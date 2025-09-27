首页 > 原创 > 关键词  > 小米17系列最新资讯  > 正文

小米17/Pro/Pro Max今日首销：4499元起

2025-09-27

站长之家(ChinaZ.com) 9月27日 消息:今日上午10点，小米17系列手机正式拉开首销大幕，此次共推出三款新机——小米17、小米17Pro以及小米17Pro Max，起售价定为4499元。

官方对三款新机的定位各有侧重:小米17被誉为小米史上最强标准版旗舰;小米17Pro则定位为小米最精湛的小尺寸科技影像旗舰;而小米17Pro Max更是被冠以小米史上最强巅峰科技影像旗舰的称号。

在屏幕设计上，三款新机均采用了纯直屏设计，屏幕边缘无任何弧度，便于用户贴膜，相较于iPhone近两年的2.5D屏幕设计更为友好。性能上，全系标配了第五代骁龙8至尊版处理器，确保了出色的性能表现。三款机型的主要差别体现在尺寸、屏幕、影像与续航配置上。其中，小米17和小米17Pro均搭载了6.3英寸小直屏，而小米17Pro Max则配备了6.9英寸大屏，全面看齐iPhone17系列。

对于喜欢小尺寸手机的用户来说，小米17Pro无疑是一个诚意满满的选择。而标准版小米17则更适合那些对Pro背屏和手感不太接受的用户。在价格方面，小米17系列也给出了极具竞争力的定价:小米17的售价区间为4499元至4999元;小米17Pro的售价区间为4999元至5999元;小米17Pro Max的售价区间则为5999元至6999元。

值得一提的是，小米在昨日突然宣布为小米17标准版新增16GB+1TB的存储版本，但该版本将无缘今日的首销，而是定于10月5日正式发售，定价为5299元，相较于小米15Pro同版本的发售价5499元更为亲民。

