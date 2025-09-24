iPhone Air与17 Pro抗弯不抗摔上热搜：跌落易碎屏

站长之家（ChinaZ.com）9月24日 消息:近日，新款iPhone17Pro和iPhone Air的耐用性问题成为科技圈热议的焦点。有消息指出，这两款机型在零售店展示机上出现了较多划痕与磨损，引发了部分用户对设备耐用性的担忧。

数码博主JerryRigEverything在实测中发现，iPhone17Pro的易划痕区域主要集中在摄像头周边，而非零售样机上常见的MagSafe磁吸部位。他建议，若用户担心设备在日常使用中出现刮损，可考虑搭配手机壳进行保护。

在进一步与Allstate Protection Plans联合进行的强度测试中，iPhone17Pro与iPhone Air展现了截然不同的性能表现。两款机型在抗弯折测试中均表现出色，设备在受控弯曲条件下仍能保持功能正常。然而，在跌落测试环节，它们的脆弱性暴露无遗。当设备从约1.8米高度正面朝下跌落时，两款机型的屏幕均发生了碎裂，尽管设备仍可继续运行，但屏幕的破损无疑影响了用户体验。

具体来看，正面跌落时，iPhone17Pro和iPhone Air搭载的第二代陶瓷护盾面板均未能幸免，出现了破裂情况。而背面跌落时，iPhone17Pro仅外观受损，后盖保持完好;iPhone Air的后盖则出现了裂纹，但整体功能未受影响。Allstate Protection Plans分析认为，这一差异源于两款机型此次均采用了陶瓷护盾材质后盖，取代了以往的玻璃背板，尽管提升了美观度，但在抗跌落性能上仍有待加强。

