雷军说要敢于对标世界：只有对标才能最终赶超

2025-09-24 15:47 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月24日 消息:明日，雷军将开启个人年度演讲，主题定为《改变》。此次演讲中，雷军将深入分享小米在玄戒芯片和小米汽车等核心业务背后的探索历程与战略思考。

面对外界关于小米同时推进手机、汽车及大芯片研发是否过于繁忙的疑问，雷军明确回应称，这些重大项目并非他一人之力所能及，而是依托于小米内部各个业务领域内顶尖且专业的团队共同努力。他强调，手机、汽车与芯片业务之间存在着紧密的内在联系，能够形成协同效应，相互促进，共同推动小米技术实力的整体跃升。

小米SU7 Ultra、小米汽车

此外，雷军还就小米产品为何坚持对标行业顶尖水平给出了自己的见解。他指出，苹果等企业在各自领域内均处于世界领先地位，小米敢于将它们作为对标对象，本身就是一种勇气的体现。雷军认为，只有勇于对标第一，积极学习第一的经验与做法，小米才有可能在未来实现赶超，成为真正的行业领军者。

谈及坚持举办年度演讲的初衷，雷军坦言，尽管演讲并非他的强项，但他希望通过这一平台与广大用户及行业伙伴进行深入交流，全面介绍小米的企业文化、发展战略以及正在推进的各项业务，增进外界对小米的了解与认同。他表示，只要大家愿意倾听，他将持续通过演讲这一形式，分享小米的成长故事与未来愿景。

  • 雷军演讲主题《改变》官宣：聊玄戒芯片和小米汽车背后的故事

    小米集团卢伟冰透露，雷军将于9月25日晚7点举行第六次个人年度演讲，主题为《改变》。演讲将重点探讨小米自研芯片的研发历程及小米汽车背后的故事，引发业界与粉丝广泛关注。回顾去年，雷军曾以“勇气”为主题，聚焦小米造车决策的艰难历程与科技发布。此次演讲备受期待，将成为行业焦点。

    ​雷军年度演讲 ​小米玄戒芯片 ​小米汽车

  • 雷军：小米YU7是小米汽车最后的底牌

    今晚2025雷军年度演讲上，雷军分享了造车的经历。 雷军直言，在最初的规划中，如果小米SU7作为纯电轿车不成功，小米YU7一直都是小米汽车业务最后的底牌。 雷军说：可能很多人不了解YU7项目刚开始的时候就背负了巨大的压力，那是22年夏天，SU7正在开发的最关键时候。 除了特斯拉以外，还没有过任何一辆纯电轿车能卖得动的，所以在那个时间点，几乎所有人都不看好。

    ​雷军 ​小米SU7 ​小米YU7

  • 雷军：小米17标准版加量不加价 年度演讲时长大约2个半小时

    9月25日晚7点，雷军年度演讲暨小米新品发布会拉开帷幕。活动上半场为雷军个人感悟与行业洞察分享，下半场集中发布多款新品，包括备受关注的小米17系列手机、小米平板8系列及“小米科技家电”高端产品。雷军强调，小米17标准版将坚持“加量不加价”，Pro及Pro+版本定位更高，价格当晚公布。此外，新品将搭载澎湃OS3系统，雷军鼓励用户积极反馈体验。他还透露一款高端�

    ​雷军年度演讲 ​小米17系列 ​新品发布

  • 雷军称年度演讲稿准备差不多了：今晚再彩排一次基本齐活

    9月25日晚7点，小米创始人雷军将举办第六次年度演讲，主题为《改变》。他将分享小米自研芯片和小米汽车背后的故事，透露造车与重启芯片研发是同时进行的重大决策，几乎押上公司全部家底。演讲还将发布年度旗舰小米17系列，包括小米17（史上最强标准版旗舰）、小米17 Pro（最精湛小尺寸科技影像旗舰）和小米17 Pro+ Max（史上最强巅峰科技影像旗舰）。雷军表示，演讲稿已基本完成，今晚彩排后即可定稿。

