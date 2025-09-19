小米召回116887辆SU7电动汽车：将OTA升级消除安全隐患

站长之家(ChinaZ.com) 9月19日 消息:据市场监管总局网站公告，小米汽车科技有限公司依据《缺陷汽车产品召回管理条例》及《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的相关要求，已向国家市场监督管理总局备案了召回计划，决定自即日起，召回特定时间段内生产的部分SU7 标准版电动汽车。

此次召回的车辆生产日期为 2024 年 2 月 6 日至 2025 年 8 月 30 日，共计 116887 辆。具体来看，召回编号为S2025M0149I的召回涉及XMA7000MBEVR2 和XMA7000MBEVR2 车型，数量达 98462 辆；召回编号为S2025M0150I的召回则涉及BJ7000MBEVR2 车型，共计 18425 辆。

据了解，本次召回范围内的部分车辆存在安全隐患。当L2 高速领航辅助驾驶功能开启时，在某些极端特殊场景下，车辆对场景的识别、预警或处置能力可能不足。若驾驶员未能及时进行干预，将有可能增加碰撞风险。

为消除这一安全隐患，小米汽车科技有限公司将采取积极措施。公司计划通过汽车远程升级（OTA）技术，为召回范围内的所有车辆免费升级软件。这一举措无需车主将车辆送至维修站点，即可远程完成升级，方便快捷。

值得一提的是，根据小米汽车官微发布的公告，目前小米汽车已经开启了OTA秋季大版本升级（澎湃OS 1.10.0），并且小米SU7 车型已经开始接收推送。此次新版本带来了多项特性更新，其中包括超级小爱升级、小米超级任务上车等，将为车主带来更加智能、便捷的驾驶体验。

小米汽车此次主动召回并免费升级软件，体现了其对消费者安全的高度重视和负责任的态度。同时，新版本的OTA升级也将进一步提升车辆的性能和用户体验，为小米汽车在市场竞争中赢得更多优势。

