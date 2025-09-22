全新问界M7小订破22万：将于明晚上市 公布价格

站长之家(ChinaZ.com) 9月22日 消息:明日晚间，备受瞩目的全新一代问界M7将正式登场，而最新披露的数据显示，该车小订量已突破22万辆大关，这一惊人成绩无疑让众多友商望尘莫及，心生羡慕与敬畏。

从华为商城的详细信息中可见，全新问界M7提供了增程与纯电两大动力版本，并细分为Pro、Max及Ultra三种车款，同时根据座椅布局不同，又推出了五座与六座两种选择，充分满足消费者的多元化需求。

在价格方面，增程版车型全系配备双电机四驱系统，五座版价格区间为28.8万至34.8万元，六座版则为30.8万至36.8万元。而纯电版车型则提供了后驱与四驱两种驱动形式，五座版售价在32.8万至36.8万元之间，六座版则售价在34.8万至38.8万元之间，为消费者提供了丰富的选择空间。

智能驾驶方面，全新问界M7全系标配了华为乾崑ADS4智能辅助驾驶系统，其中Pro版本更是行业首发搭载了舱内激光视觉技术，有望实现城区NCA（导航辅助驾驶）功能，引领智能驾驶新风尚。

动力性能上，增程版车型继续搭载一台1.5T发动机作为增程器，最大功率达到115千瓦，四驱版车型综合最大功率更是高达392kW（前165kW、后227kW），全系配备宁德时代提供的电池组，最长续航里程可达1625公里，彻底消除消费者的里程焦虑。而纯电版车型则提供了后驱与四驱两种版本，后驱版电机最大功率为227kW，四驱版则为前160kW、后227kW，标配宁德时代三元锂电池，并支持超快充技术，让充电更加便捷高效。

值得一提的是，申报信息中还透露了全新M7增程版将拥有后驱版车型，但此次开售的车型中并未包含，这不禁让人猜测问界是否还留有后手，未来是否会推出更多惊喜车型。

（举报）