    ​小米 ​雷军 ​小米汽车

  • 跑这么快干嘛 雷军回应小米汽车性能过剩：只有这才能把车做好

    小米汽车CEO雷军在秋季发布会后回应外界对车辆性能“过剩”的质疑，强调极限测试是造车基本功，全球车企百年均如此，而中国车企近年才开始重视。他指出小米是国内首家以纽北赛道为主场的车企，专注驾控与底盘等基础能力建设，并推动行业回归机械素质关注。此外，小米带来两大新价值：一是构建“人车家全生态”打破场景壁垒，二是极致追求设计，计划三年内扩展至100种车漆颜色，突破成本与生产限制，体现对颜值的重视。

    ​小米汽车 ​雷军 ​纽北赛道

  • 全面对标底气！雷军：小米17很多技术领先苹果17 且领先时代

    昨晚发布会后，雷军接受媒体的群访，期间也是谈了不少有趣的话题。 雷军表示，2019年小米全年的研发费用75亿，这个情况下要投1000亿是很大的数字。 但是不管风吹雨打，我们坚定的完成了这笔投资，大概投了1020亿~1050亿。我们新5年的规划是2000亿的研发投入。所以大家今天看到的变化，其实这背后就有海量研发投入的结果。” 雷军进一步表示，很多东西如果你没有足够�

    ​小米研发投入 ​雷军访谈 ​硬核科技公司

  • 雷军称自己是社恐型e人：提前两个月开始准备年度演讲稿

    小米CEO雷军年度演讲定于9月25日19:00举行，届时将发布小米13系列等旗舰产品。雷军透露，尽管自认社恐，每次演讲前仍会紧张，但通过提前两个月准备讲稿、多次彩排和团队协作确保效果。他特别提到使用小米平板7 Ultra作为演讲准备工具，该设备搭载顶级OLED屏、支持120Hz刷新率，并首发小米自研芯片，定位移动生产力工具，适配PC级办公应用，可实现多任务处理。雷军出差常带两部此平板，分别用于会议和记录。

    ​雷军年度演讲 ​小米17系列 ​雷军社恐

  • 雷军：相信小米17销售会超预期 跟苹果竞争漫长而痛苦

    9月26日，小米17系列正式发布。雷军在采访中表示，小米17在多个技术领域领先，有信心全面对标iPhone 17，预计销量将超预期。但他也承认，与苹果的竞争是漫长而痛苦的过程，小米仍需向苹果学习，逐步突破细节，覆盖更多角度。未来小米将不仅比拼配置参数，更要在科技引领和用户体验方面对标甚至超越苹果。

    ​小米17 ​雷军 ​iPhone

  • 雷军官宣小米17系列发布时间 回应为何坚持办演讲

    小米创始人雷军将于9月25日举办第六次年度演讲，主题为《改变》。演讲将聚焦小米汽车量产推进和玄戒芯片技术突破，分享公司转型为全球科技生态企业的历程。雷军坦言每次筹备都倍感压力，但希望通过演讲与用户深度交流，清晰展现小米成长轨迹与未来方向。今年恰逢小米创业15周年，公司正经历前所未有的变革，这场演讲将回应外界对小米转型的好奇与期待。

    ​雷军演讲 ​小米玄戒芯片 ​小米汽车

  • 雷军：50岁正是闯的年纪 这5年小米启动造车、芯片...

    9月25日晚7点，雷军将进行第六次年度演讲，主题为《改变》。他将分享小米在芯片、汽车等领域的发展历程，坦言五十岁正是“闯”的年纪。过去五年，小米在造车、芯片和高端化上经历起伏，雷军认为对标苹果等世界第一是勇气，只有学习第一才能最终超越第一。

    ​雷军 ​小米汽车 ​小米玄戒芯片

