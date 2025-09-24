首页 > 原创 > 关键词  > iPhone17Pro最新资讯  > 正文

iPhone Air与17 Pro抗弯不抗摔上热搜：跌落易碎屏

2025-09-24 08:56 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月24日 消息:近日，新款iPhone17ProiPhone Air耐用性问题成为科技圈热议的焦点。有消息指出，这两款机型在零售店展示机上出现了较多划痕与磨损，引发了部分用户对设备耐用性的担忧。

数码博主JerryRigEverything在实测中发现，iPhone17Pro的易划痕区域主要集中在摄像头周边，而非零售样机上常见的MagSafe磁吸部位。他建议，若用户担心设备在日常使用中出现刮损，可考虑搭配手机壳进行保护。

iPhone 17 Pro Max、苹果手机

在进一步与Allstate Protection Plans联合进行的强度测试中，iPhone17Pro与iPhone Air展现了截然不同的性能表现。两款机型在抗弯折测试中均表现出色，设备在受控弯曲条件下仍能保持功能正常。然而，在跌落测试环节，它们的脆弱性暴露无遗。当设备从约1.8米高度正面朝下跌落时，两款机型的屏幕均发生了碎裂，尽管设备仍可继续运行，但屏幕的破损无疑影响了用户体验。

具体来看，正面跌落时，iPhone17Pro和iPhone Air搭载的第二代陶瓷护盾面板均未能幸免，出现了破裂情况。而背面跌落时，iPhone17Pro仅外观受损，后盖保持完好;iPhone Air的后盖则出现了裂纹，但整体功能未受影响。Allstate Protection Plans分析认为，这一差异源于两款机型此次均采用了陶瓷护盾材质后盖，取代了以往的玻璃背板，尽管提升了美观度，但在抗跌落性能上仍有待加强。

  • 苹果回应iPhone17 Pro划痕：展示机问题将改善

    iPhone 17系列上市后，机身划痕问题引发用户集中反馈，尤其是蓝黑版本。苹果回应称，划痕并非产品缺陷，而是门店MagSafe充电器长期使用磨损导致材料转移至手机背部，清理即可恢复。苹果强调该问题非iPhone 17独有，部分iPhone 16样机也存在类似情况，承诺将改善门店展示机保管条件。同时表示产品出厂前经过严格耐磨测试，但长期使用产生轻微磨损属正常现象。

    ​iPhone17划痕 ​苹果回应划痕 ​MagSafe磨损

  • iPhone17 Pro Max续航实测夺冠 iPhone Air表现不俗

    近日，iPhone17/Air系列的首批评测正式解禁，其中iPhone Air的实际体验成为大众瞩目的焦点。在众多评测内容中，海外知名博主The Tech Chap对全系机型开展的续航测试结果，格外引人关注且令人意外。 The Tech Chap的测试结果显示，不同机型的续航时长存在一定差异。iPhone Air的续航时间为6小时43分钟;iPhone17达到了6小时55分钟;iPhone17Pro为7小时34分钟;而iPhone17Pro Max表现最佳，达到了7小时

    ​iPhone17评测 ​iPhone ​Air续航

  • iPhone17 Pro绿屏上热搜 苹果官方客服回应： 可以更新修复

    近日，iPhone 17 Pro因屏幕发绿问题登上微博热搜。多位用户反映新机出现屏幕异常泛绿现象，部分表现为半屏发绿，另一些则为局部颜色偏移。苹果官方回应称，若遇屏幕亮度异常，可前往授权服务中心检测硬件，并强调所有屏幕出厂前均经过严格质检。若排除硬件故障，技术人员将进一步排查软件系统问题。客服解释，系统调用色彩功能时偶发异常可能导致显示问题，此类情况通常可通过后续系统更新修复。

    ​iPhone17Pro ​绿屏问题 ​屏幕异常

  • iPhone 17 Pro mini首曝：4.7英寸屏 未能上市

    9月24日有博主爆料，苹果曾计划推出4.7英寸iPhone 17 Pro mini，但在DVT阶段取消开发。该机型设计类似iPhone 17 Pro，采用横向矩阵相机和铝合金一体化机身，但工程师认为其外观“荒谬”。苹果曾尝试小屏路线，iPhone 12/13系列推出mini版本但销量未达预期，iPhone 14起以Plus替代mini，然而Plus销量同样不佳。从iPhone 17系列开始，苹果新增主打轻薄的Air机型，Plus系列正式退出市场。

