卢伟冰：小米17全球首发骁龙8 Elite Gen5

站长之家(ChinaZ.com) 9月25日 消息:今日上午，高通公司正式推出了全球最快的移动SoC——骁龙8 Elite Gen5（第五代骁龙 8 至尊版）。这一新品的发布，无疑为移动处理器市场树立了新的性能标杆。

小米集团总裁卢伟冰第一时间表达了对高通这一力作的祝贺，并宣布小米将成为骁龙8 Elite Gen5 的全球首发合作伙伴。他表示，高通技术公司一直是小米高端化战略道路上的重要伙伴，此次全新小米 17 系列将搭载这一顶级移动平台，凭借其卓越的性能、能效以及开创性的AI技术，小米 17 系列将在旗舰手机市场中再创新高，为广大米粉带来小米史上最强大的科技影像旗舰体验，期待与全球米粉共同见证这一年度最强芯的震撼表现。

据高通官方介绍，骁龙8 Elite Gen5 采用了第三代Oryon核心，并配备了独特的2+6 CPU集群架构。其中，两颗超大核的运行频率高达4.6GHz，而六颗大核的运行频率也达到了3.62GHz，这样的配置确保了处理器在处理复杂任务时的游刃有余。

与上一代产品相比，第三代高通Oryon CPU的性能提升了20%，在同类产品中速度最快。同时，全新架构的高通Adreno GPU图形性能也提升了23%，为图形密集型游戏带来了更加流畅的体验。此外，高通Hexagon NPU的性能更是提升了37%，进一步增强了设备的AI处理能力。

值得一提的是，骁龙8 Elite Gen5 还是全球首个支持高级专业视频编解码器(APV)录制的移动平台。这一特性使得专业级视频制作成为可能，结合开创性的AI赋能影像技术，创作者将能够通过专业级视频录制以及对后期制作的全面掌控，将创意轻松变为现实。

