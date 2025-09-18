首页 > 原创 > 关键词  > iPhone17评测最新资讯  > 正文

iPhone17 Pro Max续航实测夺冠 iPhone Air表现不俗

站长之家（ChinaZ.com）9月18日 消息:近日，iPhone17/Air系列的首批评测正式解禁，其中iPhone Air的实际体验成为大众瞩目的焦点。在众多评测内容中，海外知名博主The Tech Chap对全系机型开展的续航测试结果，格外引人关注且令人意外。

The Tech Chap的测试结果显示，不同机型的续航时长存在一定差异。iPhone Air的续航时间为6小时43分钟;iPhone17达到了6小时55分钟;iPhone17Pro为7小时34分钟;而iPhone17Pro Max表现最佳，达到了7小时58分钟。作为对比，上一代iPhone16Pro Max的续航时间为7小时29分钟。

苹果iPhone Air、iPhone 17

值得一提的是，iPhone Air拥有实际5.6mm的超薄机身，从此次测试结果来看，这样的超薄设计并没有对其续航造成过多负面影响。这也从侧面证实了苹果CEO库克此前对iPhone Air的评价，库克曾表示iPhone Air的续航表现非常出色，消费者一定会为之倾心。

不过，需要特别说明的是，此次测试仅是连续播放视频这一单一场景下的表现，测试结果只能作为参考依据。在实际使用过程中，由于用户的使用习惯、运行的应用程序等多种因素不同，真实续航情况可能会有所差异。因此，iPhone17/Air系列在实际使用中的真实续航表现，还需等待产品正式开售后，通过大规模的用户体验反馈才能最终确认。

有业内人士分析，如果iPhone Air在实际使用中的续航能够与iPhone17标准版持平，那么凭借其超薄机身等独特优势，其在市场上的销量表现或许会十分亮眼。

  • 不用担心了！iPhone Air续航实测出炉：与iPhone 17基本一致

    iPhone 17/Air系列续航测试结果公布，iPhone Air续航达6小时43分钟，与iPhone 17标准版（6小时55分钟）接近，优于iPhone 16 Pro Max（7小时29分钟）。超薄机身未显著影响续航表现，证实库克对其续航能力的评价。但测试仅基于连续视频播放，实际使用效果需待大规模用户体验确认。若续航表现稳定，销量前景可期。

    ​iPhone ​17 ​iPhone

  • 苹果承诺修复iPhone17拍照黑色方块、白色曲线等问题

    苹果官方确认iPhone17系列以及iPhone Air存在相机故障。具体表现为，当处于极亮LED灯光直射的情况下拍摄照片时，画面可能出现黑色方块和白色曲线。 有记者在实际测试过程中发现，在强光环境下拍照时，iPhone Air确实会出现上述异常状况，尤其在极亮LED显示屏直射镜头时，该问题更容易发生。

    ​iPhone17相机故障 ​iPhone ​Air拍照问题

  • iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro一图配置对比 哪个是你的菜

    今天凌晨，苹果发布了众所期待的iPhone 17系列产品，包含iPhone 17、iPhone Air和iPhone 17 Pro/Max，各款在配置上各有特色，满足不同用户需求。 屏幕方面，iPhone 17 Pro/Max提供6.9英寸或6.3英寸超视网膜XDR显示屏，支持ProMotion自适应刷新率技术、全天候显示与灵动岛功能。 iPhone Air配备6.5英寸屏幕；iPhone 17则是6.3英寸屏幕，全部看齐了iPhone 17 Pro。 机身材质上，iPhone 17 Pro采用铝金属一体

    ​iPhone ​17 ​iPhone

  • 最贵iPhone诞生 网友：iPhone17 Pro长得像充电宝

    今日凌晨，苹果正式发布iPhone17Pro与iPhone17Pro Max，以颠覆性设计语言与技术创新引发行业震动。这款被称作"苹果近五年最大外观革新"的旗舰机型，首次采用航空级铝合金一体成型机身，通过多道锻造工艺与精密阳极氧化处理，在实现轻量化的同时确保结构强度，彻底告别前代钛金属方案。 机身设计呈现显著功能导向特征:背部配备横向矩阵式金属凸台，集成VC均热板散�

