理想i6正式上市：首销直减1万 限时售价23.98万元

站长之家（ChinaZ.com）9月26日 消息:今日，理想汽车重磅打造的全新纯电SUV——理想i6正式上市，此款车型不仅受到了雷军的力荐，更凭借其出色的产品力和极具吸引力的价格，迅速成为市场焦点。

理想i6此次仅推出一款车型，售价区间为24.98万元。不过，在首销期间，消费者可享受直减1万元的优惠，限时售价仅为23.98万元。同时，官方还公布了丰富的上市权益，包括限时赠送双腔空悬、压缩机冷暖箱和四静音电吸门等，进一步提升了车辆的性价比。

作为一款中大型五座纯电SUV，理想i6的车身尺寸为长4950mm、宽1935mm、高1655mm，轴距达到3000mm，提供了20英寸和21英寸轮圈供消费者选择。尽管车身尺寸克制，但全新的形态设计赋予了它超大的车内空间，纵向可用空间超过3.3米，为乘客提供了宽敞舒适的乘坐体验。

理想i6的内饰延续了理想家族化的设计语言，超大一体式连屏彰显出科技感与质感。全车超过95%的区域进行了隔音降噪处理，座椅更是追求极致舒适，前后均使用7层材质，支持座椅靠背大角度调节和一键成床功能。后排座椅支持丰富多样的电动调节，还配备了二排五座车型中少见的21.4英寸后舱娱乐屏和大容量冷暖双用冰箱，满足了家庭用户的多样化需求。

在细节方面，理想i6同样表现出色。新车提供了隐藏式氛围灯、手动遮阳帘、铂金音响、宽大舒适的扶手等配置，还提供了丰富的拓展件，进一步拓宽了车身内的使用场景。值得一提的是，理想i6全系标配前备箱，由于车头俯冲设计，取放物品相当便利，前舱盖也支持双击开启，提高了实用性。

对于喜爱户外运动的用户，理想i6还提供了手动原厂拖挂套装（选装价3000元）、原厂车顶行李架以及配套的自行车托架等，满足了用户的多元化需求。

在智能化方面，理想i6搭载了最新的MindGPT-4o模型，实现了超长记忆、超低延迟的理解和推理、高表现力的语言生成能力。同时，生活助手Agent能在停车场缴费时自主调用车外摄像头，打开支付宝进行缴费，还能帮人点肯德基，实现了更加便捷的用车体验。

辅助驾驶方面，理想i6全系标配理想AD Max方案，现已升级VLA司机大模型，不仅能实现点到点的辅助驾驶，还支持全场景自动泊车、代客泊车预计远程召唤等功能。此外，理想i6全系标配激光雷达，进一步提升了主动安全的能力。

在车辆安全方面，理想i6基于100多项碰撞开发矩阵打造，整车测试工况超过行业平均2倍以上。车辆还配备了三腔远端气囊、二排侧气帘等安全配置，可守护身材较小的女性和孩子。

理想i6号称是“迄今最好开的理想”，该车全系标配前双叉臂后五连杆独立悬架，并配备了全铝合金摆臂、CDC可变阻尼减振和高性能液压衬套等配置。配合双腔空悬（可选），高速紧急避让能力达到了130.3公里/时。

动力方面，理想i6标配单电机后驱，最大功率250千瓦。用户还可付费升级双电机四驱，在后驱的基础上添加一个150千瓦前电机，动力更强，零百加速仅需4.5秒。该车全系标配5C磷酸铁锂电池，容量为87.3度，后驱版CLTC续航里程达到720公里。同时，车辆采用800V高压系统，支持超快充功能，充电10分钟即可续航500公里，配合理想成熟的补能网络，实现了用车无忧。

