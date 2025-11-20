鸿蒙智行：全新问界M7上市57天交付突破30000台

站长之家（ChinaZ.com）11月20日 消息:鸿蒙智行最新销售数据显示，全新问界M7自9月23日上市以来市场表现强劲，截至目前累计交付量已突破30000台，仅用57天便达成这一里程碑。更值得关注的是，截至本月4日，该车型累计大定订单量突破9万台，意味着仍有超6万台待交付订单，展现出持续热销态势。

尽管起售价达27.98万元，顶配版本更高至37.98万元，但问界M7凭借越级产品力仍吸引大量消费者下单。车身尺寸方面，新车长宽高达到508019991780mm，轴距较老款加长210mm至3030mm，带来更宽敞的驾乘空间。内饰配置全面升级，中控屏由15.6英寸升级为16.1英寸3K分辨率屏幕，新增10.25英寸副驾娱乐屏及二排吸顶屏，构建起多屏交互的智能座舱体验。

底盘系统实现重大突破，全系标配全铝合金前双叉臂+后五连杆独立悬架组合，并搭载双腔闭式空气悬架与连续可变阻尼减振器，支持5档高度调节（调节范围80mm），兼顾操控稳定性与乘坐舒适性。智能驾驶方面，全系配备华为乾崑ADS4.0辅助驾驶系统，其中Pro版行业首发舱内激光视觉融合方案，较纯视觉方案显著提升主动安全性能。

动力系统提供增程与纯电双版本选择。增程版搭载1.5T增程器与双电机四驱系统，系统综合功率达392kW，匹配宁德时代电池组，CLTC纯电续航315公里，综合续航里程突破1625公里。纯电版分为后驱（227kW）与四驱(160kW+227kW)版本，标配100度宁德时代三元锂电池，CLTC续航达710公里，支持超快充技术。

（举报）