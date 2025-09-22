小米汽车：苹果授权Apple Music安卓版将陆续推送

站长之家(ChinaZ.com) 9月22日 消息:日前，小米CEO雷军在微博上转发了一篇关于小米汽车的文章，并特别强调小米汽车对苹果生态支持的高度重视，涵盖iPhone控车体验以及更具原生感的CarPlay体验等多个方面。

小米汽车在深入调研后发现，SU7车主群体中，苹果手机用户占比超过了半数。这一数据让小米汽车意识到，优化苹果用户的用车体验势在必行。特别是在音乐播放方面，苹果用户上车后常面临两大困扰:一是每次启动车辆时，都需重新登录Apple Music账号，操作繁琐且破坏了听歌的连贯性;二是通过蓝牙或常规Apple CarPlay连接时，音质会有明显损耗，无法享受到真正的无损音乐品质。

针对这些问题，小米汽车积极与苹果展开深度合作，并获得了苹果的授权支持。通过APP的深度适配与系统级整合，小米汽车成功解决了上述痛点。现在，苹果用户只需在首次使用时登录授权，即可实现账号的永久同步。无论上下车，音乐都能自动续播，真正做到了“上车即听，下车即走”的无缝衔接体验。

不仅如此，小米YU7车型还特别适配了经苹果授权的Apple Music安卓版，让苹果用户能在YU7上尽情享受无损音质带来的极致音乐体验。目前，苹果授权的安卓版Apple Music已通过OTAHyperOS1.10.0系统，陆续向小米SU7及Ultra全系车型推送，为更多苹果用户带来了便捷与高品质的音乐享受。

（举报）