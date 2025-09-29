首页 > 原创 > 关键词  > iPhone17e最新资讯  > 正文

苹果将推出iPhone 17e：搭载A19 芯片 支持灵动岛

2025-09-29 13:58 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月29日 消息:近日，知名记者马克·古尔曼透露，苹果公司计划在明年上半年推出一系列新品，其中备受瞩目的当属iPhone17e、一款新低端iPad以及更新版iPad Air。这一消息迅速引发了科技圈和消费者的广泛关注。

据悉，iPhone17e将作为今年新推出的iPhone16e的后继机型亮相。在硬件配置上，iPhone17e将搭载与iPhone17同款的A19芯片，性能表现值得期待。外观设计方面，iPhone17e将延续iPhone16e的风格，保持苹果一贯的简约与时尚。

苹果iPhone 17

尤为引人注目的是，iPhone17e在屏幕设计上实现了重大突破。据数码闲聊站爆料，与上代16e相比，iPhone17e的最大变化在于屏幕升级为灵动岛设计，这标志着苹果手机将彻底告别刘海屏时代，为用户带来更加沉浸式的视觉体验。不过，在屏幕尺寸和刷新率方面，iPhone17e并未做出调整，依然保持6.1英寸OLED屏幕，支持60Hz标准刷新率，且采用与iPhone16标准版同款的屏幕。

在配置升级方面，iPhone17e同样不乏亮点。除了处理器升级为A19外，该机还将内置8GB内存，提升多任务处理能力。拍照方面，iPhone17e配备了1200万前摄和4800万后摄，满足用户日常拍照需求。同时，该机还支持3D人脸识别技术，提升手机安全性。此外，iPhone17e还将支持Apple Intelligence功能，并出厂预装iOS26系统，为用户带来更加智能、便捷的使用体验。

在售价方面，iPhone17e将延续iPhone16e的定价策略，起售价预计维持在4499元，成为iPhone17系列中性价比最高的机型。这一价格定位无疑将吸引更多消费者的关注，进一步巩固苹果在智能手机市场的领先地位。

