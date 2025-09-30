AI日报：豆包大模型1.6-vision发布；DeepSeek发布V3.2-exp模型；Claude Sonnet4.5发布

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解：https://app.aibase.com/zh

1、豆包大模型1.6-vision正式发布，对比上一代综合成本降低约50%

豆包大模型1.6-vision的发布标志着其在多模态理解和推理能力上的重大突破，同时通过引入工具调用功能和优化性能，显著提升了开发效率和性价比。

【AiBase提要:】 🧠 调用工具，视觉理解更精准。 💻 应用开发更高效。 💰 更高模型性价比。

2、通义千问发布Qwen3-LiveTranslate-Flash3 秒同传延迟刷新行业纪录

通义千问推出的Qwen3-LiveTranslate-Flash系统，实现了多语言实时音视频翻译的突破。该系统支持 18 种语言及多种方言，并通过视觉上下文增强技术提升翻译准确性，同时实现最低 3 秒的同传延迟，显著优于其他主流模型。

【AiBase提要:】 🌍 支持 18 种语言及多种方言，覆盖广泛的语言需求。 🧠 引入视觉上下文增强技术，提升复杂语境下的翻译准确率。 ⏱️ 实现最低 3 秒同传延迟，大幅提升实时翻译流畅性。

3、DeepSeek发布V3.2-exp模型，开创性稀疏注意力机制 将API 成本降低一半

DeepSeek发布了名为V3.2-exp的新实验模型，通过创新的‘稀疏注意力’机制显著降低了长上下文操作的推理成本。该模型结合了‘闪电索引器’和‘细粒度标记选择系统’，提高了处理长上下文片段的效率，并在初步测试中展示了API调用成本降低50%的优势。

【AiBase提要:】 ⚡ DeepSeek推出V3.2-exp模型，采用稀疏注意力机制优化长上下文处理。 🔍 闪电索引器与细粒度标记选择系统协同提升模型效率。 💰 初步测试显示API调用成本降低达50%，为AI应用提供更经济的解决方案。

4、Anthropic放大招!Claude Sonnet4.5碾压GPT-5，编码界“新王者”诞生

Anthropic发布了Claude Sonnet4.5模型，该模型在编码任务和复杂任务处理上表现出色，成为当前最优秀的编码模型之一。其性能提升显著，支持多平台使用，并且在安全性和对齐性方面也有所增强。

【AiBase提要:】 ✅ Claude Sonnet4.5在编码基准测试中表现优异，实现30小时以上的自主工作时长。 🔧 新增功能如检查点、上下文编辑和内存工具，提升了开发效率与实用性。 🔒 强调安全性，降低风险行为，适用于高风险企业场景。

5、ChatGPT 聊天即买!AI 革命电商:一键下单，告别浏览器跳转

ChatGPT 推出‘即时结账’功能，用户可在聊天界面直接完成单件商品购买，无需跳转链接或浏览器。该功能由 OpenAI 与 Stripe 合作开发的‘代理商务协议’驱动，支持多种支付方式，并将扩展至多件购物车和国际市场。

【AiBase提要:】 💡 ChatGPT 推出‘即时结账’功能，实现聊天界面直接下单。 🔒 ‘代理商务协议’确保交易安全、简易且兼容多种支付方式。 🌐 未来将扩展至多件购物车和国际市场，提升用户体验。

6、OpenAI 即将推出AI版TikTok，全网视频内容将由AI创造

OpenAI即将推出一款基于Sora2模型的社交应用，名为‘AI版TikTok’，所有内容均由AI生成。该应用设计类似TikTok，但视频时长限制为10秒，且支持用户身份认证和肖像使用。此外，OpenAI还注重安全与版权问题，以提升用户体验和防止用户流失。

【AiBase提要:】 🎥 Sora2模型生成的视频时长限制为10秒，专注于短小精悍的内容传播。 🔒 用户可认证身份，Sora2可使用其肖像进行视频生成，并允许其他用户标记使用。 🛡️ OpenAI将发送提醒，确保用户在使用肖像时知情，同时处理版权问题。

