小米汽车定制服务发布：每月限量 40 台 选配金额需超10万元

站长之家（ChinaZ.com）9月25日 消息:今日晚间，在雷军2025年度演讲中，雷军正式宣布小米汽车推出小米定制服务（Xiaomi Customization Service），这一举措标志着小米汽车在个性化服务领域迈出了重要一步。

据小米官方介绍，小米定制服务此前已试运营一年，期间每月最多定制40台，且需要线下锁单。目前，该服务支持YU7Max、SU7Ultra两款车型定制，用户可与现有配置组合搭配，打造专属座驾。

在定制流程方面，用户需先下载并打开小米汽车APP，点击「定制服务」入口。选配时，必须包含定制配置，且选配金额需超过100，000元。每晚22:00开始，用户可支付80，000元定金，并享有90天的犹豫期。之后，用户将受邀前往小米定制服务中心，确认配置并完成线下锁单，随后等待车辆排产。

小米定制服务在个性化选项上可谓丰富多样。率先推出的5款定制车漆，分别为紫水晶、竞速红、嫩芽黄、暮光玫瑰、流金粉哑光，满足了不同用户对色彩的独特追求。小米汽车还联合全球顶级车漆供应商，计划在三年内设计100款颜色，为用户提供更多选择。

针对小米YU7Max车型，还拥有专属定制的两款内饰配色——龙胆蓝蓝黑双色、极夜黑/荧光黄双色。内饰采用彩色Alcantara包覆，触感如天鹅绒般舒适，尽显奢华品质。真木饰板则甄选欧洲白蜡木，每一片都拥有独一无二的山水纹，增添了自然与艺术的气息。

除了内饰配色，小米定制服务还提供了各种定制细节。比如定制缝线、定制迎宾灯、定制彩色安全带等，让车辆的每一个角落都彰显个性。工艺细节方面，刺绣Logo、门板的专属铭牌等设计，更是体现了小米对品质与个性化的追求。

在轮毂和卡钳方面，小米定制服务同样下足了功夫。新增的21英寸五辐双层锻造轮毂，采用20多把刀头铣削，铣削加工耗费将近11个小时，工艺精湛，共有琥珀金、月岩银、镜面银、碳黑4种颜色可选。卡钳则有红色、蓝色、绿色3款颜色供用户选择。此外，车标也新增了两款24K金白陶瓷车标与24K金黑陶瓷车标，加上原有款式，一共有4款可选，进一步提升了车辆的豪华感。

