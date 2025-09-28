首页 > 原创 > 关键词  > 小米17系列最新资讯  > 正文

小米17破今年国产手机首销纪录 卢伟冰：需求远超预期

2025-09-28 09:17 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月28日 消息:据小米手机官方微博消息，小米17系列新机一经开售便掀起抢购热潮，开售仅5分钟，便成功刷新2025年国产手机全价位段新机系列首销全天销量与销售额纪录，市场表现极为亮眼。

小米创办人雷军特别提到，小米17系列中的Pro Max单款机型表现尤为突出，一举打破今年国产手机全价位段首销全天销量与销售额纪录，在小米17系列整体销量中占比超过50%。雷军对广大消费者的支持表示衷心感谢。

小米第一次推出Pro Max机型就卖爆 卢伟冰：需求远超预期 低估了

小米集团总裁卢伟冰也对此次销售情况作出回应，他表示，小米首次推出的Pro Max机型市场反响热烈，用户需求远超原本预期，出现了供不应求的局面。目前，小米已紧急安排对小米17Pro Max进行快速提拉生产，以满足市场需求。从小米商城的实时情况来看，小米17Pro Max部分版本已迅速售罄，足见其受欢迎程度。

小米17Pro Max之所以如此畅销，与其强大的核心配置密不可分。该机配备6.9英寸大屏，为用户带来沉浸式的视觉体验;首发第五代骁龙8至尊版平台，性能强劲，轻松应对各类复杂任务;后置搭载5000万徕卡超高动态主摄、5000万徕卡超聚光潜望长焦以及5000万徕卡超广角镜头，拍照能力卓越，满足用户在不同场景下的拍摄需求;7500mAh的大容量电池，搭配100W有线和50W无线充，续航与充电速度均有保障。

此外，小米17Pro Max还具备独特的妙享背屏功能。用户可以根据个人喜好定制个性化背屏壁纸，同时背屏还能联动超级岛的动态通知，实时同步打车、外卖等数十项信息，为用户带来更加便捷、智能的使用体验。

小米第一次推出Pro Max机型就卖爆 卢伟冰：需求远超预期 低估了

