京东发布双11战报：订单总量增长近60% 下单用户同比增长40%

2025-11-12 08:49 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月12日 消息:京东官方发布2025年双11终极战报。数据显示，截至11月11日23:59，京东11.11期间成交额实现历史性跨越，再创新高，下单用户数同比激增40%，订单总量增长近60%，展现出强劲的消费活力。

第三方权威数据表明，京东App在此次双11期间活跃用户增长幅度领跑全行业，其在产品丰富度、价格竞争力及服务体验上的综合表现，赢得了消费者的广泛赞誉与最高好评度。

京东发布双 11 战报！成交额再创新高 大屏AI手机、AI平板卖爆了

具体来看，京东双11期间手机新品市场表现抢眼，成交额同比激增超4倍。3C数码领域，AI产品迎来爆发式增长，AI平板成交额同比飙升200%，大屏AI手机销量同比增长150%，AI眼镜、AI音箱及AI家庭存储等品类成交额均实现翻倍增长。

家电家居方面，闪电新品成交额同比增长150%，同时送装一体服务订单量大幅增长超90%，为消费者提供了更加便捷的购物体验。在日用百货与服饰领域，京东双11同样取得显著突破，近500个服饰、美妆、运动细分品类成交额增长均超100%，京东超市超过30000个品牌成交额同比增幅超过100%，市场反响热烈。

值得一提的是，京东外卖业务在此次双11期间也大放异彩，成功吸引超200万家品质餐厅入驻，合作的TOP300餐饮品牌日均订单量较外卖服务上线首月激增13倍，进一步丰富了京东的消费生态。

