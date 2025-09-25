首页 > 原创 > 关键词  > OPPO最新资讯  > 正文

​OPPO Pad5官宣10月16日发布 首发ColorOS 16

2025-09-25 14:29 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月25日 消息:近日，OPPO 正式对外宣布，备受瞩目的 OPPO Pad5将于10月16日震撼亮相。这款新品不仅在硬件配置上亮点十足，更因首发搭载 ColorOS16系统而备受关注，被官方称为“丝滑板王”。

ColorOS16作为此次新品的核心亮点，在流畅技术架构方面实现了重大升级。其全新极光引擎、全新潮汐引擎以及全新繁星编译器三大核心技术从底层发力，为安卓手机系统体验带来了质的飞跃，引领行业迈向新高度。

在流畅体验的打造上，ColorOS16带来了全新无缝动画。无论是无缝拖拽、无缝缩放还是无缝位移，都能为用户提供更符合直觉、更舒适自然的整体感受。更值得一提的是，它打破了生态壁垒，将无缝动画能力赋予三方应用，让三方应用也能拥有原生级丝滑体验，这在安卓系统中尚属首次

考虑到全球不同市场用户的功能需求存在差异，ColorOS16进行了定制化体验革新。以海外用户高频使用的虚拟按键模式为例，该系统对虚拟按键模式下快速启切应用的流畅度进行了优化。通过全面升级导航键，让用户在虚拟按键模式下也能实现极速切换，尽享丝滑操作。

除了系统层面的卓越表现，OPPO Pad5的核心配置同样可圈可点。它采用了12.1英寸3K LCD 高刷屏，能够为用户带来清晰、流畅的视觉体验。在性能方面，搭载联发科天玑9400旗舰处理器，确保设备运行流畅，轻松应对各种复杂任务。此外，该平板还支持67W 快充，有效解决了用户的续航焦虑问题。

