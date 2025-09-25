首页 > 原创 > 关键词  > 雷军年度演讲最新资讯  > 正文

雷军：小米17标准版加量不加价 年度演讲时长大约2个半小时

2025-09-25 16:41 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月25日 消息:今晚7点，雷军年度演讲即将拉开帷幕，此次活动不仅是一场思想盛宴，更是小米17系列等多款新品发布的盛会，吸引了众多米粉和业界人士的广泛关注。针对大家普遍关心的问题，雷军刚刚通过个人账号提前透露了关键信息，为这场盛会再添热度。

雷军表示，经过精心筹备与内容精简，今晚的演讲及发布会将控制在3小时以内，预计时长约为2个半小时，确保观众能够高效、全面地获取信息。他坦言，坚持举办年度演讲并非易事，但将其视为每年一次与朋友们深度交流的机会，因此倍感珍惜。

雷军回应年度演讲 7 大问题：时长大约 2 个半小时、小米 17 加量不加价

活动上半场，雷军将带来精彩的年度演讲，分享个人感悟与行业洞察;而下半场，则是新品发布的重头戏。雷军透露，除了备受瞩目的小米17系列外，还将发布小米平板8系列以及一批“小米科技家电”高端新品，满足消费者多样化的需求。

关于小米17系列的价格问题，雷军给出了明确答复。他表示，小米17标准版在大幅升级的同时，将坚持“加量不加价”的原则，为消费者带来实实在在的优惠。而小米17Pro和小米17Pro Max则定位更高，定价将在晚上公布，引发无限遐想。

在系统方面，小米17系列将出厂搭载最新的澎湃OS3系统。雷军对系统软件团队的成果给予了高度评价，并鼓励用户在拿到新机后积极反馈使用体验，以便团队持续改进和优化。

此外，雷军还特别提到了即将发布的家电新品。他表示，这次的新品非常出色，尤其是某款高端音箱，试用后让他爱不释手。感兴趣的朋友不妨在晚上关注发布会，一睹为快。

最后，雷军还幽默地回应了关于新T恤的询问。他透露，这件T恤是设计师朋友赠送的，没想到会引发大家的关注。这一轻松的话题也为即将到来的年度演讲增添了几分趣味和期待。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 雷军官宣小米17系列发布时间 回应为何坚持办演讲

    小米创始人雷军将于9月25日举办第六次年度演讲，主题为《改变》。演讲将聚焦小米汽车量产推进和玄戒芯片技术突破，分享公司转型为全球科技生态企业的历程。雷军坦言每次筹备都倍感压力，但希望通过演讲与用户深度交流，清晰展现小米成长轨迹与未来方向。今年恰逢小米创业15周年，公司正经历前所未有的变革，这场演讲将回应外界对小米转型的好奇与期待。

    ​雷军演讲 ​小米玄戒芯片 ​小米汽车

  • 小米17系列本月发布 小米邀请850位米粉参加新品发布会

    小米17系列将于9月发布，预计25日举行发布会。该系列包括标准版、Pro和Pro Max三款机型，全面对标iPhone。小米17为史上最强标准版旗舰，全方位升级不加价；Pro版为小米最精湛小尺寸科技影像旗舰；Pro Max则是小米史上最强大巅峰科技影像旗舰。高通骁龙峰会将于24日举办，届时第五代骁龙8至尊版将正式发布，小米17系列为全球首发机型。

    ​小米17系列 ​发布会 ​米粉招募

  • 雷军称小米17系列跨代升级：很多地方超越苹果！挺惊讶改名引起的舆论

    小米集团CEO雷军在小米17发布会后接受专访，解释将小米16改名为小米17的原因：希望通过改名让公众重新认识小米手机，展现挑战世界第一的决心。他坦言改名引发的舆论争议令人惊讶，因小米做手机15年，部分用户对品牌存在刻板印象。雷军强调小米17是跨代升级产品，性能超越iPhone 17系列，并重申对标苹果需要勇气，只有敢于竞争才能逐步领先。小米合伙人卢伟冰亦澄清改名绝非蹭热度，而是因产品实现跳跃式进步，且“7”是幸运数字。此次直面苹果彰显了小米对产品力的自信。

    ​小米17 ​雷军 ​改名原因

  • 小米17系列取消赠送电池保：权衡售后与服务

    小米17系列首批尊享服务取消电池保，仅保留碎屏保、背屏保（仅Pro系列）及365天只换不修。原因有二：一是新款采用超长寿命电池，经2000次循环后容量仍超80%，电池保意义不大；二是异形叠片电池成本高，赠送将推高售后成本。该系列搭载骁龙8至尊版移动平台，采用3nm工艺与全大核CPU架构，屏幕首发新型红色发光材料M10，峰值亮度达3500nit，支持1-120Hz动态刷新率。电池容量大幅提升，标准版7000mAh，Pro版6200mAh，Pro+ Max版7500mAh，全系支持100W有线秒充与50W无线秒充。此举是产品服务与成本的综合考量，属正常商业选择。

