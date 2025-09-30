首页 > 原创 > 关键词  > OPPO最新资讯  > 正文

OPPO A6开售：售价1599元起 搭载7000mAh六年长寿电池

2025-09-30 11:42

站长之家（ChinaZ.com）9月30日 消息:今日，OPPO A6正式开启销售，定价1599元起。这款手机延续了A系列的特点，主打耐用性能，在电池、流畅度以及防护等方面表现出色。

OPPO A6正面配备了一块6.57英寸的AMOLED柔性直面屏，分辨率达2372×1080，像素密度为397PPI。屏幕支持120Hz高刷新率以及最高240Hz的触控采样率，全局默认最高亮度为600尼特，激发亮度可达1400尼特，还支持10.7亿色显示，为用户带来清晰、流畅且色彩丰富的视觉体验。

在核心性能方面，OPPO A6搭载了联发科天玑6300处理器，采用8核心架构（2大核 +6小核），最高主频为2.4GHz，GPU为Mali - G57MC2@1072MHz。内存规格为LPDDR4X，存储为UFS2.2，并且支持内存扩展。配合ColorOS流畅双引擎(潮汐引擎 + 极光引擎)，该手机通过了72个月老化测试，官方承诺六年使用不卡顿。

电池续航是OPPO A6的一大优势。它内置了7000mAh典型值电池，可支持连续短视频播放超16小时。同时，支持80W超级闪充与80W UFCS融合快充，兼容67W及以下闪充、44W PPS、13.5W PD等规格，充电速度快且兼容性强，让用户无需为电量担忧。

在机身设计上，OPPO A6厚度为8.0mm，重量约185g，较为轻薄。它采用了超抗摔金刚石架构，搭配航空合金骨架与晶盾玻璃，有效提升了机身抗碰撞、跌落的能力。

防护性能方面，OPPO A6表现出色，通过了IP69满级防护认证，可应对高温高压热水冲洗，同时兼容IP68、IP66防护标准，日常使用更加省心。

影像方面，OPPO A6后置5000万双摄，支持照片、视频、人像、夜景、水下相机、AI证件照等多种拍摄模式，满足用户多样化的拍摄需求。

此次OPPO A6提供了三种规格供消费者选择，8GB +256GB版本售价1599元、12GB +256GB版本售价1899元、12GB +512GB版本售价2099元。无论是追求性价比还是大存储容量的用户，都能找到适合自己的选择。

