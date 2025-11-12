首页 > 原创 > 关键词  > AI设计最新资讯  > 正文

AI日报：Lovart AI上线“元素拆分”功能；Xcode 26.1.1发布；阿里云通义模型大规模赋能双11

2025-11-12 16:04 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解https://app.aibase.com/zh

1、Lovart AI上线“元素拆分”功能，一张海报秒变可编辑PSD

文章介绍了Lovart AI推出的“元素拆分”功能，该功能能够将海报图像智能拆分为文字层、主体层和背景层，实现零门槛精细编辑。同时，文章指出该技术在处理复杂场景时仍有提升空间，并展望了其未来在视频领域的应用潜力。

image.png

【AiBase提要:】

🎨 AI设计平台Lovart推出“元素拆分”功能，实现海报的智能分层编辑。

💡 文字、主体与背景可独立修改，支持字体、颜色及排版调整。

🚀 未来可能扩展至视频帧元素拆分，提升动态内容创作效率。

详情链接:https://www.lovart.ai/zh

2、苹果重磅更新！Xcode 26.1.1发布，ChatGPT互动流畅无阻

苹果公司发布了Xcode 26.1.1版本，重点优化了AI编码助手性能、修复了多个开发问题，并新增了设备诊断功能，提升了开发者的整体工作效率。

【AiBase提要:】

🧠 提升了编码助手的内存使用效率，改善大型项目处理体验。

🔍 修复文件内文本查找工具返回行号错误的问题。

🛠 新增终端命令收集设备诊断日志功能，简化调试流程。

3、阿里云通义模型首次大规模赋能双11，单日翻译调用量突破14亿次

阿里云的通义系列模型在双11中首次实现大规模应用，展示了AI大模型在电商领域的强大效率和实用价值。特别是在跨语种交易和信息处理方面，通义Qwen-MT等翻译模型承担了大量任务，单日调用量突破14亿次。

【AiBase提要:】

✅ 阿里云通义模型首次在双11中大规模应用，标志着AI大模型在电商领域的深度整合。

✅ 通义系列模型在跨语种交易和信息处理中扮演核心角色，承担了亿级商品的翻译任务。

✅ 单日翻译调用量突破14亿次，凸显了AI大模型在高并发、大规模数据任务中的强大效率。

4、历史手稿破译，Gemini 3 首次逼近“人类专家”

Gemini3在历史手稿破译中展现出惊人的识别能力和隐性推理能力，其表现已接近或达到专业人类转录水平，重新定义了AI在人文学科中的边界。

【AiBase提要:】

🧠 Gemini3在字符错误率（CER）和词错误率（WER）上实现突破，接近人类专家水平。

🔍 它能识别复杂手写字体表格，并优于受过专业训练的学生。

💡 面对模糊数字，Gemini3能完成多步换算并得出抽象建模结论，展现隐性推理能力。

5、OpenAI在德败诉！AI训练使用歌词被认定侵权，欧洲生成式AI版权监管迎来分水岭

德国慕尼黑地方法院裁定OpenAI未经许可使用德国音乐人歌词训练AI模型构成版权侵权，并责令赔偿。该判决明确了原创歌词无论是否被转化或嵌入模型参数，均需获得授权，挑战了AI行业对训练数据的合理使用惯例。此案被视为欧洲生成式AI版权治理的关键先例，可能推动‘授权优先、付费使用’成为默认规则。

【AiBase提要:】

📌 德国法院明确指出，受版权保护的原创歌词使用必须获得授权，无论是否被转化或嵌入模型参数。

💡 此案为欧洲生成式AI版权治理的关键先例，或将推动‘授权优先、付费使用’成为AI训练数据的默认规则。

💰 音乐产业维权成功，其他领域权利人可能效仿，AI公司面临系统性法律风险。

6、全新开源语音模型 Maya1：实现实时、富有表现力的文本转语音

Maya1是一个具有30亿参数的开源文本转语音模型，能够实时生成富有表现力的音频。它结合自然语言描述和文本输入，支持多种情感标签，提升语音表现力，并可在单个 GPU 上运行。

