QQ传文件功能升级，闪传功能便捷支持长假批量传图

2025-09-30 10:40 · 稿源：站长之家

随着国庆假期临近，无论是出行人群和摄影爱好者的出片需求，还是许多结婚人群想要分享婚礼中的精彩瞬间，批量照片、视频等大文件传输的需求愈发频繁。然而由于发送方和接收方之间的设备、使用平台、网络环境等差异，大文件传输也成为许多人的难题。近日，QQ官方正式介绍闪传功能，通过全新的传文件形式，让国庆假期大文件传输变得更快、更简单。

image.png

作为QQ文件传输能力的重要升级，闪传将单文件传输大小上限提升至10GB，支持批量多文件组合发送，并实现网络带宽不限速，极大提升传文件速度。更便利的是，用户生成链接或二维码后，可直接分享至微信好友或其它外部平台，接收方无需登录QQ即可下载——这对需要将假期瞬间快速分享给家人群、或是给众多婚礼宾客分享照片来说，尤为便利。另外，使用QQ闪传可以省去压缩解压的麻烦，传输过程中可实时预览图片、视频内容，实现“边传边看”，让分享更具效率。

image.png

除了批量分享照片的场景，对于许多办公人群来说，QQ闪传同样能显著提升团队协作与对外沟通的效率。在需要传输大型设计稿件、产品原型视频或包含多附件的项目资料的场景下，借助QQ闪传，用户可在QQ聊天窗口中一键发起传输，将大文件生成链接或二维码，直接分享至微信、企业微信等办公群或外部合作伙伴，对方无需登录QQ，点击即可在线预览或下载，实现跨平台、跨系统的无缝文件流转，让协作更加顺畅。

据了解，在前期灰度测试中，闪传已收获不少用户好评。一位摄影师表示:“以往客户需要原片时，得通过网盘慢慢传，客户下载也比较慢，现在直接发闪传链接，批量高清照片秒传成功，特别适合节日期间紧急交片。”河南一位班主任也反馈，在班级资料分发中，闪传帮助老师轻松将复习课件、活动照片打包发送至家长群，家长在微信中可直接查看，省去切换应用的麻烦。

从2000年QQ首次支持文件传输，到如今闪传打破平台界限，26年来QQ始终顺应用户需求持续进化。今年来，QQ持续通过调整 QQ 短视频、精简产品界面框架、减少不必要的信息提醒等举措实现产品“瘦身”和体验优化。而在减少非核心功能的同时，也通过像传文件这类核心能力的创新探索，进一步强化QQ的独特价值。

