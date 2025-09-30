首页 > 原创 > 关键词  > 鸿蒙智行最新资讯  > 正文

鸿蒙智行享界S9T上市13天大定破 15000 台

2025-09-30 14:02 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月30日 消息:9月16日，鸿蒙智行旗下首款旅行车享界S9T正式踏入市场，起售价定为30.98万元。这款新车一经上市，便迅速在市场上掀起热潮，上市首周大定订单便如火箭般冲破13000台。截至上市第13天，官方公布的最新数据显示，大定订单已突破15000台，市场热度堪称势不可挡。

在智能配置领域，享界S9T展现出了强大的科技实力。新车首批搭载了ADS4高阶智驾系统，全系标配全维感知系统以及全新一代华为途灵平台。不仅如此，华为悦彰音响卓越系列和鸿蒙ALPS健康座舱的加持，更是为用户带来了极致的视听享受和健康舒适的驾乘环境。此外，为了回馈消费者，官方还推出了寰宇红、仙踪绿两个免费车色等限时权益，进一步提升了新车的吸引力。

鸿蒙智行首款旅行车引爆市场：享界S9T 13 天狂揽 15000 台！

动力方面，享界S9T提供了纯电版和增程版两种车型供消费者选择。纯电版车型分为两驱和四驱两种类型，其中两驱车型最大功率可达227千瓦，四驱车型前后电机最大功率分别为158千瓦和227千瓦，零百加速仅需3.95秒，这一成绩优于Taycan Turismo的4.7秒以及Panamera Turismo的5.3秒，展现出了强劲的动力性能。增程版车型则搭载了1.5T增程器，增程器最大功率为118千瓦，电机最大功率为227千瓦。虽然受前舱空间限制，增程版车型未能提供双电机版本，但单电机版车型的最大功率也达到了277kW，完全能够满足日常用车的性能需求。

电池和续航方面，享界S9T同样表现出色。纯电版车型搭载了800V华为巨鲸电池平台，标配100kWh巨鲸电池，纯电续航最高可达801km。增程版本车型则搭载了华为雪鸮智能增程系统，配备37kWh及53.4kwh电池包，纯电续航最高可达354km，综合续航更是达到了1305km，为用户提供了更加便捷的出行体验。

作为一台旅行车，空间自然是享界S9T的一大亮点。新车车长达到了5160mm，车宽为2005mm，轴距更是长达3050mm。与三厢轿车版相比，它的车身高度还增加了6mm，能够为用户带来更加宽敞的头部空间。除了乘坐空间宽敞外，享界S9T的装载能力也十分出色。车辆后备厢的容积得到了大幅提升，达到了660L，最大可扩展至1677L，这为出行时携带大量装备提供了充足的空间，无论是长途旅行还是短途出游，都能轻松应对。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 让小众车卖爆！余承东：享界S9T上市一周大定超1.3万台

    享界S9T于9月23日上市，起售价30.98万元，定位行政旅行车。上市一周大定突破13000台，表现亮眼。外观采用苍穹美学设计，提供6种配色；车身尺寸5160/2005/1492毫米，轴距3050毫米。内饰搭载鸿蒙智能座舱4.0，配备多块屏幕及华为卓越音响系统。智驾方面首搭HUAWEI ADS 4，配备36个传感器。提供增程版和纯电版两种动力，增程版综合续航1305公里，纯电版最高续航801公里，支持超快充。底盘配备空气悬架等，提升舒适性与操控性。

  • 鸿蒙智行9月交付新车52916台：全系累计交付突破95万台

    鸿蒙智行2025年9月延续强劲增长，全系交付新车52916台，累计交付突破95万台。成交均价稳居新势力榜首，实现量价齐飞。9月新车大定超11万台创新高。国庆期间推出15项全车检查、24小时救援等安心服务。华为与上汽合作首款SUV尚界H5上市，售价15.98万元起。至此鸿蒙智行形成"五界十车"产品矩阵，覆盖多元需求。余承东表示，鸿蒙智行正深度赋能中国智能电动汽车产业升级。

    ​鸿蒙智行 ​销量增长 ​新车交付

  • 全新享界S9T上市1小时大定破5000台

    享界S9T于9月17日正式上市，起售价30.98万元，展现极高性价比。新车采用穹宇美学设计，提供6种外观配色及黑曜套件，配备华为百万像素智慧大灯、纯平侧窗等科技配置。内饰搭载鸿蒙智能座舱4.0，配备多块智慧屏幕及零重力座椅，提供舒适驾乘体验。动力方面提供增程版和纯电版两种选择，纯电版续航最高达801km，支持超快充。智能驾驶搭载HUAWEI ADS 4.0系统，配备多传感器，提升行车安全。

    ​享界S9T ​寰宇美学设计 ​华为智慧投影大灯

  • 鸿蒙智行：尊界S800上市4个月大定超1.5万台

    鸿蒙智行旗下超豪华轿车尊界S800上市仅四个月，大定订单量已突破1.5万台，市场热度远超同级竞品。用户画像显示，车主以高净值中年男性为主，增购与换购比例均衡，多数曾拥有劳斯莱斯、迈巴赫等豪华品牌。车型选择上，四座星辉行政版最受欢迎；配置方面，后排隐私保护与智能化体验备受重视。购车用户多将其与奔驰S级等对比，最终选择尊界S800主要源于对华为品牌的忠诚度、智能化认可及支持国货的情感因素。该车搭载多项华为首发技术，如第二代途灵平台与HUAWEI ADS 4.0系统，展现出强劲技术实力。

    ​鸿蒙智行 ​尊界S800 ​超豪华轿车

  • 最便宜的鸿蒙智行登场！尚界H5上市：15.98万起

    9月23日，华为鸿蒙智行发布首款车型尚界H5，定位B级SUV，售价15.98-19.98万元。新车提供纯电/增程6款车型，搭载鸿蒙智能座舱，配备10.25英寸仪表+15.6英寸中控屏，支持超级桌面、前后排双屏互联等功能。辅助驾驶方面，高配车型搭载华为乾崑智驾ADS 4.0系统，支持高速领航辅助和全场景泊车。车身尺寸4780/1910/1657mm，轴距2840mm，内部空间领先同级，后排座椅支持角度调节。动力上，增程版纯电续航235km，综合续航1350km；纯电版提供535km和655km两种续航。首销期（9月23日-11月3日）下单可享最高43788元权益。

    ​鸿蒙智行 ​尚界H5 ​华为汽车

  • 鸿蒙智行尚界H5小订破15万台：明晚上市

    尚界汽车宣布旗下中型SUV尚界H5小订量突破15万台，车主可享3000元专属现金权益。该车型将于9月23日与问界M7同步上市，以16.98万元起的亲民价格和智能化配置吸引市场关注。新车提供增程版和纯电版两种动力选择，配备华为ADS 4.0辅助驾驶系统，空间表现超越同级，后备箱容积达601升。凭借高性价比和科技配置，尚界H5有望成为中型SUV市场的新宠。

    ​尚界H5 ​中型SUV ​鸿蒙智行

  • 鸿蒙智行问界M7、尚界H5发布，超强小艺随心智控

    9月23日，鸿蒙智行秋季新品发布会推出问界M7、智界H5两款新车，车载语音助手“小艺”迎来全面升级。基于大模型能力，小艺实现自然对话交互，支持模糊指令调节车内设备，并融合DeepSeek实现快慢自适应的思考模式。同时，小艺接入美团、喜马拉雅、口语练习生等智能体，拓展全场景服务能力，覆盖音乐、资讯、订餐、语言学习等多维度需求。通过“小艺习惯推荐”功能，系统可学习用户偏好，自动调整座椅、空调等设置，打造个性化舒适体验。搭载HarmonyOS 4.3的车型后续可通过OTA升级持续优化小艺功能，让智慧出行融入日常。

  • 鸿蒙智行秋季发布会定档9月23日：尚界H5、新问界M7来了

    鸿蒙智行将于9月23日19:00举行秋季新品发布会，推出三款重磅车型：问界M9新增银境紫配色，全新问界M7定位更亲民，10分钟订单破2万台；尚界首款SUV H5预售价16.98万起，18小时订单超5万台，搭载华为ADS4辅助驾驶系统。多款新品展现强大市场潜力，有望掀起汽车市场新浪潮。

    ​鸿蒙智行 ​问界M7 ​秋季新品发布会

  • MOVA×宜宾：从顶峰再登峰，高阶生活极致大秀即将启幕

    MOVA将于2025年9月25日在宜宾长江公园举办“从顶峰，再登峰”主题发布会，推出全品类智能生态矩阵，覆盖清洁、个护、宠物、户外、厨电等多个场景。作为全球智能生活引领者，MOVA以3000+研发团队和5000+专利技术为支撑，通过AI互联底层逻辑重构产品生态，旨在打破传统家电功能割裂，提供一体化智慧生活解决方案。此次大会不仅是产品升级，更是科技与人文的深度对话，展现从家庭到户外、从个人护理到专业作业的多场景无缝智能体验。

    ​智能生活 ​科技与人文 ​品牌战略

  • Matrixport 于 Token2049 新加坡期间举办 DAT 高峰论坛，聚焦下一轮市场周期话语权

    在2025年TOKEN2049新加坡峰会期间，Matrixport举办闭门论坛探讨数字资产财库战略。与会专家一致认为，DAT正从风控工具升级为机构战略核心，预计将形成寡头主导格局。Matrixport通过一站式解决方案推动行业标准化，其管理的DATCO持仓规模突破千亿美元。论坛凸显DAT作为华尔街资本入局加密市场的重要通道，未来将在全球金融体系中扮演关键角色。

    ​数字资产 ​加密市场 ​财库管理

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM