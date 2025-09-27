首页 > 原创 > 关键词  > 小米17最新资讯  > 正文

5299元！小米17标准版新增16GB+1TB版本：10月5日发售

2025-09-27 09:56 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月27日 消息:针对用户的反馈，小米迅速作出响应，宣布为小米17标准版新增16GB+1TB的存储版本，售价为5299元。这一新版本将于10月5日在全渠道正式发售，且同样提供黑色、白色、雪山粉、冰融蓝四款时尚配色供消费者选择。

值得一提的是，与去年同版本的小米15定价5499元相比，新款小米17在价格上还便宜了200元，显示出小米对消费者的诚意。

具体来看，小米17的售价体系为:12GB+256GB版本4499元、12GB+512GB版本4799元、16GB+512GB版本4999元，以及新增的16GB+1TB版本5299元。为了方便消费者对比，小米还提供了iPhone17的对应售价作为参考，其中iPhone17的8GB+256GB版本售价为5999元，8GB+512GB版本则高达7999元。

在配置方面，小米17同样表现出色。它正面配备了一块6.3英寸的屏幕，拥有1.18毫米的极窄四等边边框和全新的超椭圆R角设计，屏幕采用全新M10发光材料和新型红色发光主材，分辨率高达2656*1220，支持120Hz刷新率和3500尼特的峰值亮度。性能上，小米17全球首发了第五代骁龙8至尊版处理器，内置7000mAh的小米金沙江电池，支持100W有线快充和50W无线快充，并首次兼容了100W PPS通用协议。

影像方面，小米17更是搭载了三颗徕卡镜头，包括5000万像素的徕卡主摄、5000万像素的徕卡浮动长焦以及5000万像素的徕卡超广角镜头，为用户带来出色的拍照体验。

小米17标准版新增16GB 1TB版本：5299元！10月5日发售

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 雷军：小米17 Pro Max很多门店已经缺货

    小米17系列于9月27日正式开售，仅5分钟便刷新2025年国产手机全价位段新机首销纪录。其中，17 Pro+Max表现尤为抢眼，打破今年国产手机首销全天销量与销售额纪录，并在系列中占据超50%销量份额。小米创始人雷军透露该机型已缺货，推荐用户尝试17 Pro。全系搭载第五代骁龙8至尊版处理器，性能强劲。17系列针对不同用户需求：17适合注重手感的小屏用户，17 Pro主打旗舰体验，17 Pro+Max专为追求极致科技的大屏用户打造。价格方面，17起售价4499元，17 Pro起售价4999元，17 Pro+Max起售价5999元，市场反响热烈。

    ​小米17全系手机 ​小米17Pro ​Max

  • 小米17/Pro/Pro Max今日首销：4499元起

    9月27日上午10点，小米17系列正式开售，推出三款新机：小米17、小米17 Pro和小米17 Pro Max，起售价4499元。三款机型均采用纯直屏设计，搭载第五代骁龙8至尊版处理器，性能出色。定位各有侧重：小米17为最强标准版旗舰，17 Pro主打小尺寸影像旗舰，17 Pro Max则是巅峰科技影像旗舰。屏幕尺寸上，17和17 Pro为6.3英寸，17 Pro Max为6.9英寸。价格区间覆盖4499元至6999元，竞争力强。此外，小米新增16GB+1TB存储版本的小米17标准版，定价5299元，将于10月5日发售，相比前代更亲民。

    ​小米17系列 ​手机首销 ​旗舰手机

  • 小米17 Pro推出299元复古掌机保护壳 雷军：我也玩了 根本停不下来

    9月25日，小米14系列正式发布，其中Pro和Pro Max搭载了创新的“妙享背屏”，被官方称为三年来最大设计突破，打破行业同质化。该背屏不仅是装饰，更具备实用功能：来电律动、音乐闪光、时间通知、个性图案等。更有趣的是，Pro版配套299元复古掌机保护壳，通过蓝牙连接可操控背屏玩《愤怒的小鸟》《贪吃蛇》等经典游戏。雷军表示体验后根本停不下来，凸显产品互动乐趣。

