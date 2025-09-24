雷军说要敢于对标世界：只有对标才能最终赶超

站长之家（ChinaZ.com）9月24日 消息:明日，雷军将开启个人年度演讲，主题定为《改变》。此次演讲中，雷军将深入分享小米在玄戒芯片和小米汽车等核心业务背后的探索历程与战略思考。

面对外界关于小米同时推进手机、汽车及大芯片研发是否过于繁忙的疑问，雷军明确回应称，这些重大项目并非他一人之力所能及，而是依托于小米内部各个业务领域内顶尖且专业的团队共同努力。他强调，手机、汽车与芯片业务之间存在着紧密的内在联系，能够形成协同效应，相互促进，共同推动小米技术实力的整体跃升。

此外，雷军还就小米产品为何坚持对标行业顶尖水平给出了自己的见解。他指出，苹果等企业在各自领域内均处于世界领先地位，小米敢于将它们作为对标对象，本身就是一种勇气的体现。雷军认为，只有勇于对标第一，积极学习第一的经验与做法，小米才有可能在未来实现赶超，成为真正的行业领军者。

谈及坚持举办年度演讲的初衷，雷军坦言，尽管演讲并非他的强项，但他希望通过这一平台与广大用户及行业伙伴进行深入交流，全面介绍小米的企业文化、发展战略以及正在推进的各项业务，增进外界对小米的了解与认同。他表示，只要大家愿意倾听，他将持续通过演讲这一形式，分享小米的成长故事与未来愿景。

（举报）