雷军官宣小米17系列发布时间 回应为何坚持办演讲

站长之家(ChinaZ.com) 9月22日 消息:今日，小米科技创始人雷军通过社交媒体正式宣布，其个人第 6 次年度演讲将于 9 月 25 日晚 7 点准时开启，本次演讲主题定为《改变》。雷军透露，此次演讲将聚焦小米玄戒芯片与小米汽车两大核心业务的突破性进展，分享这些里程碑事件背后的故事与挑战。

尽管已多次站上演讲台，雷军仍坦言每次筹备时都倍感压力，既担心故事讲述不够精彩，也顾虑内容无法引起观众共鸣。对于这份“紧张感”，他解释道：“演讲并非我的强项，但我始终希望创造一个与用户、合作伙伴深度交流的契机，让大家更清晰地看到小米的成长轨迹与未来方向。”

雷军进一步表示，今年恰逢小米创业 15 周年，公司正经历前所未有的变革：小米汽车从立项到量产加速推进，玄戒芯片在核心技术上实现关键突破，这些成就标志着小米从智能手机厂商向全球领先科技生态企业的转型迈出坚实步伐。他强调：“正是这些‘改变’让外界对小米充满好奇，而演讲正是回应这份期待的窗口。”

面对“是否会持续举办演讲”的提问，雷军坚定回应：“只要大家愿意倾听，我就会一直讲下去。”这场以“改变”为名的分享，不仅将揭秘小米技术攻坚的幕后细节，更将展现一家中国科技企业面向未来的战略雄心。随着日期临近，业界与用户对这场演讲的期待值持续攀升。

（举报）