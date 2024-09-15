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特斯拉迎来里程碑：第 1 亿个 4680 电池正式下线！

2024-09-15 10:16 · 稿源：站长之家

特斯拉正式宣布，其第1亿颗4680电池已经顺利下线。这不仅是特斯拉的一项重大成就，也是电池生产领域的一个重要里程碑。4680电池是特斯拉自家研发的第三代电芯产品，这种电池以其独特的设计和卓越的性能受到广泛关注。

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特斯拉的4680池在去年的6月才刚刚下线了第1000万颗，没想到短短一年后就达到了1亿颗的惊人。

今年的6月，特斯拉又实现了新的，产量再次翻倍，达到了5000万颗。现在，在短短三个月内，产量又一次翻番。

那么，这5000万颗4680电池能做什么呢?据说，这些电池足以支持大约6万辆 Model Y 车型的生产，为特斯拉的电动车辆生产提供了强劲的动力保障。4680电池的设计非常特别，直径为46mm，高度为80mm，因而得名。

如果我们来看看4680电池和之前的2170电池相比，单体能量提升了5倍，这车辆的续航里程可以增加16%。此外，4680电池的功率输出也提升了6倍，能量密度高达330Wh/kg，这些数据都表明了它的优秀性能。

划重点:

🚗 特斯拉第1亿颗4680电池于2024年9月15日成功下线，标志着电池生产的重要里程碑。

📈 特斯拉的4680电池生产速度惊人，去年6月1000万颗，短短一年内已达到1亿颗。

🔋4680电池单体能量提高了5倍，续航提升16%，功率输出也提升了6倍，能量密度达330Wh/kg。

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