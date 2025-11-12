95岁巴菲特每周还上5天班 此前计划年底退休

站长之家(ChinaZ.com) 11月12日 消息:投资界传奇人物沃伦·巴菲特以95岁高龄持续书写职场神话。这位伯克希尔·哈撒韦公司掌门人虽在2025年11月10日宣布将于年底卸任首席执行官，但仍保持每周五天到岗的工作节奏，其办公室日常处理公司事务的身影成为金融界独特风景。

在股东信中，巴菲特坦言衰老导致行动迟缓与阅读困难，却以"能做多少做多少"的务实态度坚守岗位，强调支撑其持续工作的核心是对投资事业的热爱与守护公司的责任感。

根据巴菲特公布的卸任计划，这位商界巨擘将于2025年12月31日正式辞去首席执行官职务，彻底退出公司日常管理。接任者是63岁的格雷格·阿贝尔（Greg Abel），其将于2026年1月1日正式履职。巴菲特虽将保留董事长头衔，但未来仅通过每年感恩节致股东信与外界沟通，不再撰写年报或参与股东大会发言。对于此次权力交接，巴菲特特别强调阿贝尔"能力远超预期"，不仅获得董事会全票支持，其子女也给予100%认可。为确保平稳过渡，巴菲特计划保留部分股权以稳定市场信心。

在财富传承方面，巴菲特正加速推进慈善布局。他计划将1490亿美元遗产转移至由三个子女管理的三家基金会——Sherwood基金会、霍华德·巴菲特基金会和NoVo基金会。考虑到子女年龄分别为72岁、70岁和67岁，巴菲特希望他们在"黄金时期"主导慈善项目。为确保决策审慎，他要求基金会重大事项需三人达成一致，并停止向盖茨基金会捐款。2025年11月，巴菲特将1800股伯克希尔A类股转换为270万股B类股（价值13.5亿美元），捐赠给四个家族基金会，其中包括以亡妻命名的苏珊·巴菲特基金会。这一系列举措彰显了这位投资大师对家族慈善事业的深远规划。

