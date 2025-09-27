5299元！小米17标准版新增16GB+1TB版本：10月5日发售

站长之家(ChinaZ.com) 9月27日 消息:针对用户的反馈，小米迅速作出响应，宣布为小米17标准版新增16GB+1TB的存储版本，售价为5299元。这一新版本将于10月5日在全渠道正式发售，且同样提供黑色、白色、雪山粉、冰融蓝四款时尚配色供消费者选择。

值得一提的是，与去年同版本的小米15定价5499元相比，新款小米17在价格上还便宜了200元，显示出小米对消费者的诚意。

具体来看，小米17的售价体系为:12GB+256GB版本4499元、12GB+512GB版本4799元、16GB+512GB版本4999元，以及新增的16GB+1TB版本5299元。为了方便消费者对比，小米还提供了iPhone17的对应售价作为参考，其中iPhone17的8GB+256GB版本售价为5999元，8GB+512GB版本则高达7999元。

在配置方面，小米17同样表现出色。它正面配备了一块6.3英寸的屏幕，拥有1.18毫米的极窄四等边边框和全新的超椭圆R角设计，屏幕采用全新M10发光材料和新型红色发光主材，分辨率高达2656*1220，支持120Hz刷新率和3500尼特的峰值亮度。性能上，小米17全球首发了第五代骁龙8至尊版处理器，内置7000mAh的小米金沙江电池，支持100W有线快充和50W无线快充，并首次兼容了100W PPS通用协议。

影像方面，小米17更是搭载了三颗徕卡镜头，包括5000万像素的徕卡主摄、5000万像素的徕卡浮动长焦以及5000万像素的徕卡超广角镜头，为用户带来出色的拍照体验。

（举报）