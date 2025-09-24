首页 > 原创 > 关键词  > 华为WATCH最新资讯  > 正文

华为WATCH GT 6/Pro系列手表发布 售价1488元起

2025-09-24

站长之家（ChinaZ.com）9月24日 消息:今日下午，华为正式推出了备受期待的WATCH GT6及WATCH GT6Pro系列智能手表，起售价定为1488元，再次展现了华为在智能穿戴领域的深厚实力与创新精神。

1488 元起！华为WATCH GT 6/Pro系列手表正式发布

此次发布的WATCH GT6系列提供了41mm和46mm两种尺寸选择，满足不同用户的佩戴需求。其中，41mm版本搭载1.32英寸OLED屏幕，分辨率高达466x466，PPI达到352，尺寸为41.3x41.3x9.99mm，重量仅37.5g，最长续航可达14天，常规使用场景下也能坚持7天，开启表盘AOD功能后仍能续航5天，并支持20W无线充电。而46mm版本则配备1.47英寸OLED屏幕，分辨率同样为466x466，PPI为317，户外亮度最高可达3000nit，尺寸为46x46x10.95mm，重量51.3g，最长续航时间延长至21天，常规使用场景下续航12天，开启表盘AOD后也能续航7天。

1488 元起！华为WATCH GT 6/Pro系列手表正式发布

WATCH GT6Pro系列则全系采用46mm尺寸，搭载与46mm版本相同的1.47英寸OLED屏幕，表面覆盖蓝宝石玻璃表镜，尺寸为45.6x45.6x11.25mm，重量54.7g。相比GT6，GT6Pro在传感器配置上更为丰富，新增了环境光传感器、心电图传感器、深度传感器以及32g大量程IMU传感器，成为GT系列中首款支持跌倒检测功能的智能手表。

1488 元起！华为WATCH GT 6/Pro系列手表正式发布

在防水防尘方面，WATCH GT6及GT6Pro系列均支持5ATM防水和IP69防尘防水标准，其中GT6Pro还符合潜水设备工程标准EN13319，支持40米自由潜水以及ECG心电分析功能。全系产品均支持NFC、蓝牙6.0、双频GPS三频北斗以及华为向日葵定位系统等先进功能。

值得一提的是，华为WATCH GT6系列首次应用了华为首创的高硅叠片异形电池技术，电池含硅量达到10%，能量密度提升37%，全系支持无线快充功能，为用户带来更加便捷的充电体验。此外，该系列还首发骑行模拟功率功能，用户只需输入身高、体重、车型等信息，即可获得精准的功率数据，助力更合理的训练规划。

在运动模式方面，WATCH GT6系列对骑行、越野跑、高尔夫、滑雪四种户外运动模式进行了增强，并新增虚拟功率计功能。同时，玄玑感知系统带来的全新TruSense技术，能够更快更精准地追踪心率、血氧、睡眠分析和心率变异性等指标，并在情绪检测能力上实现精细化管理，关注用户的心理健康。

除了上述功能外，WATCH GT6Pro还支持高尔夫、自由潜水、越野跑等专业运动模式，并配备高尔夫球场地图功能，进一步满足专业运动爱好者的需求。

在价格方面，华为WATCH GT6Pro起售价为2488元，WATCH GT641mm版本起售价为1488元，而46mm版本起售价则为1588元。

