艰难历程与科技发布。此次演讲备受期待，将成为行业焦点。

    ​雷军年度演讲 ​小米玄戒芯片 ​小米汽车

  • 雷军：小米YU7是小米汽车最后的底牌

    今晚2025雷军年度演讲上，雷军分享了造车的经历。 雷军直言，在最初的规划中，如果小米SU7作为纯电轿车不成功，小米YU7一直都是小米汽车业务最后的底牌。 雷军说：可能很多人不了解YU7项目刚开始的时候就背负了巨大的压力，那是22年夏天，SU7正在开发的最关键时候。 除了特斯拉以外，还没有过任何一辆纯电轿车能卖得动的，所以在那个时间点，几乎所有人都不看好。

    ​雷军 ​小米SU7 ​小米YU7

  • 跑这么快干嘛 雷军回应小米汽车性能过剩：只有这才能把车做好

    小米汽车CEO雷军在秋季发布会后回应外界对车辆性能“过剩”的质疑，强调极限测试是造车基本功，全球车企百年均如此，而中国车企近年才开始重视。他指出小米是国内首家以纽北赛道为主场的车企，专注驾控与底盘等基础能力建设，并推动行业回归机械素质关注。此外，小米带来两大新价值：一是构建“人车家全生态”打破场景壁垒，二是极致追求设计，计划三年内扩展至100种车漆颜色，突破成本与生产限制，体现对颜值的重视。

    ​小米汽车 ​雷军 ​纽北赛道

  • 小米宣布10年免费保修空调！雷军：这个服务好

    小米集团总裁卢伟冰在直播中表示，今年家电领域价格战激烈，但小米实现量价齐涨。针对友商跟进空调十年保修政策，卢伟冰称小米早有规划，今日起正式推出十年保修服务，覆盖挂机、柜机、中央空调等全线产品。雷军也发文肯定该服务。面对竞争对手跟进，格力高管朱磊发文称“十年免费包修是承诺，十年不用修才是实力”。

    ​小米空调 ​十年保修 ​价格战

  • 雷军：小米17标准版加量不加价 年度演讲时长大约2个半小时

    9月25日晚7点，雷军年度演讲暨小米新品发布会拉开帷幕。活动上半场为雷军个人感悟与行业洞察分享，下半场集中发布多款新品，包括备受关注的小米17系列手机、小米平板8系列及“小米科技家电”高端产品。雷军强调，小米17标准版将坚持“加量不加价”，Pro及Pro+版本定位更高，价格当晚公布。此外，新品将搭载澎湃OS3系统，雷军鼓励用户积极反馈体验。他还透露一款高端�

    ​雷军年度演讲 ​小米17系列 ​新品发布

  • 小米非常非常缺人上热搜 雷军谈小米成功秘诀

    9月25日，小米创始人雷军发布“雷军请回答”Day3视频，回应网友提问并分享小米成功经验。雷军指出，小米15周年最重要的两件事是“找人”和“攒钱”，强调汇聚优秀人才与充足资金是成就大事的关键。针对长期坚守一线的疑问，他解释因公司成长迅速、人才紧缺，但近年通过内外招聘已缓解压力。雷军坦言小米模式新颖易被误解，但正以行动赢得认可；高端化进展虽快，成功尚早，将持续提升产品与服务。他还幽默回应失败经历，鼓励乐观面对挑战。当晚雷军年度演讲及小米17系列新机发布会同步举行，备受关注。

    ​雷军 ​小米 ​人才招聘

  • 小米汽车OTA秋季大版本已全量推送：全车五屏联动 沉浸式无麦K歌

    9月26日，小米汽车宣布澎湖智能座舱秋季大版已全量推送，新增多项功能。亮点包括：五屏联动支持沉浸式无麦K歌，配合天幕屏显示歌词；车载影像可调用摄像头拍照录像，语音控制拍摄合影；超级任务一键完成多动作操作，如工作日小憩模式自动调节座椅、灯光、空调等。新功能提升娱乐与实用性，优化用户体验。

    ​小米汽车 ​澎湃智能座舱 ​五屏联动

  • 雷军谈小米17标准版：小米惊艳蜕变

    9月26日，小米创始人雷军宣布小米17为史上最强小尺寸全能旗舰，售价4499元起，已开启预售。相比上代，边框进一步收窄，首发第五代骁龙8至尊版处理器，配备徕卡三摄，定价不变。采用6.3英寸屏幕，厚度8.06mm，重量191g，搭载超窄边框设计，支持IP68防尘防水。屏幕升级为新一代小米M10发光体系，峰值亮度达3500nits，发光效率领先国际。内置7000mAh电池，配备5000万徕卡主摄、长焦及前置5000万像素，影像大幅提升。

    ​小米17 ​骁龙8至尊版 ​徕卡三摄

  • 小米汽车：苹果授权Apple Music安卓版将陆续推送

    小米汽车高度重视苹果生态支持，调研发现SU7车主中超半数为苹果用户。针对苹果用户用车痛点，小米与苹果深度合作，通过系统级整合实现账号永久同步和无缝音乐续播，并特别适配授权版Apple Music安卓应用，提供无损音质体验。目前相关更新已通过OTA向全系车型推送，显著提升苹果用户的用车便捷性和音乐品质。

    ​小米汽车 ​苹果生态 ​CarPlay体验

  • 雷军：把过去超跑的体验让大众能享受到 是小米正努力的方向

    在雷军2025年度演讲活动结束后，小米集团董事长、CEO雷军接受了媒体群访。 雷军表示，定制个性化服务超难的，当初做的时候很多人都反对称干不好又被骂死。但我认为如果我们不去探索，很难把它做好。” 在今天这个社会，大家对

    ​雷军 ​小米YU7 ​Max

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM