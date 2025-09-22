首页 > 原创 > 关键词  > 雷军演讲最新资讯  > 正文

雷军官宣小米17系列发布时间 回应为何坚持办演讲

2025-09-22 13:50 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月22日 消息:今日，小米科技创始人雷军通过社交媒体正式宣布，其个人第 6 次年度演讲将于 9 月 25 日晚 7 点准时开启，本次演讲主题定为《改变》。雷军透露，此次演讲将聚焦小米玄戒芯片小米汽车两大核心业务的突破性进展，分享这些里程碑事件背后的故事与挑战。

尽管已多次站上演讲台，雷军仍坦言每次筹备时都倍感压力，既担心故事讲述不够精彩，也顾虑内容无法引起观众共鸣。对于这份“紧张感”，他解释道：“演讲并非我的强项，但我始终希望创造一个与用户、合作伙伴深度交流的契机，让大家更清晰地看到小米的成长轨迹与未来方向。”

雷军进一步表示，今年恰逢小米创业 15 周年，公司正经历前所未有的变革：小米汽车从立项到量产加速推进，玄戒芯片在核心技术上实现关键突破，这些成就标志着小米从智能手机厂商向全球领先科技生态企业的转型迈出坚实步伐。他强调：“正是这些‘改变’让外界对小米充满好奇，而演讲正是回应这份期待的窗口。”

面对“是否会持续举办演讲”的提问，雷军坚定回应：“只要大家愿意倾听，我就会一直讲下去。”这场以“改变”为名的分享，不仅将揭秘小米技术攻坚的幕后细节，更将展现一家中国科技企业面向未来的战略雄心。随着日期临近，业界与用户对这场演讲的期待值持续攀升。

  • 雷军演讲主题《改变》官宣：聊玄戒芯片和小米汽车背后的故事

    小米集团卢伟冰透露，雷军将于9月25日晚7点举行第六次个人年度演讲，主题为《改变》。演讲将重点探讨小米自研芯片的研发历程及小米汽车背后的故事，引发业界与粉丝广泛关注。回顾去年，雷军曾以“勇气”为主题，聚焦小米造车决策的艰难历程与科技发布。此次演讲备受期待，将成为行业焦点。

    ​雷军年度演讲 ​小米玄戒芯片 ​小米汽车

  • 雷军称年度演讲稿准备差不多了：今晚再彩排一次基本齐活

    9月25日晚7点，小米创始人雷军将举办第六次年度演讲，主题为《改变》。他将分享小米自研芯片和小米汽车背后的故事，透露造车与重启芯片研发是同时进行的重大决策，几乎押上公司全部家底。演讲还将发布年度旗舰小米17系列，包括小米17（史上最强标准版旗舰）、小米17 Pro（最精湛小尺寸科技影像旗舰）和小米17 Pro+ Max（史上最强巅峰科技影像旗舰）。雷军表示，演讲稿已基本完成，今晚彩排后即可定稿。

    ​小米 ​雷军 ​小米汽车

  • 雷军称自己是社恐型e人：提前两个月开始准备年度演讲稿

    小米CEO雷军年度演讲定于9月25日19:00举行，届时将发布小米13系列等旗舰产品。雷军透露，尽管自认社恐，每次演讲前仍会紧张，但通过提前两个月准备讲稿、多次彩排和团队协作确保效果。他特别提到使用小米平板7 Ultra作为演讲准备工具，该设备搭载顶级OLED屏、支持120Hz刷新率，并首发小米自研芯片，定位移动生产力工具，适配PC级办公应用，可实现多任务处理。雷军出差常带两部此平板，分别用于会议和记录。

    ​雷军年度演讲 ​小米17系列 ​雷军社恐

  • 小米汽车：苹果授权Apple Music安卓版将陆续推送

    小米汽车高度重视苹果生态支持，调研发现SU7车主中超半数为苹果用户。针对苹果用户用车痛点，小米与苹果深度合作，通过系统级整合实现账号永久同步和无缝音乐续播，并特别适配授权版Apple Music安卓应用，提供无损音质体验。目前相关更新已通过OTA向全系车型推送，显著提升苹果用户的用车便捷性和音乐品质。