image.png

【AiBase提要:】

🎧 Maya1是一个30亿参数的开源文本转语音模型，能够实时生成富有表现力的音频。

💡 支持自然语言描述和情感标签，提升语音的表现力和可控性。

🚀 可在单个 GPU 上运行，提供高效的推理和部署工具。

详情链接:https://huggingface.co/spaces/maya-research/maya1

7、报道称Meta 首席 AI 科学家 Yann LeCun 计划离职创办新公司，聚焦世界模型研究

Yann LeCun，Meta 的首席 AI 科学家，计划离开公司创办专注于世界模型研究的初创企业。这一决定发生在 Meta 正在重组其 AI 部门以应对竞争压力的背景下。LeCun 对当前 AI 技术的发展持怀疑态度，并强调需要进一步探索更智能的 AI 系统。

【AiBase提要:】

🌟 Yann LeCun 计划离开 Meta，创办聚焦世界模型的新公司。

🔍 Meta 正在重组其 AI 部门以应对竞争对手的压力。

🤖 LeCun 对当前 AI 技术的宣传持怀疑态度，认为仍需进一步发展。

8、“AI 才女”罗福莉官宣加入小米，将致力于构建“物理世界的智能”

罗福莉的加入标志着小米在AI大模型研究和AGI领域的进一步发展，她的专业背景和才华将为小米带来新的动力。

【AiBase提要:】

🧠 罗福莉加入小米，致力于构建“物理世界的智能”

💰 有传言称雷军曾以千万年薪挖角罗福莉

🚀 小米在AGI领域投入增强，向“物理世界的智能”迈进

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • AI日报：上海首例涉AI提示词著作权案宣判；Kimi K2 Thinking发布；中文图像编辑新王UniWorld-V2发布

    今日AI领域动态：上海首例AI提示词著作权案宣判，法院认定提示词不具独创性；月之暗面发布Kimi K2思考模型，实现自主多轮工具调用；UniWorld-V2图像编辑模型支持中文框选即改，性能超越GPT-Image；谷歌推出AI文件检测工具Magika 1.0，支持超200种格式；Sora安卓版首日下载量达47万次；我国发布全球首个AI海洋大模型“瞰海”，可精准预测10天内海洋变化；宇树科技“Embodied Avatar”系统实现低延迟远程机器人操控；谷歌Gemini API推出文件搜索工具，简化私有RAG系统集成。

    ​AI ​著作权 ​提示词

  • 实力夺冠！致态获京东双11 SSD品类交易总额、总销量双料冠军

    11月12日京东数据显示，致态SSD品类交易总额与总销量双双夺冠，其中TiPlus7100固态硬盘获“SSD品类销量冠军”。这是继2024年双11、2025年618后，致态第三次在京东大促中获SSD双料冠军。五年来，品牌以用户需求为导向，技术创新为驱动，实现从内置到移动存储的全线覆盖，为消费者提供高性能、高品质存储方案。这一成绩离不开用户支持，也将激励致态坚守技术初心，持续创新。

    ​SSD品类冠军 ​致态TiPlus7100 ​京东大促

  • 拆掉沟通的墙：绿岛风携手中山大学，打造行业“AI设计大脑”

    绿岛风与中山大学、国家超算广州中心合作研发AI智能设计系统，旨在解决传统“客户-销售-设计-销售-客户”沟通链条长、效率低的问题。该系统将企业数十年积累的设计方案与规范注入AI，实现销售与客户直接对话，实时生成专业解决方案，将数天流程压缩至几分钟。AI重塑的不是流程，而是沟通的确定性与效率，打造永不流失的企业智慧大脑，确保服务品质持续稳定进化。

    ​文章搜索 ​核心标签 ​沟通效率

  • PayInOne携智能AI招聘产品Foundire亮相进博会，创新科技步履不停

    第八届中国国际进口博览会于2025年11月5日至10日在上海成功举办。全球招聘与薪酬管理平台PayInOne在服务贸易展区亮相，重点展示其AI驱动的智能招聘平台Foundire，该平台通过人才画像匹配、自动化筛选及智能评估体系，显著提升跨境招聘效率与精准度。CEO林坦在专题演讲中强调AI技术正推动用工模式变革，助力企业实现全球化高效合规管理。展会期间，PayInOne联合多家生态伙伴举办多场活动，探讨企业出海机遇，并与政府、企业界嘉宾深入交流，巩固了其在全球人力资源服务领域的行业领导地位。

    ​智能招聘 ​薪酬支付 ​跨境用工合规

  • 百度搜索AI API全面开放 绝大多数结果由AI生成

    11月13日，百度创始人李彦宏在2025百度世界大会上宣布，百度搜索已实现绝大多数结果由AI生成，首条结果富媒体覆盖率高达70%。他强调，百度正通过AI技术深度重构搜索结果页，从传统文字链接模式转向以图片、视频等富媒体内容为核心的AI应用。李彦宏指出，百度是全球搜索引擎中对AI化改造最激进的，正引领行业进入全新时代。他还表示，企业需善用AI方能立于不败之地，个人也需掌握AI技能以掌控未来。目前，百度已通过AI+API开放搜索能力，与三星、荣耀、vivo等主流厂商建立合作，共同探索AI搜索的无限可能。

    ​百度世界大会 ​AI生成 ​富媒体

  • 百度搜索推出“百度猎户座”AI引擎，涵盖基座模型、搜索AI API、 MCP、垂类优势能力

    2025年11月13日，百度发布“百度猎户座”AI引擎，全面开放25年搜索技术与前沿AI能力。该系统整合底座模型、搜索API、MCP及垂直领域能力，基于多智能体架构统一连接信息、工具、服务与模型，融合搜索技术优势与全网MCP生态资源。即日起对外开放，支持企业快速接入打造专属AI应用。同时，文心助手上线个性化记忆功能，视频生成推出“参考生成”玩法，AI短剧创作平台免费提供超30万部IP资源及全流程工具。

    ​百度猎户座 ​AI引擎 ​搜索技术

  • 50人团队、1亿美元ARR，AI PPT还在续写“神话”？

    AI 生成 PPT 可以说是去年的热门赛道，尤记得关于这类产品是否具有真正竞争力的热烈讨论，而2025年9月份的数据显示，赛道头部的明星创企 Gamma 却已经默默接近3000万的访问量。并且，今天官宣了由 a16z 领投的6800万美元 B 轮融资，融资后估值达到21亿美元。 而不仅 Gamma，根据 AI 产品榜数据，9月份，AIPPT 赛道的 Top3产品流量平均涨幅30%+，更有一款

    ​AI生成PPT ​Gamma融资 ​AIPPT赛道

  • 微算法科技（NASDAQ MLGO）：以隐私计算区块链筑牢多方安全计算（MPC）安全防线

    微算科技开发的隐私计算区块链将区块链技术融入多方安全计算（MPC），构建安全可信的分布式计算平台。通过区块链共识机制、加密算法和智能合约，对MPC参与方身份验证、数据加密存储、任务执行及结果验证等环节进行保护，确保数据“可用不可见”。该技术显著提升数据隐私保护和计算可靠性，在金融、医疗、政务等领域实现跨主体数据安全协作，释放数据价值。

    ​数据流通 ​多方安全计算 ​隐私计算

  • PCEVA深度评测：忆联AE531 QLC SSD以高效稳定，从容应对多元应用场景挑战

    PCEVA对忆联首款QLC商用消费级SSD AE531进行深度评测。该产品在性能测试中全面超越同级，顺序读写达6817/5680MB/s，SLC缓存策略提供约110GB空间，60℃满载无降速。跨平台兼容性与低TCO设计满足企业降本增效需求，验证了QLC在商用场景下的稳定优势。

    ​SSD评测 ​QLC性能 ​商用存储

  • AI全面落地双11，淘宝走出一条和OpenAI不同的路

    ​今年的双11已经进入最后阶段，消费者和商家都有一个明显的感受是，AI的浓度真的很高，并且AI的全面落地应用，真的在改变传统用户购物、商家经营的链路。 消费者能感受到两个比较明显的变化:一个是AI导购开始走进真实的购物场景。淘宝为双11投入了六款AI导购类产品，其公布的数据显示，AI万能搜已经帮助消费者解决了5000万个消费需求。 另一个则是平台推荐的商品越

    ​AI导购 ​双11购物 ​淘宝AI

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM