iPhone17 Pro Max续航实测夺冠 iPhone Air表现不俗

站长之家（ChinaZ.com）9月18日 消息:近日，iPhone17/Air系列的首批评测正式解禁，其中iPhone Air的实际体验成为大众瞩目的焦点。在众多评测内容中，海外知名博主The Tech Chap对全系机型开展的续航测试结果，格外引人关注且令人意外。

The Tech Chap的测试结果显示，不同机型的续航时长存在一定差异。iPhone Air的续航时间为6小时43分钟;iPhone17达到了6小时55分钟;iPhone17Pro为7小时34分钟;而iPhone17Pro Max表现最佳，达到了7小时58分钟。作为对比，上一代iPhone16Pro Max的续航时间为7小时29分钟。

值得一提的是，iPhone Air拥有实际5.6mm的超薄机身，从此次测试结果来看，这样的超薄设计并没有对其续航造成过多负面影响。这也从侧面证实了苹果CEO库克此前对iPhone Air的评价，库克曾表示iPhone Air的续航表现非常出色，消费者一定会为之倾心。

不过，需要特别说明的是，此次测试仅是连续播放视频这一单一场景下的表现，测试结果只能作为参考依据。在实际使用过程中，由于用户的使用习惯、运行的应用程序等多种因素不同，真实续航情况可能会有所差异。因此，iPhone17/Air系列在实际使用中的真实续航表现，还需等待产品正式开售后，通过大规模的用户体验反馈才能最终确认。

有业内人士分析，如果iPhone Air在实际使用中的续航能够与iPhone17标准版持平，那么凭借其超薄机身等独特优势，其在市场上的销量表现或许会十分亮眼。