    ​小米汽车 ​苹果生态 ​CarPlay体验

  • 小米汽车广告随处可见 雷军：让更多传统豪车用户看到我们！网友佩服小米自信和实力

    近日有不少网友在网上发帖称，小米开始在全国各地打广告了（机场、城市中心等随处可见），非常好，就应该主动出击。 从网友晒出的图片看，小米的广告还是非常霸气的，只有一张SU7 Ultra的图片，没有加任何的形容词，自信程度可见一斑。 对此，小米CEO@雷军 转发上述微博，并表示：让更多传统豪车的用户看到小米汽车非常重要。”

    ​小米汽车 ​SU7 ​Ultra

  • 小米宣布10年免费保修空调！雷军：这个服务好

    小米集团总裁卢伟冰在直播中表示，今年家电领域价格战激烈，但小米实现量价齐涨。针对友商跟进空调十年保修政策，卢伟冰称小米早有规划，今日起正式推出十年保修服务，覆盖挂机、柜机、中央空调等全线产品。雷军也发文肯定该服务。面对竞争对手跟进，格力高管朱磊发文称“十年免费包修是承诺，十年不用修才是实力”。

    ​小米空调 ​十年保修 ​价格战

  • 雷军调查小米17系列哪款最受关注：小米17 Pro Max遥遥领先

    小米17系列将于9月25日雷军年度演讲上发布，首次同时推出三款机型：小米17、小米17 Pro和小米17 Pro Max。其中，小米17为小米15的正统迭代，小米17 Pro为新增型号，配备6.3英寸小直屏但配置全面Pro化；小米17 Pro Max则在Pro基础上进一步强化影像和续航。三款机型均配备妙享背屏，支持倒计时、音乐控制等丰富交互功能。雷军投票显示，大屏版小米17 Pro Max最受关注。购买建议：标准版适合注重手感用户，Pro版适合追求旗舰体验的小屏用户，Pro Max则适合想要极致科技体验的大屏爱好者。

    ​小米17系列 ​雷军年度演讲 ​小米17

  • 雷军：小米17 Pro Max屏幕采用超级像素技术 功耗降低26%

    小米创始人雷军近日揭晓了小米17 Pro Max在屏幕技术上的重大突破——革命性的“超级像素”技术。该技术首次在每个像素点集成RGB三个子像素，使屏幕清晰度媲美传统2K屏，同时功耗降低26%，显示效果更出色。此外，小米17系列还标配全新M10屏幕发光技术，采用国产新型红色发光主材，发光效率达全球顶尖水平。全系采用直屏设计，边框窄至1.18mm，视觉体验更出众。小米17系列将于9月25日正式亮相，雷军还将分享小米玄戒芯片和小米汽车背后的故事，引发市场期待。

    ​超级像素技术 ​小米17 ​Pro

  • 小米平板8 Pro搭载骁龙8至尊版 雷军：史上性能最强小米平板

    小米平板8 Pro将于本月发布，搭载骁龙8至尊版处理器，号称同档最强。安兔兔跑分高达300万，性能较前代提升69%。配备11.2英寸3.2K护眼屏，厚度5.75mm，重485g，内置9200mAh电池，支持67W快充。首发澎湃OS+3系统，支持PC级应用和全新分屏布局，适配悬浮键盘和手写笔，生产力大幅提升。

    ​小米平板8 ​Pro ​高通骁龙8至尊版

  • 雷军公布小米17标准版外观：1.18mm窄边框、6.3英寸直屏

    小米17标准版真机外观曝光，延续6.3英寸黄金尺寸直屏设计，采用超椭圆R角与1.18mm极窄边框工艺，屏占比与视觉观感双重突破。机身厚度8.06mm、重量191g，配合四微曲包裹式中框设计，兼顾轻盈手感与握持舒适度。背部相机模组引入iPhone同款冷雕玻璃工艺，一体成型打造无接缝质感。该系列将推出标准版、Pro版及Pro Max版三款机型，分别定位“最强小屏旗舰”、“小尺寸科技影像巅峰”和“顶级影像科技旗舰”。

