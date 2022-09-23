小鹏G9调整价格配置 Pro及Max车型标配5D音乐座舱

站长之家（ChinaZ.com）9月23日 消息:就在刚刚，小鹏汽车发文宣布对小鹏G9的产品价格、配置等进行调整。

小鹏汽车表示，基于广大用户针对产品配置的选择难度大、选择成本高的反馈，其用了两天时间重新调整产品命名逻辑和价格配置，降低用户选择难度，把智能、豪华配置标配。

小鹏表示，Pro及Max车型，将标配5D音乐座舱。而Max车型，标配XNGP智能辅助驾驶系统。

售价方面，小鹏G9570车型中，plus版本售价30.99万元，pro版本售价32.99万元，max版本售价34.99万元。

702车型中，pro版本售价34.99万元，max版本售价36.99万元。

650车型中，pro版本售价39.99万元，max版本售价41.99万元，上市纪念版售价46.99万元。

此外，10月31日前购车即可享受订金翻倍、充电无忧、舒享升级、鹏友置换等多重权益。

据悉，小鹏G9于9月21日发布，座椅采用了棕色皮质设计，前排座椅支持加热、通风、按摩及律动，后排座椅支持加热、按摩、象鼻式大腿托等模式。中控配备双14.96英寸高清智能联体屏，搭载高通骁龙8155芯片。G9还配备了丹拿原厂Confidence高级音响系统，全车28个声学单元，总功率达2250W。

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