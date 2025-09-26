雷军大方推荐友商产品：不买YU7 可以考虑Model Y和理想i6

站长之家（ChinaZ.com）9月26日 消息:昨日，小米科技创始人雷军在2025年度演讲中，向外界详细披露了小米汽车旗下新款纯电SUV——YU7的研发历程与产品亮点。雷军表示，小米YU7的研发凝聚了团队破釜沉舟的决心，力求在每一个细节上追求极致完美。

在演讲中，雷军首先提及了小米YU7续航能力的升级之路。他透露，最初规划的标准版续航为620公里，这一数据在纯电SUV领域已属上乘，且相较于特斯拉Model Y更具优势。然而，在去年年底的多次长途实测中，团队发现这一续航表现仍难以满足用户长途旅行的需求。为消除用户的里程焦虑，小米汽车果断决策，砍掉了原定的标准版，转而将原计划中的835公里长续航Pro版更名为标准版。

这一调整不仅使小米YU7的续航能力大幅提升了200多公里，更在定价上保持了原有水平，从而打造出了这款“最强标准版”纯电SUV。雷军自信地表示，与特斯拉Model Y相比，小米YU7在续航和性价比上均展现出强大的竞争力。

在谈及竞争对手时，雷军展现出了开放与包容的态度。他透露，小米汽车团队今年特意购置了三辆特斯拉Model Y进行深入研究，拆解学习其零部件与技术。雷军坦言，Model Y确实是一辆好车，如果消费者不选择小米YU7，那么Model Y无疑是一个值得考虑的选项。

此外，雷军还关注到了国内新能源汽车市场的其他动态。他提到，理想汽车将发布新款车型i6，这也是一款值得期待的车型。雷军认为，只有所有用户的支持与选择，才能推动整个新能源汽车行业的持续发展与壮大。

