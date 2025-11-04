苹果发布iOS 26.1正式版：新增液态玻璃透明度调节

站长之家（ChinaZ.com）11月4日 消息:今日凌晨，苹果公司正式向iPhone用户推送了iOS26.1正式版系统更新，这是该系统自发布以来的首个重大版本升级，为用户带来了诸多功能上的改进与优化。

此次更新中，最引人注目的当属新增的液态玻璃透明度调节功能。苹果在多次调整液态玻璃显示效果后，最终决定将选择权交给用户。iOS26.1系统默认采用高透明效果，但用户现在可以在设置中轻松切换至“色调”模式，该模式通过降低透明度效果来提升界面的可读性。不过，此前有媒体对RC版本进行对比测试发现，切换至色调模式并不会显著提升设备的续航表现。

除了液态玻璃透明度调节外，iOS26.1还对闹钟操作进行了重大革新。传统的按钮操作被滑动操作所取代，这一改变有效减少了误触关闭闹钟的情况，提升了用户体验。

在翻译功能方面，AirPods实时翻译新增了对简体中文、繁体中文等多种语言的支持，进一步满足了用户多样化的语言需求。

相机设置方面，用户现在可以在“相机”应用中自由选择是否启用轻扫锁定屏幕打开相机的功能，这一细节调整为用户提供了更多个性化选择。

Apple Music应用也迎来了更新，迷你播放程序现在支持滑动切换上一首或下一首歌曲，同时支持通过AirPlay隔空播放使用Apple Music自动过渡，让音乐播放更加流畅便捷。

在录音功能上，iOS26.1允许用户在使用外置USB麦克风时进行增益控制，并将本地采集的文件保存至特定位置，满足了专业用户对录音质量的更高追求。

此外，Fitness应用新增了手动记录体能训练数据的功能，让用户能够更准确地追踪自己的运动情况。同时，系统还改进了低带宽条件下FaceTime通话的音频质量，确保了通话的清晰与稳定。

对于儿童账户，iOS26.1默认启用了通信安全与成人内容网站过滤功能，为未成年人营造了一个更加健康的网络环境。