    ​小米17系列 ​妙享背屏 ​手机设计突破

  • 全面对标苹果！小米17系列共三款：小米17、小米17 Pro、小米17 Pro Max

    卢伟冰今天突然放出一个重磅炸弹小米17系列。 按照官方的说法，这次新旗舰是小米数字系列最重大的一次跃迁，是小米高端化五年的蜕变之作，全系产品力跨代升级，所以命名直接跳过了一代。 小米17系列包括三款产品：小米17、小米17 Pro、小米17 Pro Max。 从命名来看，这次小米将进一步对标苹果，产品定位一一对标，并且直接同代同级地直面iPhone。

    ​小米17系列 ​卢伟冰 ​高端化

  • 小米17、小米17 Pro、小米17 Pro Max官图正式公布：全系直屏 1.18mm超窄边

    小米17系列将于9月25日晚7点发布，包括标准版、Pro和Pro Max三款机型。新机采用超椭圆R角设计，边框窄至1.18mm，新增森野绿与冷烟紫配色。标准版主打轻薄质感，Pro系列首搭妙享背屏，主打科技影像，搭载新一代屏幕技术。全系标配骁龙8E5处理器，256GB起，售价从4.5K起，Pro Max定位6K+市场，后续Ultra版或探至7K档。

    ​小米17系列 ​小米17 ​Pro

  • 小米17发布会十大产品价格汇总来了：299元起 最贵13999元！

    9月25日晚，小米举行2025雷军年度演讲暨新品发布会，推出十款旗舰产品，涵盖手机、平板、电视、家电等。重点包括小米17系列手机（标准版、Pro、Pro Max）、小米平板8系列、小米电视S Pro MiniLED 2026系列、米家分区洗衣机Pro、米家冰箱Pro、小米路由器BE10000 Pro、小米Sound 2 Max及随身蓝牙音箱。所有产品价格已公布，手机起售价4499元，平板起售价2199元，电视起售价5199元，洗衣机起售价3999元，冰箱6399元。多款产品将于9月27日上午10点正式开售。

    ​小米17系列 ​雷军年度演讲 ​小米平板8系列

  • 小米17 Pro Max发布：售价5999元起 首发秒享背屏

    小米17 Pro Max于9月25日正式发布，定位顶级旗舰，起售价5999元。配备6.9英寸纯直屏，搭载全新M10发光体，峰值亮度达3500nits，支持2160Hz高频PWM调光。性能方面首发高通第五代骁龙8至尊版处理器，搭配超大环形冷泵散热，游戏体验流畅。影像系统主打“逆光之王”，后置三摄覆盖超广角至5X长焦，主摄采用光影猎人950传感器，动态范围达16.5EV。内置7500mAh电池，支持100W有线秒充与50W无线充电。此外还具备UWB车钥匙、USB 3.2接口等配置，预装澎湃OS3系统。

    ​小米17系列 ​小米17Pro ​Max

  • 小米17系列与小米15系列价格对比：4499元起售价不变 加量不加价

    小米17系列已经正式发布，这次相比较以往的产品序列有一些变化，共有三款新机：小米17、小米17 Pro、小米17 Pro Max。 对比前代来说，新品是加量不加价，起售价依然是4499元。 具体价格对比如下： 小米17：12 256GB 4499元、12 512GB 4799元、16 512GB 4999元。 小米15：12 256GB 4499元、12 512GB 4799元、16 512GB 4999元、16GB 1TB 5499元。 小米17 Pro：12 256GB 4999元

    ​小米17系列 ​小米17价格 ​小米17

  • 小米17/Pro/Pro Max全系价格公布：4499元起！9月27日开售

    9月25日，小米17系列正式发布，包括小米17、17 Pro和17 Pro Max三款机型。全系价格已公布，起售价4499元，最高配置6999元。目前已开启预售，9月27日上午10点正式开售。系列还提供丰富首销权益，包括2年碎屏险、365天只换不修等，权益赠送至10月8日。

    ​小米17系列 ​新机发布 ​价格汇总

  • 谣言！王腾并非因泄密小米16改名小米17遭辞退

    小米集团总裁卢伟冰宣布新一代旗舰手机跳过"小米16"命名，直接启用"小米17"系列，被视为对标iPhone的重要举措。此前有爆料称原Redmi总经理王腾因泄露"小米17"命名被辞退，但该说法被证实为谣言。王腾本人回应称离职传闻均为假消息，强调未泄露公司机密或收受钱财，虽承认存在失职行为但未违法。

    ​小米17 ​卢伟冰 ​旗舰手机

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM