雷军：小米17 Pro Max屏幕采用像素技术 功耗降低26%

2025-09-23

站长之家(ChinaZ.com) 9月23日 消息:近日，小米创办人雷军揭晓了小米17 Pro Max在屏幕技术上的重大突破——采用革命性的“超级像素”技术。这项技术不仅让屏幕清晰度足以媲美传统2K屏，更实现了功耗降低26%的惊人效果，为显示技术领域带来了新的变革。

雷军介绍，“超级像素”技术突破了OLED技术的传统瓶颈，首次在每个像素点中集成了RGB三个子像素点。这一创新设计使得显示效果更为出色，色彩更加丰富饱满。虽然从表面上看，屏幕分辨率并未达到2K级别，但实际上子像素数量已高达 938 万，与2K屏幕处于同一水准。

小米集团总裁卢伟冰进一步强调，超级像素技术以2K级的显示效果，实现了甚至低于1.5K屏幕的功耗，这一完美表现开辟了全新的显示技术路线。它不仅提升了用户的视觉体验，更为手机等移动设备的续航能力带来了显著提升。

除了“超级像素”技术外，小米 17 系列还全系标配了全新M10 屏幕发光技术，采用国产新型红色发光主材，发光效率高达全球顶尖的82.1cd/A。同时，该系列手机还采用了全新超椭圆R角设计，全系为直屏，边框窄至1.18mm，为用户带来了更加出众的视觉效果。

据悉，小米 17 系列手机将于 9 月 25 日正式亮相。在这次活动中，雷军还将发表年度演讲，与大家分享小米玄戒芯片和小米汽车背后的故事，让人对小米的未来充满期待。

