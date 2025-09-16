首页 > 原创 > 关键词  > 苹果最新资讯  > 正文

苹果Apple Watch高血压通知功能上线

2025-09-16

站长之家（ChinaZ.com）9月16日 消息:近日，苹果公司宣布，将为Apple Watch在全球范围内推出高血压通知功能，该功能计划随着本月watchOS26和iOS26的系统更新，正式向全球150多个市场推送。这一举措标志着苹果在智能穿戴设备健康监测领域迈出了重要一步。

目前，英国、丹麦、法国、德国、意大利、葡萄牙、波兰、荷兰以及中国香港等地区的用户，在完成watchOS26的系统更新后，已抢先体验到了这一新功能。不过，包括加拿大在内的部分市场尚未开放此功能，而中国大陆地区也暂未出现在首发市场列表中，仍需等待相关监管部门的审批通过。

苹果Apple Watch Series 10

据苹果公司介绍，高血压通知功能将率先搭载于最新款的Apple Watch Series11和Apple Watch Ultra3上，但同时也会对Apple Watch Series9、Series10以及Ultra2的用户开放。用户只需将设备升级至watchOS26系统，即可享受到这一健康监测新服务。

该功能依托于Apple Watch内置的光学心率传感器，能够实时监测用户血管对心跳的响应情况，从而识别出慢性高血压或相关迹象。一旦检测到用户血压持续异常，系统便会立即发出提醒。值得注意的是，这一过程是在后台被动完成的，系统会分析用户最近30天的数据，并通过先进的算法来判断是否需要发出通知。

