雷军自曝压力巨大：造车造芯把家底全押上了

站长之家(ChinaZ.com) 9月24日 消息:近日，小米创办人雷军在公开场合透露，小米在造车与重启造芯两大战略方向上几乎是同时做出的决策，且为此投入了小米前十年积累的全部资源。雷军坦言，这如同同时供养两个孩子上大学，压力空前巨大，如今回想起来仍感慨当时勇气可嘉。

雷军进一步表示，尽管外界看到小米成功跻身世界 500 强，造车项目也进展顺利，但实际上，小米近年来每一步都面临着巨大挑战。他特别指出， 2020 年是小米发展历程中的关键转折点，正是那一年，小米做出了影响深远的战略调整。

据悉，雷军将于 9 月 25 日晚 7 点举办其第六次年度演讲，主题定为《改变》。在这次演讲中，他将深入分享小米玄戒芯片与小米汽车背后的研发故事，以及小米在面对挑战时如何做出关键决策。

值得一提的是，小米还将在演讲当晚推出年度旗舰新品——小米 17 系列，涵盖小米17、小米17 Pro和小米17 Pro Max三款机型。小米集团总裁卢伟冰表示，小米 17 系列是小米高端化战略五年来的蜕变之作，标志着数字系列产品力的跨代升级，是小米发展历程中的又一重要里程碑。

雷军此次坦诚分享小米在造车与造芯两大领域的投入与挑战，不仅展现了小米对未来科技的坚定信念，也引发了业界对小米未来发展的广泛关注。

