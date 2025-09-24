首页 > 原创 > 关键词  > 小米最新资讯  > 正文

雷军自曝压力巨大：造车造芯把家底全押上了

2025-09-24 09:05 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月24日 消息:近日，小米创办人雷军在公开场合透露，小米在造车与重启造芯两大战略方向上几乎是同时做出的决策，且为此投入了小米前十年积累的全部资源。雷军坦言，这如同同时供养两个孩子上大学，压力空前巨大，如今回想起来仍感慨当时勇气可嘉。

雷军进一步表示，尽管外界看到小米成功跻身世界 500 强，造车项目也进展顺利，但实际上，小米近年来每一步都面临着巨大挑战。他特别指出， 2020 年是小米发展历程中的关键转折点，正是那一年，小米做出了影响深远的战略调整。

据悉，雷军将于 9 月 25 日晚 7 点举办其第六次年度演讲，主题定为《改变》。在这次演讲中，他将深入分享小米玄戒芯片与小米汽车背后的研发故事，以及小米在面对挑战时如何做出关键决策。

值得一提的是，小米还将在演讲当晚推出年度旗舰新品——小米 17 系列，涵盖小米17、小米17 Pro和小米17 Pro Max三款机型。小米集团总裁卢伟冰表示，小米 17 系列是小米高端化战略五年来的蜕变之作，标志着数字系列产品力的跨代升级，是小米发展历程中的又一重要里程碑。

雷军此次坦诚分享小米在造车与造芯两大领域的投入与挑战，不仅展现了小米对未来科技的坚定信念，也引发了业界对小米未来发展的广泛关注。

  • 雷军：50岁正是闯的年纪 这5年小米启动造车、芯片...

    9月25日晚7点，雷军将进行第六次年度演讲，主题为《改变》。他将分享小米在芯片、汽车等领域的发展历程，坦言五十岁正是“闯”的年纪。过去五年，小米在造车、芯片和高端化上经历起伏，雷军认为对标苹果等世界第一是勇气，只有学习第一才能最终超越第一。

    ​雷军 ​小米汽车 ​小米玄戒芯片

  • 雷军：四年前小米全部造车 满屏都是干翻特斯拉

    今日晚间，雷军发布2025年度演讲。 会上，雷军介绍，今年6月，小米SU7 Ultra原型车在纽北官方圈速榜上拿到了第三的排名，SU7 Ultra量产车位居全球量产电动车榜首。 雷军称，很多人都很震惊，小米是一家手机公司，造车只能算汽车行业的新兵蛋子，但为何会这么生猛？ 雷军表示，故事要从四年前讲起，阿灿是小米的首席测试车手，动态性能工程的负责人。他出生在浙江诸暨

    ​小米SU7 ​Ultra ​纽北圈速榜

  • 雷军：小米造车就要对标特斯拉保时捷 打造全球最强纯电性能车

    在正在进行中的2025雷军年度演讲”中，雷军谈到了小米造车的初衷。 他表示，小米造车就要对标特斯拉和保时捷，打造全球最强纯电性能车。 小米汽车一开始造车，就提出了这么夸张的目标，今天我想一想，都是初生牛犊不怕，要做全球最强，困难非常多的。”雷军如此表述。 对于为何要对标特斯拉和保时捷，雷军日前也有回应。 他表示:这几家公司都是各个领域的世界�

    ​小米造车 ​雷军演讲 ​对标特斯拉

  • 雷军演讲主题《改变》官宣：聊玄戒芯片和小米汽车背后的故事

    小米集团卢伟冰透露，雷军将于9月25日晚7点举行第六次个人年度演讲，主题为《改变》。演讲将重点探讨小米自研芯片的研发历程及小米汽车背后的故事，引发业界与粉丝广泛关注。回顾去年，雷军曾以“勇气”为主题，聚焦小米造车决策的艰难历程与科技发布。此次演讲备受期待，将成为行业焦点。

