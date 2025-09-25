首页 > 原创 > 关键词  > 骁龙8最新资讯  > 正文

卢伟冰：小米17全球首发骁龙8 Elite Gen5

2025-09-25 08:33 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月25日 消息:今日上午，高通公司正式推出了全球最快的移动SoC——骁龙8 Elite Gen5（第五代骁龙 8 至尊版）。这一新品的发布，无疑为移动处理器市场树立了新的性能标杆。

小米集团总裁卢伟冰第一时间表达了对高通这一力作的祝贺，并宣布小米将成为骁龙8 Elite Gen5 的全球首发合作伙伴。他表示，高通技术公司一直是小米高端化战略道路上的重要伙伴，此次全新小米 17 系列将搭载这一顶级移动平台，凭借其卓越的性能、能效以及开创性的AI技术，小米 17 系列将在旗舰手机市场中再创新高，为广大米粉带来小米史上最强大的科技影像旗舰体验，期待与全球米粉共同见证这一年度最强芯的震撼表现。

小米17标准版、小米手机

据高通官方介绍，骁龙8 Elite Gen5 采用了第三代Oryon核心，并配备了独特的2+6 CPU集群架构。其中，两颗超大核的运行频率高达4.6GHz，而六颗大核的运行频率也达到了3.62GHz，这样的配置确保了处理器在处理复杂任务时的游刃有余。

与上一代产品相比，第三代高通Oryon CPU的性能提升了20%，在同类产品中速度最快。同时，全新架构的高通Adreno GPU图形性能也提升了23%，为图形密集型游戏带来了更加流畅的体验。此外，高通Hexagon NPU的性能更是提升了37%，进一步增强了设备的AI处理能力。

值得一提的是，骁龙8 Elite Gen5 还是全球首个支持高级专业视频编解码器(APV)录制的移动平台。这一特性使得专业级视频制作成为可能，结合开创性的AI赋能影像技术，创作者将能够通过专业级视频录制以及对后期制作的全面掌控，将创意轻松变为现实。

  • 小米17全球首发高通骁龙8 Elite Gen5：享有独占期

    小米总裁卢伟冰在直播中透露，小米17系列将全球首发高通骁龙8 Elite Gen5芯片，采用台积电3nm工艺，性能大幅提升。安兔兔跑分突破400万分，成为安卓阵营最强芯片。新机共有三款型号，将于本月正式发布。

    ​小米17系列 ​骁龙8 ​Elite

  • 全球首发骁龙8 Elite Gen5！小米17 Pro首个跑分出炉

    小米旗下一款型号为25098PN5AC”的机型跑分现身Geekbench数据库，博主体验more透露，该机正是小米17 Pro。 小米17系列将全球首发骁龙8 Elite Gen5，超大核主频4.61GHz，这次单核成绩3096，多核9382。

    ​小米17 ​Pro ​骁龙8

  • 全球首发第五代骁龙8至尊版！小米17性能、能耗双超iPhone 17

    9月25日，小米17系列全球首发搭载高通第五代骁龙8至尊版处理器。该处理器采用台积电3nm工艺，性能功耗降低10%，CPU为2+6八核架构，超大核频率达4.6GHz，GPU采用全新Adreno架构，主频1.2GHz，图形缓存增50%，功耗降30%。配合3D立体环形冷泵散热技术，性能为传统VC的3倍，远超iPhone 17 Pro的VC均热板。实测最高画质3小时，小米17平均帧率比iPhone 17高1.3FPS，温度低2.1℃，功耗更低。

    ​小米17系列 ​第五代骁龙8至尊版 ​3nm制程工艺

  • 小米17系列取消赠送电池保：权衡售后与服务

    小米17系列首批尊享服务取消电池保，仅保留碎屏保、背屏保（仅Pro系列）及365天只换不修。原因有二：一是新款采用超长寿命电池，经2000次循环后容量仍超80%，电池保意义不大；二是异形叠片电池成本高，赠送将推高售后成本。该系列搭载骁龙8至尊版移动平台，采用3nm工艺与全大核CPU架构，屏幕首发新型红色发光材料M10，峰值亮度达3500nit，支持1-120Hz动态刷新率。电池容量大幅提升，标准版7000mAh，Pro版6200mAh，Pro+ Max版7500mAh，全系支持100W有线秒充与50W无线秒充。此举是产品服务与成本的综合考量，属正常商业选择。

