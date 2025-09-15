小米手机官博头像上热搜：泄密17 Pro系列或配备背屏

站长之家（ChinaZ.com）9月15日 消息:今日午间，小米手机官方微博意外上演“剧透”戏码——其账号头像在短暂更新期间泄露了尚未发布的新机后盖设计图，尽管相关图片已迅速撤换，但仍被眼尖的网友截屏留存。

从曝光内容来看，这款疑似小米17Pro系列的新机采用颠覆性三摄布局，并首次搭载覆盖整个后摄模组的“全尺寸副屏”，引发科技圈热议。

根据泄露的头像图片，新机后摄模组采用非对称设计:两枚大尺寸主摄纵向排列于左侧，右侧则嵌有一枚较小镜头与闪光灯，模组右下角清晰印有“LEICA”标识，暗示其延续了与徕卡的影像联名。

最引人注目的是，后摄模组区域被一整块屏幕覆盖，可实时显示时间、通知等基础信息。

此前，小米集团合伙人、总裁，手机部总裁兼小米品牌总经理卢伟冰正式宣布，小米17系列将于本月与广大消费者见面。

卢伟冰透露，小米17系列作为小米高端化五年的蜕变之作，实现了数字系列的关键变阵，全系产品力实现跨代升级。该系列包括小米17、小米17Pro及小米17Pro Max三款产品，均将全球首发第五代骁龙8至尊版移动平台，为用户带来前所未有的性能体验。

其中，小米17作为史上最强标准版旗舰，实现了全方位大升级，且加量不加价，展现了小米对消费者的诚意。而两款Pro版本，则在核心技术上实现大跨越，持续向超高端市场探索。小米17Pro被誉为小米最精湛的小尺寸科技影像旗舰，而小米17Pro Max更是小米史上最强大的巅峰科技影像旗舰，将为用户带来极致的影像体验。