  • 苹果发布会前瞻：最大看点iPhone Air iPhone17或成国内首款无卡槽手机

    苹果公司即将于北京时间2025年9月10日发布的iPhone17系列，或将创造中国手机市场新纪录——成为首款取消物理SIM卡槽的智能手机。 据产业链消息，该系列中的iPhone17Air机型将采用极致轻薄设计，机身厚度仅约5.5毫米，较前代缩减25%，为此彻底取消传统卡槽，全面转向eSIM技术。

    ​iPhone17 ​eSIM技术 ​手机市场

  • 评测界鼻祖王自如宣布直播开箱iPhone Air：应该是国内最快

    科技博主王自如宣布今晚20:30直播开箱iPhone Air，称这可能是国内最快开箱。iPhone Air是苹果迄今最薄手机，厚度仅5.6毫米，重165克，采用eSIM技术，成为国内首款eSIM手机。原定9月19日发售，但苹果突然变更销售计划，延期发售。苹果回应称正与监管机构紧密合作，力争尽快在中国推出。

    ​iPhone ​Air开箱 ​王自如直播

  • 苹果 iPhone 17/Pro 系列今日发售 多维度升级

    今日，苹果 iPhone17/ Pro 系列手机在9月10日发布后正式开启发售，为全球消费者带来全新体验，此次新品在性能、设计、影像等多方面均有显著升级，售价信息也一同揭晓。 先看基础配置，iPhone17标准版亮点颇多。它配备6.3英寸屏幕，边框进一步收窄，视觉效果更出色。屏幕支持 ProMotion 技术，最高刷新率可达120Hz，最低能降至1Hz，在不同场景下都能提供流畅且节能的显示效果。

    ​iPhone17 ​ProMotion技术 ​A19芯片

  • iPhone 17成了！分析师：需求好于iPhone 16系列 Pro Max版最受欢迎

    分析师郭明錤发布了iPhone 17系列首周末预购重点分析报告，今年的iPhone 17系列首周末预购需求优于去年的iPhone 16系列。 郭明錤指出， 以Pro Max、Pro与标准版的第三季总生产量来说，iPhone 17系列较iPhone 16系列多出约25%，但出货时间增加约一周，代表上述三款iPhone 17系列机型的总预购需求较好。 其中需求最强的机型还是Pro Max，今年的iPhone 17 Pro Max Q3生产量较去年同期的16 Pro Max增�

    ​iPhone ​17 ​预购需求

  • 开卖4小时，全国已有超3万人签收iPhone 17！

    9月19日，iPhone17系列在京东开售后，新疆喀什的阿尔祖古丽和北京海淀的夏女士几乎同时收到新机，上海王先生更是在8点刚过就收到京东秒送骑手上门的iPhone17 Pro Max。京东凭借充足备货、高效物流和以旧换新等优惠，成为超八成用户首选渠道，全国超3万用户成功签收，覆盖80%区县。京东以可靠供应链让用户更快享受新品，同时提供最高2100元补贴及24期免息，提升购物体验。

    ​京东快递 ​iPhone17 ​新疆喀什

  • 京东：iPhone 17开卖4小时 全国超3万人签收

    今日，备受瞩目的iPhone17系列正式拉开销售序幕，起售价定为5999元。京东平台传来捷报，截至中午12时，全国范围内已有超过3万名用户在京东成功签收了新购的iPhone17系列手机，签收热潮席卷全国各大城市，并覆盖了80%的区县地区。 销售数据方面，iPhone17系列在京东平台的表现堪称惊艳。预售开启仅1分钟，成交量便超越了去年全天的销售纪录，彰显了消费者对这款新品的极高�

    ​iPhone17 ​京东销售 ​以旧换新

