微信支付推出三大AI功能：涵盖自动收款、宣传润色、开发指导

站长之家（ChinaZ.com）11月4日 消息:今日，微信支付正式宣布推出三项AI新能力，涵盖自动收款、宣传文案润色以及技术开发指导，为商户和用户带来更加便捷、智能的支付体验。

在自动收款方面，微信支付引入了元宝AI智能识别技术。商户只需简单拍照上传菜单，元宝AI便能迅速识别菜单内容，并自动填写至收款码中，生成相应的收款项。顾客扫码后，可轻松点选付款项，系统即时计算出应付款金额，双方均可清晰查看下单内容，便于后续处理与核对，大大提升了收款效率与准确性。

针对商户在宣传卖货时的文案创作需求，微信支付在收款链接中新增了元宝AI润色文案功能。商户通过输入或拍照识别收款项目，即可快速创建收款链接。在线上宣传过程中，元宝AI能够根据商户需求，自动对宣传文案进行润色优化。更值得一提的是，该功能还针对学生、上班族、中老年等不同用户群体，提供了个性化的文案风格选择，使宣传更加精准有效。

此外，对于准备新接入微信支付或在开发过程中遇到技术难题的商户，微信支付在产品文档页推出了元宝赋能的AI开发助手。这一助手能够解决商户在接入支付接口时遇到的技术开发难题，以及接入过程中的诸多困惑。无论是常见问题解答，还是示例代码调试需求，AI开发助手都能通过智能问答功能，即时为商户提供专业、准确的帮助，确保开发过程顺畅无阻。