    ​iPhone ​17 ​Pro

  • 不用担心了！iPhone Air续航实测出炉：与iPhone 17基本一致

    iPhone 17/Air系列续航测试结果公布，iPhone Air续航达6小时43分钟，与iPhone 17标准版（6小时55分钟）接近，优于iPhone 16 Pro Max（7小时29分钟）。超薄机身未显著影响续航表现，证实库克对其续航能力的评价。但测试仅基于连续视频播放，实际使用效果需待大规模用户体验确认。若续航表现稳定，销量前景可期。

    ​iPhone ​17 ​iPhone

  • 移动影像逆光之王！小米17 Pro系列逆光、长焦实拍完胜iPhone 17 Pro系列

    今日，小米17 Pro系列发布，新机堪称移动影像逆光之王”。 在发布会上，小米CEO雷军放出小米17 Pro和iPhone 17 Pro的逆光实拍对比，可以看到，即使是逆光抓拍，小米17 Pro整体画面更亮，拥有超纯净画质表现。 据了解，小米17 Pro搭载全新徕卡光影大师影像系统，首发光影猎人950L影像

    ​小米17 ​Pro ​移动影像

  • 卢伟冰晒小米17 Pro和iPhone 17 Pro实拍样张对比：逆光出片 这还用比么

    小米17 Pro对标iPhone 17系列，主打逆光拍摄优势。卢伟冰晒出实拍对比图，显示小米17 Pro画面更亮，逆光人像高光压制明显，暗部细节提亮。该机搭载徕卡影像系统，首发光影猎人950L传感器，采用LOFIC高动态技术，实现16.5EV超宽动态范围，结合光学镀膜大幅改善过曝、噪光等问题。LOFIC技术通过附加电容收集溢出电荷，提升强光与弱光场景的细节捕捉能力，确保亮部不过曝、暗部有层次。动态范围显著提升，拍照表现全面超越竞品。

    ​小米17 ​Pro ​iPhone

  • 雷军：小米17是“小尺寸续航之王” 电量几乎是iPhone 17两倍

    今晚小米召开秋季新品发布会，正式发布了小米17系列。 雷军表示，小米17标准版的续航非常夸张，搭载7000mAh电池，几乎是iPhone17（3692mAh）的两倍，是小尺寸续航之王”。 现场PPT显示，iPhone17外挂5000mA磁吸充电宝剩余电量为0时，小米17依然剩余26%的电量。

    ​小米17系列 ​7000mAh电池 ​小尺寸续航之王

  • 小米17 Pro Max首发超级像素！官方晒对比：屏幕清晰度碾压iPhone 17 Pro Max

    小米17 Pro Max屏幕技术实现重大突破：首发超级像素技术，在1.5K功耗下达到2K级清晰度，功耗降低26%。采用全新M10发光技术及国产红色发光材料，发光效率达全球顶尖水平。与iPhone 17 Pro Max对比显示，字体更清晰锐利，红色像素亮度和白色色温表现更优。该技术由小米与卢米蓝联合研发，通过独立RGB子像素设计，实现938万子像素量。这是双方OLED联合实验室的首个落地成果，标志着国产屏幕技术的重要进步。

    ​小米17 ​Pro ​Max

  • 理想汽车CEO李想谈iPhone 17：不会买Pro Max 实在太丑了

    理想汽车CEO李想9月23日发布视频，谈及苹果最新iPhone 17系列。他最喜欢iPhone Air，认为其轻薄设计回归手机便携本质，类似经典iPhone X。过去五年他每年购买iPhone Pro Max，但今年因外观太丑不再选择。李想分析，iPhone 17标准版将是销量主力，而Pro系列定位更清晰，专注高端摄影设备市场，更像专业影像手机。iPhone 17 Pro外观大改，背部采用玻璃+铝合金拼接工艺，抗摔性提升4倍且更薄，四周为航空级铝合金机身，散热优于前代钛金属材质。

    ​理想汽车 ​iPhone ​17