7、Claude Code 2.0震撼升级：检查点+VS Code插件，编程效率飙升3倍

Anthropic发布了Claude Code v2.0和Claude Sonnet4.5模型的更新，显著提升了AI在编程中的自主性和集成性。Claude Code通过检查点机制、终端与IDE的优化以及API扩展，为开发者提供了更高效的编程体验。

【AiBase提要:】 ✅ Claude Code v2.0引入了检查点功能，使AI能自动保存状态并支持回滚，提升开发安全性。 🔧 VS Code原生扩展进入beta测试阶段，提供内联差异预览和图形化交互，提高协作效率。 📈 Sonnet4.5模型在OSWorld基准测试中得分高达61.4%，表现出色，尤其擅长构建复杂代理系统。

8、百度地图升级小度想想 2.0：出行智能助手全面进化

百度地图在第七届世界新能源汽车大会上发布了小度想想 2.0，这一版本作为行业首个深度融合的端到端语音语言大模型，为用户提供更智能、个性化的出行服务。其核心优势包括：引入地图出行知识库和实时搜索数据以提升复杂出行意图的理解；构建跨端记忆体以实现多设备间的无缝衔接；以及具备即时、近期及长期记忆能力，从而提供个性化的推荐服务。

【AiBase提要:】 🚗 百度地图引入地图出行知识库和实时搜索数据，提升复杂出行意图的理解与推理能力。 📱 跨端记忆体实现手机、车机等多场景无缝衔接，提升用户体验。 🧠 智能助手具备即时、近期及长期记忆能力，提供个性化推荐服务。

9、蚂蚁集团开源全球首个万亿参数大模型 Ring-1T-preview

蚂蚁集团推出的Ring-1T-preview是全球首个开源的万亿参数推理大模型，在多项测试中表现优异，超越了多个已知开源模型，接近GPT-5。该模型在自然语言推理和代码生成方面展现出强大的能力，并且团队正在对其进行后续训练以进一步挖掘其潜力。

【AiBase提要:】 🌟 全球首个开源的万亿参数推理大模型 Ring-1T-preview 发布。 🚀 在 AIME25 和 CodeForces 测试中表现优异，接近 GPT-5 的水平。 🧠 团队正在对模型进行后训练，以提升其自然语言推理能力。

10、DeepMind 重磅推出 “帧链” 概念：视频模型或将实现全面视觉理解

DeepMind 提出的 '帧链'（CoF）概念，为视频生成模型带来了突破性进展。该技术使视频模型能够在时间和空间上进行推理，展现出类似语言模型的通用能力。Veo3模型在多个视觉任务中表现出色，显示出强大的感知、建模和操控能力。

【AiBase提要:】 🎥 帧链技术让视频模型具备了跨时空推理能力，提升了视频生成的智能水平。 🧠 Veo3模型展示了强大的通用视觉能力，能够处理多种未训练的任务。 🚀 DeepMind 预测未来通用视频模型可能取代专用模型，推动机器视觉的新时代。 详情链接:https://papers-pdfs.assets.alphaxiv.org/2509.20328v1.pdf

11、智谱发布开源大模型GLM-4.6:编程能力对齐Claude Sonnet4

智谱AI发布了新一代开源大模型GLM-4.6，其在Agentic Coding等关键能力上实现大幅提升，编程能力已对齐国际顶尖模型Claude Sonnet4，并超越DeepSeek-V3.2-Exp，成为国内最强代码生成模型。同时，GLM-4. 6 在国产化适配方面取得里程碑式进展，成功部署于寒武纪国产芯片和摩尔线程GPU，为构建自主可控的AI生态系统奠定了基础。

【AiBase提要:】 ✨ GLM-4. 6 在编程能力上达到国际顶尖水平，对齐Claude Sonnet4。 🚀 成功在寒武纪国产芯片上实现FP8+Int4 混合量化部署，推动国产硬件发展。 🔧 基于vLLM框架，在摩尔线程GPU上以原生FP8 精度稳定运行，提升AI生态自主性。

（举报）