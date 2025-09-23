小米SU7 Ultra原型车1:43合金车模发布：售价149元

站长之家(ChinaZ.com) 9月23日 消息:小米汽车正式推出SU7Ultra原型车1:43比例合金车模，以闪电黄和太空银两款经典配色还原纽北赛道传奇战车，售价149元，将于9月25日18:00开启线上销售。

这款车模严格遵循1:43标准比例打造，完整复刻小米SU7Ultra Prototype的车身轮廓与低趴姿态。从车身线条到细节棱角，均高度贴合原型车设计:U型风刀、大尺寸前铲、水滴形大灯组件及碳纤维纹理后视镜等特征被精细还原，配合超大型前唇与双风道前机盖结构，浓缩呈现赛车的强悍视觉冲击力。

车模在细节工艺上精益求精:闪电黄版本复刻了原型车经典的赛道拉花涂装，太空银版本则致敬了首度征战纽北赛道的初代战车。据官方披露，虽然闪电黄原型车以6分22秒091的成绩刷屏纽北，但太空银原型车才是首台踏上这条传奇赛道的测试车，两台车曾轮换待命冲刺纪录。这一历史细节被融入包装设计——插画艺术重现了雨天赛道冲刺的戏剧性场景，为车模增添收藏叙事价值。

材质方面，该车模采用锌合金车体搭配ABS、SAN、PVC等复合材料，在保证结构强度的同时实现轻量化。产品尺寸为1225033mm，既适合桌面陈列也可作为车载装饰。行业观察人士指出，小米此次将高端赛车模型定价下探至百元级市场，或将引发收藏领域的新一轮关注。

（举报）