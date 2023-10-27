Alphabet、 Meta等通过人工智能策略推动广告市场反弹

站长之家(ChinaZ.com) 10月27日 消息:最新的财务报告显示，科技巨头Alphabet、Meta和Snap借助人工智能策略，为广告市场的复苏注入了强大的动力。这些公司的业绩超过了季度收入预期，特别是在广告业务方面表现出色。

其中，谷歌的母公司Alphabet在人工智能领域取得了显著进展。根据报告，Alphabet广告收入在第三季度出现了惊人的增长，尤其是YouTube广告业务的收入增长了12%。这一增长在华尔街的预期之上，显示出Alphabet在广告领域的强大表现。谷歌的首席商务官Philipp Schindler指出，人工智能帮助广告商以最低成本找到尽可能多的受众和他们理想的观众。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

Meta也取得了令人瞩目的成绩。他们在广告浏览量方面比去年同期增长了31%。为了充分利用这一势头，Meta宣布计划在未来一年大举投资人工智能领域。尽管平均广告价格下降了6%，但下降速度是过去七个季度中最慢的。Meta的人工智能广告规划和测量工具对公司的增长至关重要，特别是在应对由苹果引领的隐私变更限制个人数据用于广告定位的情况下。

Snap也通过广告定位工具取得了显著的回报。他们在第三季度的平均用户收入增加，这表明他们的广告策略取得了成功。

这些结果再次印证了广告市场的持续复苏，尤其是由零售公司的广告支出推动。行业分析师认为，谷歌和Meta是这一复苏的主要受益者，因为这两家科技巨头的广告平台吸引了众多广告商，使它们更具抵御地缘政治不确定性和经济波动的能力。

然而，Meta的首席财务官Susan Li指出，公司在第四季度初期检测到了一些广告支出的“不稳定性”，可能与以色列-加沙冲突有关。

尽管如此，媒体研究和投资公司Magna最新的预测仍然乐观。Magna将2023年美国广告支出增长预测提高至5.2%，高于先前的4.2%的估计，预计同期数字广告销售将增长9.6%。这些数据表明，人工智能将继续推动广告市场的增长。

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