    ​小米17系列 ​尊享服务 ​电池保取消

  • 安卓性能标杆！一加15官宣：首批搭载高通骁龙8 Elite Gen5

    9月25日，高通发布骁龙8+ Elite Gen5旗舰平台，OPPO将首发搭载该芯片的一加15系列。该芯片采用第三代Oryon CPU，性能提升20%，超大核主频达4.6GHz；Adreno GPU图形性能提升23%，支持高帧率游戏；Hexagon NPU性能提升37%，支持个性化AI助手与跨应用智能推荐。一加称其将重新定义Android性能标杆，为用户带来前所未有的旗舰体验，并推动移动平台进入165帧超高清时代。

    ​一加15 ​骁龙8 ​Elite

  • 又一颗旗舰Soc！高通骁龙8 Gen5官宣

    9月25日，高通在骁龙峰会上正式发布骁龙8 Elite Gen5（第五代骁龙8至尊版）。接近尾声时，高通意外展示骁龙8 Gen5，但未公布其核心规格。据爆料，骁龙8 Gen5采用自研Oryon CPU，主频超4.0GHz，基于台积电3nm N3P工艺，集成Adreno GPU。安兔兔跑分突破340万，略高于骁龙8 Elite的330万左右。骁龙8 Gen5定位为“小弟”，性能仅次于骁龙8 Elite Gen5，同样强悍。首发搭载方面，骁龙8 Gen5由一加首发，骁龙8 Elite Gen5则由小米17系列首发。

    ​骁龙8 ​Gen5 ​高通骁龙峰会

  • 全方位对标苹果！小米17系列、iPhone 17系列价格对比来了

    9月26日，小米17系列正式发布，共推出三款机型，分别对标iPhone 17系列。该系列因从小米16改名引发争议，但雷军称其产品力实现跨代升级，性能炸裂，多处超越iPhone 17。三款新机与iPhone一一对应：小米17对标iPhone 17，Pro版和Pro Max版分别对标同型号iPhone。双方价格已公布，小米17标准版起售价4499元（12+256GB），顶配版4999元；Pro版起售价4999元，顶配5999元；Pro Max版起售价5999元，顶配6999元。整体价格显著低于iPhone对应机型，便于消费者直观对比。

    ​小米17系列 ​iPhone ​17系列

  • 小米17首发第五代骁龙8至尊版 雷军：确实强

    小米今日发布全新旗舰手机小米17系列，全球首发搭载高通第五代骁龙8至尊版移动平台。该芯片采用第三代3nm工艺，功耗降低10%，核心架构升级为第三代Oryon，主频高达4.6GHz，性能创移动平台新高。实测数据显示，GeekBench6多核突破11000分，安兔兔跑分超400万，刷新移动设备性能纪录。小米17系列共推出三款机型：标准版17全方位升级、17 Pro主打小尺寸影像旗舰、17 Pro+以巅峰性能对标苹果iPhone，展现小米冲击高端市场的决心。

    ​小米17系列 ​高通第五代骁龙8至尊版 ​移动SoC

  • 雷军调查小米17系列哪款最受关注：小米17 Pro Max遥遥领先

    小米17系列将于9月25日雷军年度演讲上发布，首次同时推出三款机型：小米17、小米17 Pro和小米17 Pro Max。其中，小米17为小米15的正统迭代，小米17 Pro为新增型号，配备6.3英寸小直屏但配置全面Pro化；小米17 Pro Max则在Pro基础上进一步强化影像和续航。三款机型均配备妙享背屏，支持倒计时、音乐控制等丰富交互功能。雷军投票显示，大屏版小米17 Pro Max最受关注。购买建议：标准版适合注重手感用户，Pro版适合追求旗舰体验的小屏用户，Pro Max则适合想要极致科技体验的大屏爱好者。

    ​小米17系列 ​雷军年度演讲 ​小米17

  • 雷军称小米17系列跨代升级：很多地方超越苹果！挺惊讶改名引起的舆论

    小米集团CEO雷军在小米17发布会后接受专访，解释将小米16改名为小米17的原因：希望通过改名让公众重新认识小米手机，展现挑战世界第一的决心。他坦言改名引发的舆论争议令人惊讶，因小米做手机15年，部分用户对品牌存在刻板印象。雷军强调小米17是跨代升级产品，性能超越iPhone 17系列，并重申对标苹果需要勇气，只有敢于竞争才能逐步领先。小米合伙人卢伟冰亦澄清改名绝非蹭热度，而是因产品实现跳跃式进步，且“7”是幸运数字。此次直面苹果彰显了小米对产品力的自信。

    ​小米17 ​雷军 ​改名原因

