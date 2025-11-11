微信宣布治理恶意外部链接：6类违规内容将遭限访

站长之家（ChinaZ.com）11月11日 消息:昨日，微信安全中心正式发布《针对恶意外部链接的治理公告》，宣布将针对微信平台内传播的欺诈、色情、赌博、违规直播，以及利用第三方平台服务或漏洞生成的恶意链接等违规内容，展开新一轮的严厉治理行动。

公告明确指出，微信平台将持续监控并核查各类违规内容，一旦发现核实，将依据国家相关法律法规，以及《腾讯微信软件许可及服务协议》《微信个人账号使用规范》《微信外部链接内容管理规范》等平台协议及规则，对相关内容进行严肃处理。

针对违法违规的外部链接，微信平台将采取限制访问的措施，具体涵盖以下六类内容:一是包含兼职刷单、木马文件下载、钓鱼盗号、资金盘、虚假抽奖等欺诈行为的外链;二是传播色情内容的外链;三是涉及赌博活动的外链;四是开展违规直播，如虚假或夸大宣传、违规营销保健类商品等的外链;五是服务被不法分子滥用的外链;六是第三方平台漏洞被不法分子利用而生成的外链。

微信安全中心在公告中特别提醒广大用户，务必提高警惕，仔细甄别信息来源，切勿轻信陌生链接，尤其要警惕那些引导至第三方客服聊天或下载未知应用的网页。同时，用户应避免在不明网站上随意填写身份证号、银行卡号、手机号、验证码等敏感信息，以防个人信息泄露，造成不必要的损失。

