雷军演讲主题《改变》官宣：聊玄戒芯片和小米汽车背后的故事

2025-09-22 08:31 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月22日 消息:今日，小米集团高管卢伟冰率先透露消息，雷军年度演讲即将举行。随后，雷军本人在社交平台正式官宣，将于9月25日晚7点，即本周四晚上，举办其第六次个人年度演讲，主题定为《改变》。雷军表示，此次演讲将深入探讨小米玄戒芯片的研发历程以及小米汽车背后的故事，引发业界与粉丝的广泛关注。

回顾去年，雷军的个人年度演讲以“勇气”为主题，聚焦小米造车决策的艰难历程与科技成果的发布。演讲中，雷军详细回顾了小米启动造车决策的背景，包括其亲自带队进行市场调研，最终决定投身造车领域。面对技术难关，小米团队迎难而上，甚至在疫情期间坚持远程研发，最终在2023年8月成功完成首辆试产车的下线。

此外，演讲还同步发布了小米MIX Fold4、MIX Flip折叠屏手机、Redmi K70至尊版以及小米SU7Ultra原型车等多款新品。其中，小米SU7Ultra原型车凭借搭载的V8s电机，实现了1.97秒破百的惊人加速，雷军更是在演讲中宣布，该车将挑战纽博格林北环赛道，展现小米汽车的雄心壮志。

随着9月25日的日益临近，雷军的第六次年度演讲已引发广泛期待。届时，雷军将如何讲述小米玄戒芯片与小米汽车背后的故事，又将如何诠释“改变”这一主题，将成为业界与粉丝关注的焦点。

