鸿蒙智行：全新问界M7上市57天交付突破30000台

2025-11-20 11:35 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月20日 消息:鸿蒙智行最新销售数据显示，全新问界M7自9月23日上市以来市场表现强劲，截至目前累计交付量已突破30000台，仅用57天便达成这一里程碑。更值得关注的是，截至本月4日，该车型累计大定订单量突破9万台，意味着仍有超6万台待交付订单，展现出持续热销态势。

尽管起售价达27.98万元，顶配版本更高至37.98万元，但问界M7凭借越级产品力仍吸引大量消费者下单。车身尺寸方面，新车长宽高达到508019991780mm，轴距较老款加长210mm至3030mm，带来更宽敞的驾乘空间。内饰配置全面升级，中控屏由15.6英寸升级为16.1英寸3K分辨率屏幕，新增10.25英寸副驾娱乐屏及二排吸顶屏，构建起多屏交互的智能座舱体验。

大定已破 9 万！全新问界M7 上市 57 天交付突破 30000 台

底盘系统实现重大突破，全系标配全铝合金前双叉臂+后五连杆独立悬架组合，并搭载双腔闭式空气悬架与连续可变阻尼减振器，支持5档高度调节（调节范围80mm），兼顾操控稳定性与乘坐舒适性。智能驾驶方面，全系配备华为乾崑ADS4.0辅助驾驶系统，其中Pro版行业首发舱内激光视觉融合方案，较纯视觉方案显著提升主动安全性能。

动力系统提供增程与纯电双版本选择。增程版搭载1.5T增程器与双电机四驱系统，系统综合功率达392kW，匹配宁德时代电池组，CLTC纯电续航315公里，综合续航里程突破1625公里。纯电版分为后驱（227kW）与四驱(160kW+227kW)版本，标配100度宁德时代三元锂电池，CLTC续航达710公里，支持超快充技术。

  • 50万以上销量王者！问界M9累计交付26万辆

    今日下午，鸿蒙智行举行新品发布会。 现场，余承东宣布，鸿蒙智行全系产品，43个月累计交付突破100万台，创造新势力品牌百万交付最快纪录，10月成交均价39万元。 其中，时代旗舰尊界S800上市175天，大定突破18000台。

    ​鸿蒙智行 ​问界M9 ​余承东

  • 问界M7提车关爱计划发布：等车超10周 最高可补贴10000元

    问界汽车针对全新M7车型推出提车关爱计划。该车型自上市以来销量表现亮眼，上市24小时大定突破4万台，不到一月达6万台。为缓解用户等待焦虑，公司宣布：若在2025年9月23日至12月31日期间支付定金的用户，实际等待时间超过既定周期，可领取提车补贴，最高达1万元。同时，工厂已启动双班满负荷生产，预计11月产能将提升至月产2-3万台，全力保障交付。

    ​问界M7 ​提车关爱计划 ​30万级SUV

  • 鸿蒙智行：智界R7累计交付量破10万台

    鸿蒙智行旗下智界R7累计交付量突破10万台，显示市场广泛认可。新车提供增程版与纯电版，续航表现优异：入门Max版纯电续航667km，增程版综合续航达1570km；高配版纯电续航最高802km，综合续航达1673km。车内配备16.1英寸3K中控屏及主副驾双零重力座椅，提升舒适性。全系搭载华为192线激光雷达与HUAWEI ADS 4，实现全场景智能驾驶。动力方面，增程版标配1.5T高效发动机，Max版零百加速7.4秒，Ultra四驱版零百加速仅4.9秒。即日起至12月1日订车可享限时优惠。

    ​鸿蒙智行 ​智界R7 ​交付量

  • 余承东正式官宣鸿蒙智行首款MPV：超越市面上所有旗舰MPV

    王腾恭喜小米第50万辆汽车下线

    ​鸿蒙智行 ​旗舰MPV ​华为技术

  • 首款20万以内的鸿蒙智行！尚界M5上市43天交付破万台

    鸿蒙智行官方宣布，尚界H5上市43天交付即破万，目前产能正在稳步爬升。 同时，尚界H5的限时权益也同步上新，12月1日24:00前完成大定锁单，可享至高43588元限时权益，及至高9000元跨年购置税全额兜底。