    ​小米17系列 ​尊享服务 ​电池保取消

  • 雷军调查小米17系列哪款最受关注：小米17 Pro Max遥遥领先

    小米17系列将于9月25日雷军年度演讲上发布，首次同时推出三款机型：小米17、小米17 Pro和小米17 Pro Max。其中，小米17为小米15的正统迭代，小米17 Pro为新增型号，配备6.3英寸小直屏但配置全面Pro化；小米17 Pro Max则在Pro基础上进一步强化影像和续航。三款机型均配备妙享背屏，支持倒计时、音乐控制等丰富交互功能。雷军投票显示，大屏版小米17 Pro Max最受关注。购买建议：标准版适合注重手感用户，Pro版适合追求旗舰体验的小屏用户，Pro Max则适合想要极致科技体验的大屏爱好者。

    ​小米17系列 ​雷军年度演讲 ​小米17

  • 全方位对标苹果！小米17系列、iPhone 17系列价格对比来了

    9月26日，小米17系列正式发布，共推出三款机型，分别对标iPhone 17系列。该系列因从小米16改名引发争议，但雷军称其产品力实现跨代升级，性能炸裂，多处超越iPhone 17。三款新机与iPhone一一对应：小米17对标iPhone 17，Pro版和Pro Max版分别对标同型号iPhone。双方价格已公布，小米17标准版起售价4499元（12+256GB），顶配版4999元；Pro版起售价4999元，顶配5999元；Pro Max版起售价5999元，顶配6999元。整体价格显著低于iPhone对应机型，便于消费者直观对比。

    ​小米17系列 ​iPhone ​17系列

  • 小米17系列开售5分钟 破25年国产手机首销纪录

    9月27日上午10点，小米17系列三款新机正式开售，起售价4499元，迅速引发市场热潮。开售仅5分钟便刷新2025年国产手机全价位段新机首销纪录，展现强劲市场竞争力。全系采用纯直屏设计，屏幕边缘无弧度，提升视觉体验且便于贴膜，实用性优于iPhone的2.5D屏幕。性能方面搭载第五代骁龙8至尊版处理器，确保流畅操作。三款机型在尺寸、屏幕、影像及续航配置上各有侧重，满足不同用户需求：小米17与17Pro配备6.3英寸小直屏，适合小屏爱好者；17Pro Max配备6.9英寸大屏，直接对标iPhone17系列，综合配置显著提升。价格覆盖4499元至6999元，提供从入门到高端的丰富选择，性价比突出。

    ​小米17 ​首销纪录 ​纯直屏设计

  • 小米16没了！卢伟冰官宣小米17系列：本月见

    卢伟冰发文正式官宣，小米17系列本月发布，将是小米手机数字系列史上最重大的一次跃迁。 按照官方的说法，小米17系列，是小米高端化五年的蜕变之作，也迎来了数字系列的关键变阵，全系产品力跨代升级，所以命名直接跳过了一代。 小米17系列包括三款产品：小米17、小米17 Pro、小米17 Pro Max。 官方还直接确认，小米17系列将全球首发第五代骁龙8至尊版移动平台。 小米

    ​小米17系列 ​骁龙8至尊版 ​数字系列变阵

  • 卢伟冰晒小米17系列定制实体勋章：限量10000份 极具收藏价值

    9月25日晚，小米17系列即将发布。卢伟冰提前晒出小米商城为新品定制的实体勋章，刻有专属昵称“xiaomi17”及编码，顶部印有“旗舰先锋”和“为心向未来者打造”字样。勋章具纪念和收藏价值，提供纪念摆台、钥匙扣、冰箱贴三种款式可选。新品首发的用户在小米商城下单有机会获得，限量10000份。

    ​小米17系列 ​卢伟冰 ​小米商城

  • 小米17系列与小米15系列价格对比：4499元起售价不变 加量不加价

    小米17系列已经正式发布，这次相比较以往的产品序列有一些变化，共有三款新机：小米17、小米17 Pro、小米17 Pro Max。 对比前代来说，新品是加量不加价，起售价依然是4499元。 具体价格对比如下： 小米17：12 256GB 4499元、12 512GB 4799元、16 512GB 4999元。 小米15：12 256GB 4499元、12 512GB 4799元、16 512GB 4999元、16GB 1TB 5499元。 小米17 Pro：12 256GB 4999元

    ​小米17系列 ​小米17价格 ​小米17

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM