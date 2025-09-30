苹果iOS 26.0.1正式版发布：修复iPhone 17系列Wi-Fi、拍照等Bug

首页 > 原创 > 关键词  > iOS系统更新最新资讯  > 正文

站长之家(ChinaZ.com) 9月30日 消息:今日，苹果公司面向iPhone用户正式推送了iOS 26.0. 1 系统更新，距离上一版本发布仅间隔 14 天。此次更新聚焦于关键错误修复安全性提升，尤其针对近期用户反馈的突出问题进行了集中解决。

根据更新说明，iOS 26.0. 1 重点修复了iPhone 17、iPhone Air及iPhone 17 Pro机型上无线局域网与蓝牙偶发断连的问题。此前，MacRumors论坛、Reddit及Apple支持社区涌现数百条相关讨论，用户普遍反映设备Wi-Fi会在使用过程中短暂断开，需解锁后重新连接。此外，更新还解决了少数用户升级至iOS26 后无法接入蜂窝网络的异常情况。

针对影像系统，苹果修复了特定光线条件下拍摄照片出现意外伪影的Bug。此前有用户报告，在极亮LED灯光直射时，iPhone17 系列与iPhone Air拍摄的照片可能呈现黑色方块和白色波浪线，苹果称此类情况极为罕见。同时，更新解决了添加自定义色调后App图标显示空白的问题，以及部分用户升级后“旁白”功能停用的状况。

此次更新被视为苹果对近期设备问题的快速响应。此前，苹果已公开承认部分机型存在拍摄异常，此次通过系统升级直接修复硬件与软件协同缺陷，体现了其对用户体验的重视。iPhone用户可通过设置中的“软件更新”选项立即获取新版系统。

