499元！小米手环10耀影金特别版发布

站长之家(ChinaZ.com) 9月23日 消息:今日，小米正式发布了备受期待的小米手环10耀影金特别版，该新品已在小米商城火热上架，售价定为499元。这款特别版手环以独特的金色腕带设计吸引了众多消费者的目光，腕带上精心镶嵌了6颗蜜糖色工艺水晶，每一颗都拥有10个独立切面，闪耀夺目。

回顾小米手环10的发布历程，该系列于今年6月便已亮相市场，售价从269元起。作为行业内的佼佼者，小米手环10首次实现了极致超窄四等边跑道屏的设计，升级至1.72英寸AMOLED屏，拥有2.0mm的四等边边框，屏占比高达73%。在屏幕性能方面，小米手环10同样表现出色，最高全局亮度可达1500nits，较上代产品提升了25%，为用户带来更加清晰、亮丽的视觉体验。

此外，小米手环10还搭载了小米澎湃OS2系统，支持多达150种运动模式，满足用户多样化的运动需求。值得一提的是，该手环还首次搭载了自研自适应体征感知算法，能够基于用户行为数据信息进行深度优化，实现专业级的睡眠阶段监测功能。在续航方面，小米手环10同样令人印象深刻，最长续航时间可达21天，即使在AOD模式下也能坚持9天，重载模式下也能实现8天的续航表现。

