AI日报：Lovart AI上线“元素拆分”功能；Xcode 26.1.1发布；阿里云通义模型大规模赋能双11

1、Lovart AI上线“元素拆分”功能，一张海报秒变可编辑PSD

文章介绍了Lovart AI推出的“元素拆分”功能，该功能能够将海报图像智能拆分为文字层、主体层和背景层，实现零门槛精细编辑。同时，文章指出该技术在处理复杂场景时仍有提升空间，并展望了其未来在视频领域的应用潜力。

2、苹果重磅更新！Xcode 26.1.1发布，ChatGPT互动流畅无阻

苹果公司发布了Xcode 26.1.1版本，重点优化了AI编码助手性能、修复了多个开发问题，并新增了设备诊断功能，提升了开发者的整体工作效率。

【AiBase提要:】 🧠 提升了编码助手的内存使用效率，改善大型项目处理体验。 🔍 修复文件内文本查找工具返回行号错误的问题。 🛠 新增终端命令收集设备诊断日志功能，简化调试流程。

3、阿里云通义模型首次大规模赋能双11，单日翻译调用量突破14亿次

阿里云的通义系列模型在双11中首次实现大规模应用，展示了AI大模型在电商领域的强大效率和实用价值。特别是在跨语种交易和信息处理方面，通义Qwen-MT等翻译模型承担了大量任务，单日调用量突破14亿次。

【AiBase提要:】 ✅ 阿里云通义模型首次在双11中大规模应用，标志着AI大模型在电商领域的深度整合。 ✅ 通义系列模型在跨语种交易和信息处理中扮演核心角色，承担了亿级商品的翻译任务。 ✅ 单日翻译调用量突破14亿次，凸显了AI大模型在高并发、大规模数据任务中的强大效率。

4、历史手稿破译，Gemini 3 首次逼近“人类专家”

Gemini3在历史手稿破译中展现出惊人的识别能力和隐性推理能力，其表现已接近或达到专业人类转录水平，重新定义了AI在人文学科中的边界。

【AiBase提要:】 🧠 Gemini3在字符错误率（CER）和词错误率（WER）上实现突破，接近人类专家水平。 🔍 它能识别复杂手写字体表格，并优于受过专业训练的学生。 💡 面对模糊数字，Gemini3能完成多步换算并得出抽象建模结论，展现隐性推理能力。

5、OpenAI在德败诉！AI训练使用歌词被认定侵权，欧洲生成式AI版权监管迎来分水岭

德国慕尼黑地方法院裁定OpenAI未经许可使用德国音乐人歌词训练AI模型构成版权侵权，并责令赔偿。该判决明确了原创歌词无论是否被转化或嵌入模型参数，均需获得授权，挑战了AI行业对训练数据的合理使用惯例。此案被视为欧洲生成式AI版权治理的关键先例，可能推动‘授权优先、付费使用’成为默认规则。

【AiBase提要:】 📌 德国法院明确指出，受版权保护的原创歌词使用必须获得授权，无论是否被转化或嵌入模型参数。 💡 此案为欧洲生成式AI版权治理的关键先例，或将推动‘授权优先、付费使用’成为AI训练数据的默认规则。 💰 音乐产业维权成功，其他领域权利人可能效仿，AI公司面临系统性法律风险。

6、全新开源语音模型 Maya1：实现实时、富有表现力的文本转语音

Maya1是一个具有30亿参数的开源文本转语音模型，能够实时生成富有表现力的音频。它结合自然语言描述和文本输入，支持多种情感标签，提升语音表现力，并可在单个 GPU 上运行。

【AiBase提要:】 🎧 Maya1是一个30亿参数的开源文本转语音模型，能够实时生成富有表现力的音频。 💡 支持自然语言描述和情感标签，提升语音的表现力和可控性。 🚀 可在单个 GPU 上运行，提供高效的推理和部署工具。 详情链接:https://huggingface.co/spaces/maya-research/maya1

7、报道称Meta 首席 AI 科学家 Yann LeCun 计划离职创办新公司，聚焦世界模型研究

Yann LeCun，Meta 的首席 AI 科学家，计划离开公司创办专注于世界模型研究的初创企业。这一决定发生在 Meta 正在重组其 AI 部门以应对竞争压力的背景下。LeCun 对当前 AI 技术的发展持怀疑态度，并强调需要进一步探索更智能的 AI 系统。

【AiBase提要:】 🌟 Yann LeCun 计划离开 Meta，创办聚焦世界模型的新公司。 🔍 Meta 正在重组其 AI 部门以应对竞争对手的压力。 🤖 LeCun 对当前 AI 技术的宣传持怀疑态度，认为仍需进一步发展。

8、“AI 才女”罗福莉官宣加入小米，将致力于构建“物理世界的智能”

罗福莉的加入标志着小米在AI大模型研究和AGI领域的进一步发展，她的专业背景和才华将为小米带来新的动力。

【AiBase提要:】 🧠 罗福莉加入小米，致力于构建“物理世界的智能” 💰 有传言称雷军曾以千万年薪挖角罗福莉 🚀 小米在AGI领域投入增强，向“物理世界的智能”迈进

