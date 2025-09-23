首页 > 原创 > 关键词  > 小米手环10最新资讯  > 正文

499元！小米手环10耀影金特别版发布

2025-09-23

站长之家(ChinaZ.com) 9月23日 消息:今日，小米正式发布了备受期待的小米手环10耀影金特别版，该新品已在小米商城火热上架，售价定为499元。这款特别版手环以独特的金色腕带设计吸引了众多消费者的目光，腕带上精心镶嵌了6颗蜜糖色工艺水晶，每一颗都拥有10个独立切面，闪耀夺目。

回顾小米手环10的发布历程，该系列于今年6月便已亮相市场，售价从269元起。作为行业内的佼佼者，小米手环10首次实现了极致超窄四等边跑道屏的设计，升级至1.72英寸AMOLED屏，拥有2.0mm的四等边边框，屏占比高达73%。在屏幕性能方面，小米手环10同样表现出色，最高全局亮度可达1500nits，较上代产品提升了25%，为用户带来更加清晰、亮丽的视觉体验。

此外，小米手环10还搭载了小米澎湃OS2系统，支持多达150种运动模式，满足用户多样化的运动需求。值得一提的是，该手环还首次搭载了自研自适应体征感知算法，能够基于用户行为数据信息进行深度优化，实现专业级的睡眠阶段监测功能。在续航方面，小米手环10同样令人印象深刻，最长续航时间可达21天，即使在AOD模式下也能坚持9天，重载模式下也能实现8天的续航表现。

    从曝光内容来看，这款疑似小米17Pro系列的新机采用颠覆性三摄布局，并首次搭载覆盖整个后摄模组的"全尺寸副屏"，引发科技圈热议。 根据泄露的头像图片，新机后摄模组采用非对称设计:两枚大

    小米澎湃OS 3将于10月15日开启首批推送，主打流畅度提升和系统稳定性。新版本优化了SoC能效，窗口动画丢帧率降低18.9%，超级小爱同学也获得全面升级。推送计划覆盖小米15系列、Redmi K80系列等多款机型，10月底前陆续推送至平板、电视等设备。

    小米集团总裁卢伟冰在直播中表示，今年家电领域价格战激烈，但小米实现量价齐涨。针对友商跟进空调十年保修政策，卢伟冰称小米早有规划，今日起正式推出十年保修服务，覆盖挂机、柜机、中央空调等全线产品。雷军也发文肯定该服务。面对竞争对手跟进，格力高管朱磊发文称"十年免费包修是承诺，十年不用修才是实力"。

    小米17系列手机于9月23日正式发布，全系标配全新M10屏幕发光技术，采用国产新型红色发光材料，发光效率高达82.1cd/A，直逼行业最高水平。设计上采用超椭圆R角设计，边框窄至1.18mm，视觉震撼。标准版配备6.3英寸小尺寸直屏，重量仅191g，单手操作无压力。Pro和Pro+创新引入"妙享背屏"，支持自定义显示内容及自拍预览,提升便捷性与趣味性。核心配置首发骁龙8 Elite Gen5平台，安兔兔跑分突破400万，性能强劲。小米总裁卢伟冰透露背屏研发成本高达10亿元，彰显技术投入决心。

    小米集团总裁卢伟冰在直播中透露，小米17系列采用全新背屏设计，斥资10亿打造，兼顾节能与耐摔。该屏幕支持自定义显示内容，包括时钟主题、个性化图案及自拍预览功能。卢伟冰强调，此次不仅是技术革新，更带来全新体验。同时解释命名缘由，称数字7是小米的幸运数字，且产品力提升显著，并非蹭苹果热度。

    武汉一家星级酒店推出299元自助早餐月卡，以亲民价格吸引周边居民。原本单次68元或需入住400多元房间才能享受的星级早餐，如今月卡平均每天不到10元，让普通百姓也能体验高品质服务。该活动7月预售、8月启用，每月限量100张，近两月均售罄。酒店旨在通过早餐引流带动宴会等业务发展，已有用户因体验良好选择在酒店举办庆典，提升了知名度和美誉度。这一接地气的经营理念实现了居民实惠与酒店社会效益的双赢。

    9月23日，vivo正式公布旗舰机型X300系列配色方案：X300 Pro提供旷野棕、简单白、自在蓝、纯粹黑四款，标准版则带来幸运彩、惬意紫、自在蓝、纯粹黑四种选择，满足用户个性化需求。该系列配备超薄直屏，Pro版厚度仅7.99mm，标准版为7.95mm，兼顾轻薄与手感。全系搭载与X200 Ultra同款的蔡司2.35x长焦增距镜，支持多种拍摄模式，覆盖风光、人像等场景，实现"望远巨炮"般拍摄体验。此外，vivo还推出银色增距镜作为时尚配饰。新品将于10月13日19:00正式揭晓。

    小米宣布米家空调服务升级，从6年免费包修延长至10年。2025年1月1日起首次安装的米家空调，无论型号均可享受整机免费包修、上门服务、人工检测、更换配件等全免费服务。覆盖所有核心部件，包括压缩机、电机等。非人为性能故障均享受完全免费维修。

    OPPO Pad5将于10月16日发布，搭载全新ColorOS 16系统，主打流畅体验。系统升级三大核心技术引擎，实现无缝动画效果，并首次将原生级流畅能力开放给第三方应用。硬件方面配备12.1英寸3K高刷屏和联发科天玑9400处理器，支持67W快充，兼顾高性能与长续航。针对海外用户优化虚拟键盘操作，提升切换效率。产品定位"丝滑板王"，旨在引领安卓平板体验新高度。

    小米17系列于9月23日发布，首次采用L形异形叠片电池技术，此前仅iPhone使用。该设计能最大化利用手机内部空间，提升电池容量。小米17 Pro搭载全新金沙江电池，含硅量达16%，能量密度更高，支持100W有线秒充，40分钟满电。全系配备6.3英寸直屏，电池规格分别为：小米17（7000mAh+90W快充）、17 Pro（6300mAh+100W快充）、17 Pro Max（7500mAh+100W快充）。续航表现全面超越前代，尤其小米17首次为6.3英寸旗舰配备7000mAh电池，彻底解决小尺寸用户续航焦虑。

