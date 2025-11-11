华为Mate 70 Air今日开售：处理器双版本可选 售价4199元起

站长之家(ChinaZ.com) 11月11日 消息:今日，华为旗下Mate70Air正式开启首销，起售价定为4199元，吸引了众多消费者的目光。此次华为Mate70Air在商品详情页上做出了创新之举，不仅清晰标注了所使用的处理器型号，还罕见地推出了麒麟9020A与麒麟9020B两个版本，供用户根据自身需求进行选择。

在存储规格方面，麒麟9020B版本提供了12GB+256GB与12GB+512GB两种配置，而麒麟9020A版本则更为丰富，拥有16GB+256GB与16GB+512GB两种选择。不过，华为官方并未透露麒麟9020A与9020B在规格及性能上的具体差异，这在一定程度上激发了消费者的好奇心。

华为Mate70Air作为Mate系列史上最薄的直板机型，其机身厚度仅有6.6mm，重量也控制在了约208g，这样的轻薄设计无疑为用户带来了更加舒适的握持体验。屏幕方面，该机正面搭载了一块7英寸的OLED临境大屏，分辨率高达2760x1320，支持120Hz自适应刷新率与2160Hz高频PWM调光，动态峰值亮度更是达到了4000尼特，为用户提供了极致的视觉享受。

在拍照功能上，华为Mate70Air同样表现出色。其后置四摄系统包括一颗5000万像素的主摄、一颗1200万像素的长焦镜头、一颗800万像素的超广角镜头以及一颗红枫原色镜头，无论是日常拍摄还是专业摄影，都能轻松应对。

此外，华为Mate70Air在续航与通讯方面也有着不俗的表现。该机内置了一块6500mAh的大容量电池，支持66W有线快充，让用户告别电量焦虑。同时，它还支持双向北斗卫星消息与北斗卫星图片消息功能，即使在无网络覆盖的偏远地区，也能保持通讯畅通。

