在传统 SEO 中，我们追求的是“Google 第一页”;在生成引擎时代，我们追求的是“被 AI 回答引用”。

然而，AI 模型不像搜索引擎那样提供明确的排名算法，它更像一个黑箱。这让很多内容创作者和品牌营销人困惑:我怎么知道 ChatGPT、Claude、Kimi 是否知道我?

GEO 优化的核心思维

内容要“可引用”:AI 生成时会优先引用权威、清晰、具备结构化信息的内容。 语义覆盖:确保你的内容在多个语义角度（同义词、行业术语）下都有相关信息。 模型检索映射:AI 引擎往往会优先选取被公开数据集引用频繁的源头内容。

这些策略，必须借助数据来验证。

而传统 SEO 工具无法评估你的“AI 曝光率”。这时就需要使用 GEO 排名查询工具。

推荐工具:AIBase GEO 排名查询平台

AIBase 提供了一种“生成式可见度”分析方法。

通过输入关键词或品牌名，你能看到:

你的内容是否被主流 AI 模型引用;

引用语境（例如 ChatGPT 在回答什么问题时提到了你）;

与竞争对手的 GEO 排名差距;

生成引擎“理解偏差”的具体表现。

📍工具地址:https://app.aibase.com/zh/tools/geo

这种 GEO 级别的分析报告，能帮助你精确调整内容结构和信息布局，让 AI 模型更倾向于选取你的内容。

小结

SEO 是在优化“机器如何找到你”;

GEO 是在优化“AI 如何引用你”。

而能衡量 GEO 的核心工具，就是 AIBase 的 GEO 排名查询平台。

（举报）