    ​鸿蒙智行 ​尚界H5 ​B级SUV

  • 鸿蒙智行：全新问界M7上市36天交付破20000台

    鸿蒙智行全新问界M7自9月23日上市以来表现强劲：起售价27.98万元，24小时订单破4万台，国庆假期收获1.5万大定。上市21天交付量超1万台，36天突破2万台。11月将启动产能爬坡，月产能提升至2-3万台。针对购置税政策疑虑，推出跨年补贴方案，最高补1.5万元。产品全面升级：轴距加长210mm至3030mm，搭载16.1英寸3K中控屏、零重力座椅、后排娱乐屏等配置。底盘采用全铝合金前双叉臂+后五连杆，配备空气悬架与CDC减震器。全系搭载华为乾崑ADS 4.0辅助驾驶系统，Pro版首发舱内激光视觉，提升主动安全能力。

    ​鸿蒙智行 ​问界M7 ​新能源汽车

  • 鸿蒙智行新款享界S9官宣11月7日开订

    享界汽车正式发布鸿蒙智行年度压轴新品S9，将于11月7日开启预订。新车延续现款设计风格，细节升级，配备全新车标、尾灯和轮毂，外观更时尚。车身尺寸微增，提升舒适性。辅助驾驶重大升级，搭载4个激光雷达，支持乾崑智驾ADS 4.0系统，新增4D毫米波雷达，增强感知精度。个性化定制丰富，可选不同颜色车标、大灯样式等。动力提供增程和纯电两种选择，电池为100kWh三元锂电池组，纯电续航预计保持816公里与721公里版本。享界S9/T车型10月销量达6700辆，稳居豪华新能源轿车销冠，新款有望进一步强化市场竞争力。

    ​享界S9 ​鸿蒙智行 ​寰宇之星

  • 百万鸿蒙智行里独占四分之一！问界M9累计交付超25万台

    鸿蒙智行10月28日宣布达成百万台交付，问界M9 SUV交付超25万台，占联盟四分之一。该车型上市不足21个月，月均交付破万台，均价超50万元。M9于今年3月上市，提供增程和纯电两种动力，售价46.98万至58.98万元。新车配备智能隐私车窗、4D毫米波雷达及华为乾崑高阶智驾系统ADS 3.3，支持车位到车位智能驾驶。增程版搭载1.5T发动机，热效率达44.8%，综合续航1474公里。

    ​鸿蒙智行 ​问界M9 ​大型SUV

  • 成交均价39万力压BBA！鸿蒙智行10月交付68216台创新高

    鸿蒙智行10月销量创纪录：单月交付新车68216台，创历史新高；全系累计交付突破100万台，成为最快达成百万交付的新势力品牌。成交均价达39万元，超越宝马、奔驰等传统豪华品牌，位居中国主流品牌（月销过万）第一。旗下五款车型中，问界是绝对主力；智界S7/R7上市后竞争力大增；享界稳居30万以上豪华新能源销冠；尊界S800大定超1.5万台；尚界H5上市一小时订单破万，10月有望交付破万。问界M9连续多月蝉联国内50万级销冠。

    ​鸿蒙智行 ​销量数据 ​问界

  • 雷军：小米汽车下一步将抓安全、抓交付 今年将交付40万辆

    本周小米汽车就要完成今年除制定的目标，也就说提前完成35万台的全年交付量。 昨天，第50万辆小米汽车在位于北京经济技术开发区的小米汽车超级工厂下线。 自2024年3月28日首款车型SU7正式发布，小米汽车仅用602天、不足20个月，就刷新了全球新能源车企50万辆下线的最快纪录。

    ​小米汽车 ​50万辆下线 ​新能源车企

