小米17全系搭载全新M10屏幕发光技术

站长之家(ChinaZ.com) 9月23日 消息:据小米手机官方微博消息，全新小米17系列手机正式亮相，该系列全系标配全新M10屏幕发光技术，采用国产新型红色发光主材，发光效率高达82.1cd/A，直逼行业最高水平，彰显了小米在屏幕显示技术领域的深厚积累与突破。

设计方面，小米17系列采用了全新超椭圆R角设计，全系直屏搭配窄至1.18mm的边框，视觉效果极为震撼。其中，小米17标准版更是配备了6.3英寸小尺寸直屏，拥有19.6:9的黄金屏幕比例，整机重量轻至191g，单手握持毫无压力。

值得一提的是，小米17Pro和小米17Pro Max还创新性地引入了全新妙享背屏。这块背屏不仅支持自定义显示内容，如时钟主题、个性化图案等，还能在用户使用后置摄像头自拍时预览自拍画面，极大地提升了使用的便捷性与趣味性。小米集团总裁卢伟冰透露，这块背屏的研发成本高昂，斥资达10亿元，展现了小米对于技术创新的不懈追求。

在核心配置上，小米17系列同样表现出色。该系列首发搭载了骁龙8Elite Gen5平台，这颗芯片由2颗主频高达4.61GHz的超大核和4颗主频为3.63GHz的大核组成，性能强劲。据实测，小米17系列在安兔兔跑分中轻松突破400万分大关，为用户带来极致流畅的使用体验。