    ​雷军年度演讲 ​小米玄戒芯片 ​小米汽车

  • 雷军：小米17标准版加量不加价 年度演讲时长大约2个半小时

    9月25日晚7点，雷军年度演讲暨小米新品发布会拉开帷幕。活动上半场为雷军个人感悟与行业洞察分享，下半场集中发布多款新品，包括备受关注的小米17系列手机、小米平板8系列及“小米科技家电”高端产品。雷军强调，小米17标准版将坚持“加量不加价”，Pro及Pro+版本定位更高，价格当晚公布。此外，新品将搭载澎湃OS3系统，雷军鼓励用户积极反馈体验。他还透露一款高端�

    ​雷军年度演讲 ​小米17系列 ​新品发布

  • 雷军：小米YU7是小米汽车最后的底牌

    今晚2025雷军年度演讲上，雷军分享了造车的经历。 雷军直言，在最初的规划中，如果小米SU7作为纯电轿车不成功，小米YU7一直都是小米汽车业务最后的底牌。 雷军说：可能很多人不了解YU7项目刚开始的时候就背负了巨大的压力，那是22年夏天，SU7正在开发的最关键时候。 除了特斯拉以外，还没有过任何一辆纯电轿车能卖得动的，所以在那个时间点，几乎所有人都不看好。

    ​雷军 ​小米SU7 ​小米YU7

  • 小米非常非常缺人上热搜 雷军谈小米成功秘诀

    9月25日，小米创始人雷军发布“雷军请回答”Day3视频，回应网友提问并分享小米成功经验。雷军指出，小米15周年最重要的两件事是“找人”和“攒钱”，强调汇聚优秀人才与充足资金是成就大事的关键。针对长期坚守一线的疑问，他解释因公司成长迅速、人才紧缺，但近年通过内外招聘已缓解压力。雷军坦言小米模式新颖易被误解，但正以行动赢得认可；高端化进展虽快，成功尚早，将持续提升产品与服务。他还幽默回应失败经历，鼓励乐观面对挑战。当晚雷军年度演讲及小米17系列新机发布会同步举行，备受关注。

    ​雷军 ​小米 ​人才招聘

  • 雷军谈小米17标准版：小米惊艳蜕变

    9月26日，小米创始人雷军宣布小米17为史上最强小尺寸全能旗舰，售价4499元起，已开启预售。相比上代，边框进一步收窄，首发第五代骁龙8至尊版处理器，配备徕卡三摄，定价不变。采用6.3英寸屏幕，厚度8.06mm，重量191g，搭载超窄边框设计，支持IP68防尘防水。屏幕升级为新一代小米M10发光体系，峰值亮度达3500nits，发光效率领先国际。内置7000mAh电池，配备5000万徕卡主摄、长焦及前置5000万像素，影像大幅提升。

    ​小米17 ​骁龙8至尊版 ​徕卡三摄

  • 雷军官宣小米17系列发布时间 回应为何坚持办演讲

    小米创始人雷军将于9月25日举办第六次年度演讲，主题为《改变》。演讲将聚焦小米汽车量产推进和玄戒芯片技术突破，分享公司转型为全球科技生态企业的历程。雷军坦言每次筹备都倍感压力，但希望通过演讲与用户深度交流，清晰展现小米成长轨迹与未来方向。今年恰逢小米创业15周年，公司正经历前所未有的变革，这场演讲将回应外界对小米转型的好奇与期待。

    ​雷军演讲 ​小米玄戒芯片 ​小米汽车

  • 雷军：把过去超跑的体验让大众能享受到 是小米正努力的方向

    在雷军2025年度演讲活动结束后，小米集团董事长、CEO雷军接受了媒体群访。 雷军表示，定制个性化服务超难的，当初做的时候很多人都反对称干不好又被骂死。但我认为如果我们不去探索，很难把它做好。” 在今天这个社会，大家对

    ​雷军 ​小米YU7 ​Max

