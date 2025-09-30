鸿蒙智行享界S9T上市13天大定破 15000 台

站长之家（ChinaZ.com）9月30日 消息:9月16日，鸿蒙智行旗下首款旅行车享界S9T正式踏入市场，起售价定为30.98万元。这款新车一经上市，便迅速在市场上掀起热潮，上市首周大定订单便如火箭般冲破13000台。截至上市第13天，官方公布的最新数据显示，大定订单已突破15000台，市场热度堪称势不可挡。

在智能配置领域，享界S9T展现出了强大的科技实力。新车首批搭载了ADS4高阶智驾系统，全系标配全维感知系统以及全新一代华为途灵平台。不仅如此，华为悦彰音响卓越系列和鸿蒙ALPS健康座舱的加持，更是为用户带来了极致的视听享受和健康舒适的驾乘环境。此外，为了回馈消费者，官方还推出了寰宇红、仙踪绿两个免费车色等限时权益，进一步提升了新车的吸引力。

动力方面，享界S9T提供了纯电版和增程版两种车型供消费者选择。纯电版车型分为两驱和四驱两种类型，其中两驱车型最大功率可达227千瓦，四驱车型前后电机最大功率分别为158千瓦和227千瓦，零百加速仅需3.95秒，这一成绩优于Taycan Turismo的4.7秒以及Panamera Turismo的5.3秒，展现出了强劲的动力性能。增程版车型则搭载了1.5T增程器，增程器最大功率为118千瓦，电机最大功率为227千瓦。虽然受前舱空间限制，增程版车型未能提供双电机版本，但单电机版车型的最大功率也达到了277kW，完全能够满足日常用车的性能需求。

电池和续航方面，享界S9T同样表现出色。纯电版车型搭载了800V华为巨鲸电池平台，标配100kWh巨鲸电池，纯电续航最高可达801km。增程版本车型则搭载了华为雪鸮智能增程系统，配备37kWh及53.4kwh电池包，纯电续航最高可达354km，综合续航更是达到了1305km，为用户提供了更加便捷的出行体验。

作为一台旅行车，空间自然是享界S9T的一大亮点。新车车长达到了5160mm，车宽为2005mm，轴距更是长达3050mm。与三厢轿车版相比，它的车身高度还增加了6mm，能够为用户带来更加宽敞的头部空间。除了乘坐空间宽敞外，享界S9T的装载能力也十分出色。车辆后备厢的容积得到了大幅提升，达到了660L，最大可扩展至1677L，这为出行时携带大量装备提供了充足的空间，无论是长途旅行还是短途出游，都能轻松应对。

