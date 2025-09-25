雷军：小米17标准版加量不加价 年度演讲时长大约2个半小时

站长之家（ChinaZ.com）9月25日 消息:今晚7点，雷军年度演讲即将拉开帷幕，此次活动不仅是一场思想盛宴，更是小米17系列等多款新品发布的盛会，吸引了众多米粉和业界人士的广泛关注。针对大家普遍关心的问题，雷军刚刚通过个人账号提前透露了关键信息，为这场盛会再添热度。

雷军表示，经过精心筹备与内容精简，今晚的演讲及发布会将控制在3小时以内，预计时长约为2个半小时，确保观众能够高效、全面地获取信息。他坦言，坚持举办年度演讲并非易事，但将其视为每年一次与朋友们深度交流的机会，因此倍感珍惜。

活动上半场，雷军将带来精彩的年度演讲，分享个人感悟与行业洞察;而下半场，则是新品发布的重头戏。雷军透露，除了备受瞩目的小米17系列外，还将发布小米平板8系列以及一批“小米科技家电”高端新品，满足消费者多样化的需求。

关于小米17系列的价格问题，雷军给出了明确答复。他表示，小米17标准版在大幅升级的同时，将坚持“加量不加价”的原则，为消费者带来实实在在的优惠。而小米17Pro和小米17Pro Max则定位更高，定价将在晚上公布，引发无限遐想。

在系统方面，小米17系列将出厂搭载最新的澎湃OS3系统。雷军对系统软件团队的成果给予了高度评价，并鼓励用户在拿到新机后积极反馈使用体验，以便团队持续改进和优化。

此外，雷军还特别提到了即将发布的家电新品。他表示，这次的新品非常出色，尤其是某款高端音箱，试用后让他爱不释手。感兴趣的朋友不妨在晚上关注发布会，一睹为快。

最后，雷军还幽默地回应了关于新T恤的询问。他透露，这件T恤是设计师朋友赠送的，没想到会引发大家的关注。这一轻松的话题也为即将到来的年度演讲增添了几分趣味和期待。

（举报）